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https://ria.ru/20200828/yaponiya-1576412857.html
СМИ назвали одного из возможных кандидатов на место премьера Японии
Генеральный секретарь правящей Либерально-демократической партии Японии Тосихиро Никаи заявил в эфире телеканала TBS, что "одним из ведущих кандидатов" на роль... РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T10:21
2020-08-28T10:21
отставка синдзо абэ
ёсихидэ суга
синдзо абэ
япония
в мире
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<strong>ТОКИО, 28 авг – РИА Новости.</strong> Генеральный секретарь правящей Либерально-демократической партии <a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank" data-auto="true">Японии</a> Тосихиро Никаи заявил в эфире телеканала TBS, что "одним из ведущих кандидатов" на роль преемника премьера <a href="http://ria.ru/person_Sindzo_Abeh/" target="_blank" data-auto="true">Синдзо Абэ</a>, который сообщил членам партии о своем решении уйти в отставку, может быть генеральный секретарь правительства страны <a href="http://ria.ru/person_JOsikhideh_Suga/" target="_blank" data-auto="true">Ёсихидэ Суга</a>, передает агентство <a href="https://www.jiji.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Jiji</a>."Если он (Суга – ред.) будет назначен (на пост премьера – ред.), он является человеком, который способен в полной мере исполнять эти обязанности. Он является одним из ведущих кандидатов", - приводит агентство слова Никаи.Ранее СМИ сообщили, что Абэ намерен уйти в отставку по состоянию здоровья. В последнее время сообщалось об ухудшении здоровья премьера из-за переутомления. На прошлой неделе он прошел обследование в госпитале Университета Кэйо, в этот понедельник 24 августа Абэ узнал об обострении хронического заболевания, которое сопровождается сильными болями, и решил уйти в отставку, чтобы его "состояние здоровья не отразилось на принятии политических решений".У Синдзо Абэ язвенный колит – хроническое воспаление слизистой оболочки толстой кишки. Это заболевание послужило причиной его отставки в 2007 году через год после избрания премьер-министром. Однако затем его состояние удалось стабилизировать, и в 2012 году он был избран премьер-министром страны. На этой неделе 24 августа срок его пребывания на этом посту превысил 2799 дней, что стало самым длинным периодом среди японских премьер-министров.
https://ria.ru/20200828/otstavka-1576411290.html
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отставка синдзо абэ, ёсихидэ суга, синдзо абэ, япония, в мире

СМИ назвали одного из возможных кандидатов на место премьера Японии

10:21 28.08.2020
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© AP Photo / Shizuo KambayashiГенеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга
Генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга
© AP Photo / Shizuo Kambayashi
Генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга. Архивное фото
ТОКИО, 28 авг – РИА Новости. Генеральный секретарь правящей Либерально-демократической партии Японии Тосихиро Никаи заявил в эфире телеканала TBS, что "одним из ведущих кандидатов" на роль преемника премьера Синдзо Абэ, который сообщил членам партии о своем решении уйти в отставку, может быть генеральный секретарь правительства страны Ёсихидэ Суга, передает агентство Jiji.
"Если он (Суга – ред.) будет назначен (на пост премьера – ред.), он является человеком, который способен в полной мере исполнять эти обязанности. Он является одним из ведущих кандидатов", - приводит агентство слова Никаи.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ
09:50
Синдзо Абэ объяснил свою отставку
Ранее СМИ сообщили, что Абэ намерен уйти в отставку по состоянию здоровья. В последнее время сообщалось об ухудшении здоровья премьера из-за переутомления. На прошлой неделе он прошел обследование в госпитале Университета Кэйо, в этот понедельник 24 августа Абэ узнал об обострении хронического заболевания, которое сопровождается сильными болями, и решил уйти в отставку, чтобы его "состояние здоровья не отразилось на принятии политических решений".
У Синдзо Абэ язвенный колит – хроническое воспаление слизистой оболочки толстой кишки. Это заболевание послужило причиной его отставки в 2007 году через год после избрания премьер-министром. Однако затем его состояние удалось стабилизировать, и в 2012 году он был избран премьер-министром страны. На этой неделе 24 августа срок его пребывания на этом посту превысил 2799 дней, что стало самым длинным периодом среди японских премьер-министров.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ
09:19
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ уходит в отставку
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Отставка Синдзо АбэЁсихидэ СугаСиндзо АбэЯпонияВ мире
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