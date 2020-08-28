https://ria.ru/20200828/yaponiya-1576412857.html

СМИ назвали одного из возможных кандидатов на место премьера Японии

Генеральный секретарь правящей Либерально-демократической партии Японии Тосихиро Никаи заявил в эфире телеканала TBS, что "одним из ведущих кандидатов" на роль... РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T10:21

2020-08-28T10:21

2020-08-28T10:21

отставка синдзо абэ

ёсихидэ суга

синдзо абэ

япония

в мире

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<strong>ТОКИО, 28 авг – РИА Новости.</strong> Генеральный секретарь правящей Либерально-демократической партии <a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank" data-auto="true">Японии</a> Тосихиро Никаи заявил в эфире телеканала TBS, что "одним из ведущих кандидатов" на роль преемника премьера <a href="http://ria.ru/person_Sindzo_Abeh/" target="_blank" data-auto="true">Синдзо Абэ</a>, который сообщил членам партии о своем решении уйти в отставку, может быть генеральный секретарь правительства страны <a href="http://ria.ru/person_JOsikhideh_Suga/" target="_blank" data-auto="true">Ёсихидэ Суга</a>, передает агентство <a href="https://www.jiji.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Jiji</a>."Если он (Суга – ред.) будет назначен (на пост премьера – ред.), он является человеком, который способен в полной мере исполнять эти обязанности. Он является одним из ведущих кандидатов", - приводит агентство слова Никаи.Ранее СМИ сообщили, что Абэ намерен уйти в отставку по состоянию здоровья. В последнее время сообщалось об ухудшении здоровья премьера из-за переутомления. На прошлой неделе он прошел обследование в госпитале Университета Кэйо, в этот понедельник 24 августа Абэ узнал об обострении хронического заболевания, которое сопровождается сильными болями, и решил уйти в отставку, чтобы его "состояние здоровья не отразилось на принятии политических решений".У Синдзо Абэ язвенный колит – хроническое воспаление слизистой оболочки толстой кишки. Это заболевание послужило причиной его отставки в 2007 году через год после избрания премьер-министром. Однако затем его состояние удалось стабилизировать, и в 2012 году он был избран премьер-министром страны. На этой неделе 24 августа срок его пребывания на этом посту превысил 2799 дней, что стало самым длинным периодом среди японских премьер-министров.

https://ria.ru/20200828/otstavka-1576411290.html

https://ria.ru/20200828/yaponiya-1576410060.html

япония

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

отставка синдзо абэ, ёсихидэ суга, синдзо абэ, япония, в мире