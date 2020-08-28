https://ria.ru/20200828/vodosnabzhenie-1576427553.html

Паслер: проблема водоснабжения Сорочинска будет решаться поэтапно

Проблема водоснабжения Сорочинска будет решаться поэтапно, сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер во время поездки в город. РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T13:11

2020-08-28T13:11

2020-08-28T13:11

оренбургская область

денис паслер

сорочинск

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<strong>ОРЕНБУРГ, 28 авг – РИА Новости. </strong>Проблема водоснабжения <a href="http://ria.ru/location_Sorochinsk/" target="_blank" data-auto="true">Сорочинска</a> будет решаться поэтапно, сообщил губернатор Оренбургской области <a href="http://ria.ru/person_Denis_Pasler/" target="_blank" data-auto="true">Денис Паслер</a> во время поездки в город."Полностью многолетнюю проблему водоснабжения в Сорочинске за один месяц не решить. Но я убедился, что выполнена главная задача – жители снова могут пользоваться водой. Спасибо всем, кто участвовал в оперативном решении вопроса. Вопрос водоснабжения будем решать постепенно и поэтапно", – отметил Паслер.В июле текущего года в Сорочинске на несколько дней вводился режим ЧС и решать проблему сбоя водоснабжения предстояло в экстренном режиме. В те дни по распоряжению губернатора в ситуацию вмешались специалисты "Оренбург Водоканала", Минстроя и Минприроды области.В ходе рабочей поездки в Сорочинск Паслер проинспектировал ряд объектов, особое внимание уделив проблеме водоснабжения. Чтобы узнать непосредственно от конечных потребителей как идет решение вопроса, он посетил семью Халиковых, которая в числе первых сообщила главе региона о проблемах с водоснабжением в городе. Глава региона проверил, как подается вода в дома после работ, проведенных в Сорочинске месяц назад.

https://ria.ru/20200828/sorochinsk-1576427094.html

сорочинск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

денис паслер, сорочинск