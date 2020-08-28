https://ria.ru/20200828/vashington-1576412613.html

Американский сенатор Пол заявил о нападении на него в Вашингтоне

Американский сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол сообщил, что недалеко от Белого дома на него напала "разъяренная толпа" более чем из сотни... РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T10:16

2020-08-28T10:16

2020-08-28T10:16

беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца

рэнд пол

сша

колумбия

в мире

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<strong>МОСКВА, 28 авг - РИА Новости.</strong> Американский сенатор-республиканец от штата Кентукки <a href="http://ria.ru/person_Rehnd_Pol_2/" target="_blank" data-auto="true">Рэнд Пол</a> сообщил, что недалеко от Белого дома на него напала "разъяренная толпа" более чем из сотни человек, за свое спасение сенатор поблагодарил подоспевших на помощь сотрудников полиции."Только что на нас напала разъяренная толпа из более чем 100 человек в одном квартале от Белого дома. Спасибо департаменту полиции округа <a href="http://ria.ru/location_Colombia/" target="_blank" data-auto="true">Колумбия</a> за то, что в буквальном смысле спасли наши жизни от обезумевшей толпы", - написал сенатор в <a href="https://twitter.com/randpaul" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a>.Других подробностей инцидента Рэнд Пол не привел. Департамент полиции округа Колумбия о случившемся пока не сообщает.

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сша

колумбия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, рэнд пол, сша, колумбия, в мире