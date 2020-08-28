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В Кремле надеются на дальнейшее развитие отношений с Токио
В Кремле рассчитывают, что преемник Синдзо Абэ на посту премьер-министра Японии пойдет по пути развития российско-японских отношений, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T12:33
2020-08-28T12:33
отставка синдзо абэ
россия
синдзо абэ
дмитрий песков
япония
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<strong>МОСКВА, 28 авг - РИА Новости.</strong> В Кремле рассчитывают, что преемник <a href="http://ria.ru/person_Sindzo_Abeh/" target="_blank" data-auto="true">Синдзо Абэ</a> на посту премьер-министра <a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank" data-auto="true">Японии</a> пойдет по пути развития российско-японских отношений, заявил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Премьер Японии на пресс-конференции в пятницу подтвердил, что принял решение о своей отставке. По словам Абэ, на протяжении восьми лет, которые он находился на посту японского премьера, "ему удавалось справляться с болезнью" (у политика язвенный колит), однако "в июне было обнаружено, что болезнь вернулась". Абэ – рекордсмен по продолжительности пребывания на посту премьер-министра Японии. Он был избран главой правительства в 2012 году, и 24 августа 2020 года его срок на этой должности превысил 2799 дней.Пресс-секретарь президента добавил, что в Кремле в первую очередь желают Абэ "как можно скорее справиться с проблемами со здоровьем".
https://ria.ru/20200828/abe-1576411998.html
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отставка синдзо абэ, россия, синдзо абэ, дмитрий песков, япония

В Кремле надеются на дальнейшее развитие отношений с Токио

12:33 28.08.2020
153
© Fotolia / nmann77Флаг Японии
Флаг Японии
© Fotolia / nmann77
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. В Кремле рассчитывают, что преемник Синдзо Абэ на посту премьер-министра Японии пойдет по пути развития российско-японских отношений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Премьер Японии на пресс-конференции в пятницу подтвердил, что принял решение о своей отставке. По словам Абэ, на протяжении восьми лет, которые он находился на посту японского премьера, "ему удавалось справляться с болезнью" (у политика язвенный колит), однако "в июне было обнаружено, что болезнь вернулась". Абэ – рекордсмен по продолжительности пребывания на посту премьер-министра Японии. Он был избран главой правительства в 2012 году, и 24 августа 2020 года его срок на этой должности превысил 2799 дней.

"Мы надеемся, что его преемник в не меньшей степени будет идти по пути дальнейшего развития российско-японских отношений", - сказал Песков журналистам.

Пресс-секретарь президента добавил, что в Кремле в первую очередь желают Абэ "как можно скорее справиться с проблемами со здоровьем".
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Отставка Синдзо АбэРоссияСиндзо АбэДмитрий ПесковЯпония
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