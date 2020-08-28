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https://ria.ru/20200828/volkova-1576439001.html
Экс-солистка "Тату" рассказала о сломавшем ей челюсть "нерусском мужчине"
Экс-солистка группы "Тату" Юлия Волкова рассказала в интервью на канале Premier о любовнике, жестоко избившем ее перед расставанием. РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T15:31
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культура
шоу-бизнес
тату
юлия волкова
происшествия
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<strong>МОСКВА, 28 авг — РИА Новости.</strong> Экс-солистка группы "<a href="http://ria.ru/organization_Tatu_gruppa/" target="_blank" data-auto="true">Тату</a>" <a href="http://ria.ru/person_JUlija_Volkova/" target="_blank" data-auto="true">Юлия Волкова</a> рассказала в интервью на канале <a href="https://premier.one/show/13439" target="_blank" rel="nofollow noopener">Premier</a> о любовнике, жестоко избившем ее перед расставанием.Певица отметила, что у нее были "красивые" отношения с иностранцем, финал которых оказался печальным."Все это закончилось на улице, трагично, с поднятием рук, со сломанной челюстью в трех местах", — рассказала Волкова. По ее словам, оттаскивать мужчину от нее пришлось прохожимОна также пожаловалась на продолжающиеся преследования со стороны бывшего возлюбленного."Пока я жива, он спокойно жить не будет", — уверена певица.
https://ria.ru/20200703/1573872249.html
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РИА Новости
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60
шоу-бизнес, тату, юлия волкова, происшествия

Экс-солистка "Тату" рассказала о сломавшем ей челюсть "нерусском мужчине"

15:31 28.08.2020 (обновлено: 17:27 28.08.2020)
7881
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица Юлия Волкова
Певица Юлия Волкова
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Экс-солистка группы "Тату" Юлия Волкова рассказала в интервью на канале Premier о любовнике, жестоко избившем ее перед расставанием.
Певица отметила, что у нее были "красивые" отношения с иностранцем, финал которых оказался печальным.
"Все это закончилось на улице, трагично, с поднятием рук, со сломанной челюстью в трех местах", — рассказала Волкова.
По ее словам, оттаскивать мужчину от нее пришлось прохожим
Она также пожаловалась на продолжающиеся преследования со стороны бывшего возлюбленного.
"Пока я жива, он спокойно жить не будет", — уверена певица.
Телеведущая Роза Сябитова
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96410121025
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