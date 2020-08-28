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NHK: премьер-министр Японии намерен уйти в отставку из-за болезни
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен уйти в отставку по состоянию здоровья, сообщил телеканал NHK. РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T08:16
2020-08-28T09:36
отставка синдзо абэ
синдзо абэ
япония
в мире
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<strong>ТОКИО, 28 авг — РИА Новости.</strong> Премьер-министр <a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank" data-auto="true">Японии</a> <a href="http://ria.ru/person_Sindzo_Abeh/" target="_blank" data-auto="true">Синдзо Абэ</a> намерен уйти в отставку по состоянию здоровья, сообщил телеканал <a href="https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/" target="_blank">NHK</a>.На прошлой неделе он посетил больницу в <a href="http://ria.ru/location_Tokyo/" target="_blank" data-auto="true">Токио</a>, затем еще раз приезжал в клинику, но объяснил это необходимостью узнать результаты анализов.У Синдзо Абэ язвенный колит — хроническое воспаление слизистой оболочки толстой кишки. Это заболевание послужило причиной его отставки в 2007 году. Однако затем состояние удалось стабилизировать и в 2012-м его снова избрали премьер-министром. Двадцать четвертого августа срок его пребывания на этом посту превысил 2799 дней, что стало самым длинным периодом среди японских премьеров.В начале недели было объявлено о пресс-конференции Синдзо Абэ, но анонсировалось, что она будет посвящена положению дел в стране в связи с новой коронавирусной инфекцией.Телеканал сообщает, что в понедельник Абэ узнал об обострении хронического заболевания, которое сопровождается сильными болями, и решил уйти в отставку, чтобы его "состояние здоровья не отразилось на принятии политических решений".Обозреватели отмечают, что Абэ стремился к улучшению отношений с Россией, он неоднократно высказывал намерение заключить мирный договор до окончания срока своих полномочий. В экономике он запомнится проведением политики, которая получила название "абэномики", а также повышением потребительского налога до десяти процентов.
https://ria.ru/20180920/1528787572.html
что он там обещал на могиле отца, и что делали самураи при невыполнении
21
Так и не решил курильский вопрос. Сколько было обещаний.
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япония
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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отставка синдзо абэ, синдзо абэ, япония, в мире

NHK: премьер-министр Японии намерен уйти в отставку из-за болезни

08:16 28.08.2020 (обновлено: 09:36 28.08.2020)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПремьер-министр Японии Синдзо Абэ
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Архивное фото
ТОКИО, 28 авг — РИА Новости. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен уйти в отставку по состоянию здоровья, сообщил телеканал NHK.
На прошлой неделе он посетил больницу в Токио, затем еще раз приезжал в клинику, но объяснил это необходимостью узнать результаты анализов.
У Синдзо Абэ язвенный колит — хроническое воспаление слизистой оболочки толстой кишки. Это заболевание послужило причиной его отставки в 2007 году. Однако затем состояние удалось стабилизировать и в 2012-м его снова избрали премьер-министром. Двадцать четвертого августа срок его пребывания на этом посту превысил 2799 дней, что стало самым длинным периодом среди японских премьеров.
В начале недели было объявлено о пресс-конференции Синдзо Абэ, но анонсировалось, что она будет посвящена положению дел в стране в связи с новой коронавирусной инфекцией.
Телеканал сообщает, что в понедельник Абэ узнал об обострении хронического заболевания, которое сопровождается сильными болями, и решил уйти в отставку, чтобы его "состояние здоровья не отразилось на принятии политических решений".
Обозреватели отмечают, что Абэ стремился к улучшению отношений с Россией, он неоднократно высказывал намерение заключить мирный договор до окончания срока своих полномочий. В экономике он запомнится проведением политики, которая получила название "абэномики", а также повышением потребительского налога до десяти процентов.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Архивное фото
20 сентября 2018, 08:44
Биография Синдзо Абэ
2917294218
Обсудить 15
Отставка Синдзо АбэСиндзо АбэЯпонияВ мире
Популярные комментарии
что он там обещал на могиле отца, и что делали самураи при невыполнении
28 августа, 08:47
ЛЛЛех Лехыч
1331202
Так и не решил курильский вопрос. Сколько было обещаний.
28 августа, 08:30
Pawel Zverev
780201
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