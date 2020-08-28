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https://ria.ru/20200828/zakharova-1576430559.html
У России есть вопросы к работе американских лабораторий, заявила Захарова
У России имеются вопросы к медико-биологической деятельности Вашингтона как на территории США, так и за пределами национальных границ, говорится в заявлении... РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T13:45
2020-08-28T13:52
россия
мария захарова
вашингтон (город)
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 28 авг - РИА Новости.</strong> У России имеются вопросы к медико-биологической деятельности <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтона</a> как на территории <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, так и за пределами национальных границ, говорится в заявлении официального представителя МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Марии Захаровой</a>.В среду США внесли в санкционные списки пять российских НИИ, подозревая их в работе над химическим и биологическим оружием. Один из них - 48-й ЦНИИ Минобороны РФ, который вместе с центром Гамалеи создавал вакцину от коронавируса."Что касается использованной "коллегами" мотивировки о якобы причастности научных институтов к программам химического и биологического оружия, никаких доказательств как всегда не приводится", - говорится в ответе Захаровой.Она напомнила, что советские разработки в области химического оружия Россией были прекращены, а химический арсенал - полностью уничтожен под строгим контролем, что подтверждено уполномоченной международной структурой – Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО).Официальный представитель российского МИД также подчеркнула, что в настоящее время США остаются единственной страной-участницей Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО), которая по-прежнему обладает химическим оружием. В Штатах также патентуются различные изобретения, связанные с применением полноценных боевых отравляющих веществ, в том числе нервно-паралитического действия."При этом имеются вопросы к медико-биологической деятельности Вашингтона как на территории США, так и за пределами национальных границ. Нет оснований утверждать, что осуществляемая в американских биолабораториях деятельность полностью соответствует положениям КБТО", - отмечается в комментарии.По словам Захаровой, показательными в данном контексте являются случаи, когда лаборатории США оказывались в центре крупных международных скандалов.
https://ria.ru/20200827/sanktsii-1576366723.html
https://ria.ru/20200828/sanktsii-1576426788.html
Как же мы боязно пытаемся так мягко мягко не обвинить, а намекнуть амерам, что они делают что то кажется, может быть, вероятней всего, хайли лайкли, что там где то есть плохие лаборатории))))) Смешно прям.
22
Давно пора перенять опыт "партнёров" и начать формулировать не вопросы, а обвинения! И резолюции вносить обвинительные к месту и не очень, везде, где представители РФ заседают за наши же деньги. Хватит уже "умничать" в твиттере... Пусть они оправдываются.
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россия
вашингтон (город)
сша
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россия, мария захарова, вашингтон (город), сша, в мире

У России есть вопросы к работе американских лабораторий, заявила Захарова

13:45 28.08.2020 (обновлено: 13:52 28.08.2020)
14504
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. У России имеются вопросы к медико-биологической деятельности Вашингтона как на территории США, так и за пределами национальных границ, говорится в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
В среду США внесли в санкционные списки пять российских НИИ, подозревая их в работе над химическим и биологическим оружием. Один из них - 48-й ЦНИИ Минобороны РФ, который вместе с центром Гамалеи создавал вакцину от коронавируса.
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"Что касается использованной "коллегами" мотивировки о якобы причастности научных институтов к программам химического и биологического оружия, никаких доказательств как всегда не приводится", - говорится в ответе Захаровой.
Она напомнила, что советские разработки в области химического оружия Россией были прекращены, а химический арсенал - полностью уничтожен под строгим контролем, что подтверждено уполномоченной международной структурой – Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО).
Официальный представитель российского МИД также подчеркнула, что в настоящее время США остаются единственной страной-участницей Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО), которая по-прежнему обладает химическим оружием. В Штатах также патентуются различные изобретения, связанные с применением полноценных боевых отравляющих веществ, в том числе нервно-паралитического действия.
"При этом имеются вопросы к медико-биологической деятельности Вашингтона как на территории США, так и за пределами национальных границ. Нет оснований утверждать, что осуществляемая в американских биолабораториях деятельность полностью соответствует положениям КБТО", - отмечается в комментарии.
По словам Захаровой, показательными в данном контексте являются случаи, когда лаборатории США оказывались в центре крупных международных скандалов.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
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240730312
Обсудить 7
РоссияМария ЗахароваВашингтон (город)СШАВ мире
Популярные комментарии
Как же мы боязно пытаемся так мягко мягко не обвинить, а намекнуть амерам, что они делают что то кажется, может быть, вероятней всего, хайли лайкли, что там где то есть плохие лаборатории))))) Смешно прям.
28 августа, 13:54
Руслан Якубик
1400206
Давно пора перенять опыт "партнёров" и начать формулировать не вопросы, а обвинения! И резолюции вносить обвинительные к месту и не очень, везде, где представители РФ заседают за наши же деньги. Хватит уже "умничать" в твиттере... Пусть они оправдываются.
28 августа, 13:59
Василий П.
2000000
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