https://ria.ru/20200828/yaponiya-1576423412.html

В Кремле надеются на дальнейшее развитие отношений с Токио

В Кремле рассчитывают, что преемник Синдзо Абэ на посту премьер-министра Японии пойдет по пути развития российско-японских отношений, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T12:33

2020-08-28T12:33

2020-08-28T12:33

отставка синдзо абэ

россия

синдзо абэ

дмитрий песков

япония

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<strong>МОСКВА, 28 авг - РИА Новости.</strong> В Кремле рассчитывают, что преемник <a href="http://ria.ru/person_Sindzo_Abeh/" target="_blank" data-auto="true">Синдзо Абэ</a> на посту премьер-министра <a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank" data-auto="true">Японии</a> пойдет по пути развития российско-японских отношений, заявил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Премьер Японии на пресс-конференции в пятницу подтвердил, что принял решение о своей отставке. По словам Абэ, на протяжении восьми лет, которые он находился на посту японского премьера, "ему удавалось справляться с болезнью" (у политика язвенный колит), однако "в июне было обнаружено, что болезнь вернулась". Абэ – рекордсмен по продолжительности пребывания на посту премьер-министра Японии. Он был избран главой правительства в 2012 году, и 24 августа 2020 года его срок на этой должности превысил 2799 дней.Пресс-секретарь президента добавил, что в Кремле в первую очередь желают Абэ "как можно скорее справиться с проблемами со здоровьем".

https://ria.ru/20200828/abe-1576411998.html

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япония

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

отставка синдзо абэ, россия, синдзо абэ, дмитрий песков, япония