https://ria.ru/20200828/yaponiya-1576419444.html

Абэ высказался о судьбе мирного договора с Россией после отставки

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ ждет, что его преемник решит проблему отсутствия мирного договора с Россией. РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T11:54

2020-08-28T11:54

2020-08-28T15:43

москва

токио

отставка синдзо абэ

синдзо абэ

япония

в мире

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<strong>ТОКИО, 28 авг — РИА Новости.</strong> Премьер-министр Японии <a href="http://ria.ru/person_Sindzo_Abeh/" target="_blank" data-auto="true">Синдзо Абэ</a> ждет, что его преемник решит проблему отсутствия мирного договора с Россией.Ранее он объявил об отставке по состоянию здоровья, после чего дал пресс-конференцию, трансляцию которой вел NHK.Абэ также выразил сожаление, что ему не удалось добиться результата в разрешении проблемы похищенных северокорейскими службами японцев, а также вопроса внесения поправок в Конституцию страны."Я прошу будущего преемника и партию быстро включиться в решение этих проблем", — сказал он.В то же время премьер уточнил, что "намерен продолжать полностью исполнять свои обязанности" до выбора преемника.У Синдзо Абэ язвенный колит — хроническое воспаление слизистой оболочки толстой кишки. Это послужило причиной его отставки в 2007 году. Однако затем состояние удалось стабилизировать, и в 2012-м его снова избрали премьер-министром.Двадцать четвертого августа срок его пребывания на этом посту превысил 2799 дней, что стало самым длинным периодом среди глав японских правительств.Недавно стало известно об обострении заболевания, за последние дни премьер дважды посещал клинику.Потомственный политикОтец премьера — Синтаро Абэ (1924-1991) — был министром иностранных дел в 1982-1986 годах, дед Нобусукэ Киси (1896-1987) — премьер-министром Японии в 1957-1960 годах, дядя Эйсаку Сато (1901-1975) занимал ту же должность с 1964-го по 1972-й.Обозреватели отмечают, что Абэ стремился к улучшению отношений с Россией, он неоднократно высказывал намерение заключить мирный договор до окончания срока своих полномочий. В экономике он запомнится проведением политики, которая получила название "абэномики", а также повышением потребительского налога до десяти процентов.После ухода Абэ с поста премьера переговоры Москвы и Токио по Курильским островам могут зайти в тупик, считает руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов. При этом, добавляет эксперт, принципиальная позиция Японии по территориальному вопросу не изменится.

https://ria.ru/20200828/otstavka-1576412493.html

https://ria.ru/20200828/yaponiya-1576412857.html

vv dok Заключать договор или нет - это собственный выбор Японии. Такой же выбор они сделали в 40-х годах прошлого столетия - и потеряли острова. 77

Антон М Мы приняли Конституцию и по ней им не светит, вот и уходит.. 64

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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