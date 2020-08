США: хватит вести экономические войны с миром. Начнем настоящие

https://ria.ru/20200828/vybory-1576392843.html

Наиболее влиятельное издание США The New York Times <a href="https://www.nytimes.com/2020/08/25/opinion/biden-foreign-policy.html" target="_blank">опубликовало</a> грустное размышление о том, что возвращение США к той же внешней политике, которая характеризовала "эпоху позднего Обамы", вряд ли будет триумфальным и может оказаться довольно болезненным. Автор материала ведущей американской газеты — Эмма Эшфорд, аналитик номинально республиканского (но насквозь пропитанного симпатиями к американскому "глубинному государству") исследовательского центра Cato Institute, которая открыто поддерживает Байдена и сильно не любит <a href="https://ria.ru/person_Tramp_Donald" target="_blank">Трампа</a>, что, впрочем, не мешает ей признать очевидное: "возвращение к нормальности", которое может произойти в случае победы Байдена на выборах, на самом деле будет упущенным шансом в плане выстраивания более здоровых отношений между США и окружающим миром.Стоит отметить, что перспектива победы <a href="https://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden" target="_blank">Байдена</a> и сопутствующего переформатирования внешней политики США печалит не только некоторых номинально республиканских аналитиков (которые при этом не готовы простить Трампу его излишнее миролюбие), но даже некоторых демократов, включая журналистов и высокопоставленных сотрудников администрации самого Барака Обамы.В свежем номере журнала Foreign Affairs Бен Роудс, который был советником по вопросам национальной безопасности в администрации Обамы с 2009 по 2017 год, в красках <a href="https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2020-08-11/democratic-renewal" target="_blank">описывает</a>, что произойдет после изгнания Трампа из Белого дома:"Для начала важно иметь четкое представление о том, чего не следует делать новой демократической администрации. Было бы неправильно возвращаться к провалам (внешней. — Прим. ред.) политики США после 11 сентября в ответ на суровую реальность колоссальных ошибок самого Трампа. <...> Существует опасная пропасть между ожиданиями тех избирателей, которые могут избрать Байдена, и инстинктами тех представителей внешнеполитического истеблишмента, которые будут требовать возвращения Соединенных Штатов, действующих как (мировой. — Прим. ред.) гегемон. Если Байден прислушается к своим избирателям, а не к воинственным вашингтонским чиновникам, то ему бы стоило заявить о прекращении состояния постоянной войны (в которой находятся. — Прим. ред.) США, отменив билль "Разрешение на использование военной силы от 2001 года".Билль, к отмене которого призывает советник по вопросам национальной безопасности Барака Обамы, — это специальный закон, принятый после терактов 11 сентября 2001 года, который дал президенту США практически безграничные полномочия в плане использования военной силы за рубежом. Создатели американской конституционной системы и системы государственного управления в свое время специально не дали президенту таких полномочий и ввели требования точечного согласия со стороны конгресса (то есть учета мнения оппозиции), что, в свою очередь, должно было служить тормозом для слишком кровожадных или авантюрных политических лидеров. Джордж Буш воспользовался терактами, чтобы это ограничение убрать, ввергнув США в состояние той самой "перманентной войны", к остановке которой автор Foreign Affairs призывает Байдена. Однако вряд ли этот призыв будет услышан.Эмма Эшфорд в статье для New York Times формулирует причину, по которой демократическая администрация в случае победы над Трампом не будет отказываться от "перманентной войны": "Байден хочет вернуться к "нормальной" внешней политике. В этом проблема. Америка не может вернуться к тому, чтобы быть везде и решать каждую проблему".Соответственно, легко себе представить, как будет выглядеть попытка влезть во все проблемы на мировой арене, причем срочно, особенно в исполнении той части команды Обамы, которую штаб Байдена усадит за штурвал внешней политики. Среди предполагаемых "возвращенцев" — не только сторонники идеи угрожать Китаю "уничтожением его флота за 72 часа" в лице предполагаемого министра обороны Мишель Флурнуа, но и такие кровожадные безумцы, как <a href="https://ria.ru/person_Samanta_Pauehr" target="_blank">Саманта Пауэр</a> (сторонница военных интервенций в Ливии, Сирии и вообще везде), Энтони Блинкен — сторонник бесконечной войны в Афганистане, который жестко критиковал Трампа за миролюбие, а Обаму — за нежелание проводить полноценное военное вторжение в Сирию, а также известный и яростный сторонник войны в Ираке 2003 года Николас Бэрнс.Парадоксальным образом попытка "исправить" внешнеполитические "ошибки" эпохи Дональда Трампа может привести новую администрацию Байдена к типично "трамповской" ситуации — то есть к войне на нескольких фронтах одновременно, только в ее случае это будут не экономические и дипломатические конфликты, а самые настоящие — военные, с вечно повышающимися ставками и рисками.Белый дом, в котором поселится наиболее кровожадный сегмент команды Обамы, который будет пытаться наверстать упущенные четыре года, может втянуться в жесткое противостояние с Китаем, причем сразу в двух горячих точках: в Южно-Китайском море (плюс Тайвань) и на индо-китайской границе, которая стала ареной кровавых столкновений из-за нерешенных территориальных споров. Запрос на то, чтобы "обрубить крылья китайскому дракону", присутствует и в американской элите, и в американском обществе. Также новой администрации может показаться очень соблазнительной идея все-таки провести военную интервенцию в Венесуэле и показать, что там, где у Трампа с Гуайдо ничего не получилось, вопрос могут решить стратегические бомбардировщики. Введение американских войск в Ливию — это тоже вполне вероятный шаг для того, чтобы "ливийская нефть не досталась Путину".И конечно, первый же день президентства Байдена можно будет считать первым днем периода повышенного риска начала третьей мировой войны, потому что новая вашингтонская администрация попробует выиграть "сирийскую партию", поражение в которой было невероятно унизительным для американского истеблишмента. И тут в ход вполне могут пойти не только традиционные для США провокации в стиле "белых касок", но и настоящие бомбардировки Дамаска, попытки физической ликвидации сирийского руководства и, вероятно, даже силовые столкновения с российскими силами в регионе.Если бы речь шла о любой другой группе политиков, чиновников, дипломатов и экспертов (неважно, из какой страны), то можно было бы сказать, что осознание тех ужасающих последствий, к которым приведет эскалация любого из вышеперечисленных конфликтов, обязательно остановит реализацию столь катастрофических сценариев.Проблема в том, что внешнеполитическая команда Байдена в том виде, в котором она вырисовывается сейчас, — это не те люди, которых пугают какие-либо последствия, ибо они железно, на уровне религиозного фанатизма, верят в "американскую исключительность" и что единственное, что нужно для мирового счастья, — это максимально жестокое принуждение всего мира к вылизыванию американского сапога. Спасти мир от целой серии кровавых конфликтов может специфика внутриполитического момента, через который проходит Америка. С учетом того что Дональд Трамп вполне может не признать результаты выборов, команде Байдена, прежде чем развязывать международные войны, может потребоваться для начала выиграть гражданскую войну в США. А уж победителю в такой войне в любом случае будет не до международных военных авантюр.

