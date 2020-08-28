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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200828/zaderzhanie-1576421381.html
На несанкционированных акциях 27 августа в Минске задержали 114 человек
МВД Белоруссии сообщило, что за участие в несанкционированных акциях в стране 27 августа были задержаны 114 человек. РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T12:14
2020-08-28T12:21
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 28 авг - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a> сообщило, что за участие в несанкционированных акциях в стране 27 августа были задержаны 114 человек."До рассмотрения в суде дел по административным нарушениям задержаны 114 граждан", - говорится в сообщении ведомства.Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались.
https://ria.ru/20200828/zhurnalisty-1576421783.html
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минск
белоруссия
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минск, белоруссия, в мире

На несанкционированных акциях 27 августа в Минске задержали 114 человек

12:14 28.08.2020 (обновлено: 12:21 28.08.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
МИНСК, 28 авг - РИА Новости. МВД Белоруссии сообщило, что за участие в несанкционированных акциях в стране 27 августа были задержаны 114 человек.
"До рассмотрения в суде дел по административным нарушениям задержаны 114 граждан", - говорится в сообщении ведомства.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.
По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались.
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
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