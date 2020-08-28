https://ria.ru/20200828/zakharova-1576430559.html

У России есть вопросы к работе американских лабораторий, заявила Захарова

У России имеются вопросы к медико-биологической деятельности Вашингтона как на территории США, так и за пределами национальных границ, говорится в заявлении... РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T13:45

2020-08-28T13:45

2020-08-28T13:52

россия

мария захарова

вашингтон (город)

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 28 авг - РИА Новости.</strong> У России имеются вопросы к медико-биологической деятельности <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтона</a> как на территории <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, так и за пределами национальных границ, говорится в заявлении официального представителя МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Марии Захаровой</a>.В среду США внесли в санкционные списки пять российских НИИ, подозревая их в работе над химическим и биологическим оружием. Один из них - 48-й ЦНИИ Минобороны РФ, который вместе с центром Гамалеи создавал вакцину от коронавируса."Что касается использованной "коллегами" мотивировки о якобы причастности научных институтов к программам химического и биологического оружия, никаких доказательств как всегда не приводится", - говорится в ответе Захаровой.Она напомнила, что советские разработки в области химического оружия Россией были прекращены, а химический арсенал - полностью уничтожен под строгим контролем, что подтверждено уполномоченной международной структурой – Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО).Официальный представитель российского МИД также подчеркнула, что в настоящее время США остаются единственной страной-участницей Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО), которая по-прежнему обладает химическим оружием. В Штатах также патентуются различные изобретения, связанные с применением полноценных боевых отравляющих веществ, в том числе нервно-паралитического действия."При этом имеются вопросы к медико-биологической деятельности Вашингтона как на территории США, так и за пределами национальных границ. Нет оснований утверждать, что осуществляемая в американских биолабораториях деятельность полностью соответствует положениям КБТО", - отмечается в комментарии.По словам Захаровой, показательными в данном контексте являются случаи, когда лаборатории США оказывались в центре крупных международных скандалов.

https://ria.ru/20200827/sanktsii-1576366723.html

https://ria.ru/20200828/sanktsii-1576426788.html

Руслан Якубик Как же мы боязно пытаемся так мягко мягко не обвинить, а намекнуть амерам, что они делают что то кажется, может быть, вероятней всего, хайли лайкли, что там где то есть плохие лаборатории))))) Смешно прям. 22

Василий П. Давно пора перенять опыт "партнёров" и начать формулировать не вопросы, а обвинения! И резолюции вносить обвинительные к месту и не очень, везде, где представители РФ заседают за наши же деньги. Хватит уже "умничать" в твиттере... Пусть они оправдываются. 20

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россия

вашингтон (город)

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мария захарова, вашингтон (город), сша, в мире