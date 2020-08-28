МВД Белоруссии рассказало о задержании журналистов в Минске
12:18 28.08.2020 (обновлено: 12:52 28.08.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 28 авг – РИА Новости. МВД Белоруссии подтвердило, что накануне в Минске в отделение милиции для проверки документов были доставлены порядка 50 журналистов, которые собрались для освещения несанкционированной акции оппозиции в центре белорусской столицы.
Как ранее сообщали в Белорусской ассоциации журналистов, накануне в Минске были задержаны около 50 журналистов белорусских и иностранных СМИ, практически всех после проверки документов отпустили. Однако, согласно сообщению БАЖ, на четырех составили протоколы за участие в несанкционированной акции, минимум одного, гражданина Швеции, депортировали с запретом на въезд в Белоруссии на пять лет. В ассоциации отметили, что сотрудники милиции в произвольном порядке уничтожали исходные материалы съемок, представляющие собой интеллектуальную собственность журналистов и СМИ. БАЖ потребовала от СК возбудить уголовное дело за воспрепятствование деятельности журналистов.
"Во время проведения несанкционированного мероприятия правоохранители доставили в Октябрьское РУВД Минска около 50 журналистов для проверки документов, подтверждающих законность их профессиональной деятельности", - отмечается в сообщении на сайте МВД.
В ведомстве подчеркивают, что "практически все представители зарегистрированных СМИ, а также иностранные журналисты, аккредитованные при МИД, были отпущены". "В отношении одного из журналистов составлен административный протокол, он также был отпущен. Еще один иностранный журналист выслан из страны в добровольном порядке", - говорится в сообщении.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий президент Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.
По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались.
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