https://ria.ru/20200828/yaponiya-1576408946.html

NHK: премьер-министр Японии намерен уйти в отставку из-за болезни

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен уйти в отставку по состоянию здоровья, сообщил телеканал NHK. РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T08:16

2020-08-28T08:16

2020-08-28T09:36

отставка синдзо абэ

синдзо абэ

япония

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155011/12/1550111208_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_2716c15fd651893adba599059cdadc89.jpg

<strong>ТОКИО, 28 авг — РИА Новости.</strong> Премьер-министр <a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank" data-auto="true">Японии</a> <a href="http://ria.ru/person_Sindzo_Abeh/" target="_blank" data-auto="true">Синдзо Абэ</a> намерен уйти в отставку по состоянию здоровья, сообщил телеканал <a href="https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/" target="_blank">NHK</a>.На прошлой неделе он посетил больницу в <a href="http://ria.ru/location_Tokyo/" target="_blank" data-auto="true">Токио</a>, затем еще раз приезжал в клинику, но объяснил это необходимостью узнать результаты анализов.У Синдзо Абэ язвенный колит — хроническое воспаление слизистой оболочки толстой кишки. Это заболевание послужило причиной его отставки в 2007 году. Однако затем состояние удалось стабилизировать и в 2012-м его снова избрали премьер-министром. Двадцать четвертого августа срок его пребывания на этом посту превысил 2799 дней, что стало самым длинным периодом среди японских премьеров.В начале недели было объявлено о пресс-конференции Синдзо Абэ, но анонсировалось, что она будет посвящена положению дел в стране в связи с новой коронавирусной инфекцией.Телеканал сообщает, что в понедельник Абэ узнал об обострении хронического заболевания, которое сопровождается сильными болями, и решил уйти в отставку, чтобы его "состояние здоровья не отразилось на принятии политических решений".Обозреватели отмечают, что Абэ стремился к улучшению отношений с Россией, он неоднократно высказывал намерение заключить мирный договор до окончания срока своих полномочий. В экономике он запомнится проведением политики, которая получила название "абэномики", а также повышением потребительского налога до десяти процентов.

https://ria.ru/20180920/1528787572.html

Лех Лехыч что он там обещал на могиле отца, и что делали самураи при невыполнении 21

Pawel Zverev Так и не решил курильский вопрос. Сколько было обещаний. 18

15

япония

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

отставка синдзо абэ, синдзо абэ, япония, в мире