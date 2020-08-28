https://ria.ru/20200828/zhurnalisty-1576421783.html

МВД Белоруссии рассказало о задержании журналистов в Минске

МВД Белоруссии подтвердило, что накануне в Минске в отделение милиции для проверки документов были доставлены порядка 50 журналистов, которые собрались для... РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T12:18

2020-08-28T12:18

2020-08-28T12:52

светлана тихановская

александр лукашенко

швеция

протесты в белоруссии

мвд белоруссии

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 28 авг – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a> подтвердило, что накануне в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> в отделение милиции для проверки документов были доставлены порядка 50 журналистов, которые собрались для освещения несанкционированной акции оппозиции в центре белорусской столицы.Как ранее сообщали в Белорусской ассоциации журналистов, накануне в Минске были задержаны около 50 журналистов белорусских и иностранных СМИ, практически всех после проверки документов отпустили. Однако, согласно сообщению БАЖ, на четырех составили протоколы за участие в несанкционированной акции, минимум одного, гражданина <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a>, депортировали с запретом на въезд в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> на пять лет. В ассоциации отметили, что сотрудники милиции в произвольном порядке уничтожали исходные материалы съемок, представляющие собой интеллектуальную собственность журналистов и СМИ. БАЖ потребовала от СК возбудить уголовное дело за воспрепятствование деятельности журналистов."Во время проведения несанкционированного мероприятия правоохранители доставили в Октябрьское РУВД Минска около 50 журналистов для проверки документов, подтверждающих законность их профессиональной деятельности", - отмечается в сообщении на сайте МВД.В ведомстве подчеркивают, что "практически все представители зарегистрированных СМИ, а также иностранные журналисты, аккредитованные при МИД, были отпущены". "В отношении одного из журналистов составлен административный протокол, он также был отпущен. Еще один иностранный журналист выслан из страны в добровольном порядке", - говорится в сообщении.Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий президент <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200828/belorussiya-1576422852.html

https://ria.ru/20200828/belorussiya-1576416892.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, швеция, мвд белоруссии, минск, белоруссия, в мире