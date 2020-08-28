https://ria.ru/20200828/volkova-1576439001.html

Экс-солистка "Тату" рассказала о сломавшем ей челюсть "нерусском мужчине"

Экс-солистка группы "Тату" Юлия Волкова рассказала в интервью на канале Premier о любовнике, жестоко избившем ее перед расставанием. РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T15:31

2020-08-28T15:31

2020-08-28T17:27

культура

шоу-бизнес

тату

юлия волкова

происшествия

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<strong>МОСКВА, 28 авг — РИА Новости.</strong> Экс-солистка группы "<a href="http://ria.ru/organization_Tatu_gruppa/" target="_blank" data-auto="true">Тату</a>" <a href="http://ria.ru/person_JUlija_Volkova/" target="_blank" data-auto="true">Юлия Волкова</a> рассказала в интервью на канале <a href="https://premier.one/show/13439" target="_blank" rel="nofollow noopener">Premier</a> о любовнике, жестоко избившем ее перед расставанием.Певица отметила, что у нее были "красивые" отношения с иностранцем, финал которых оказался печальным."Все это закончилось на улице, трагично, с поднятием рук, со сломанной челюстью в трех местах", — рассказала Волкова. По ее словам, оттаскивать мужчину от нее пришлось прохожимОна также пожаловалась на продолжающиеся преследования со стороны бывшего возлюбленного."Пока я жива, он спокойно жить не будет", — уверена певица.

https://ria.ru/20200703/1573872249.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, тату, юлия волкова, происшествия