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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200828/vaktsinatsiya-1576424496.html
Сотрудников Кремля не будут обязывать вакцинироваться от коронавируса
Никого из сотрудников администрации президента не будут обязывать вакцинироваться от коронавируса, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T12:40
2020-08-28T12:40
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
здоровье - общество
дмитрий песков
общество
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<strong>МОСКВА, 28 авг - РИА Новости.</strong> Никого из сотрудников администрации президента не будут обязывать вакцинироваться от коронавируса, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Он подчеркнул, что, когда вакцина будет доступна не только для принимающих участие в испытаниях, но для всех желающих, каждый будет принимать решение сам.На вопрос о том, есть ли обязательное правило для сотрудников Кремля сделать прививку, Песков ответил отрицательно. "Нет, конечно, его не может быть. У нас как у госслужащих есть определенные поражения в правах, связанные с законом о госслужбе, но не до такой степени, чтобы нас обязательно вакцинировали", - подчеркнул пресс-секретарь президента.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, дмитрий песков, общество

Сотрудников Кремля не будут обязывать вакцинироваться от коронавируса

12:40 28.08.2020
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© РИА Новости / Минздрав РФ / Перейти в фотобанкУпаковка первой в мире зарегистрированной вакцины от коронавируса COVID-19 "Гам-КОВИД-Вак", разработанной Национальным центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Гамалеи
Упаковка первой в мире зарегистрированной вакцины от коронавируса COVID-19 Гам-КОВИД-Вак, разработанной Национальным центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Гамалеи
© РИА Новости / Минздрав РФ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Никого из сотрудников администрации президента не будут обязывать вакцинироваться от коронавируса, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Я не исключаю, что кто-то мог стать добровольцем и в качестве добровольца принимать участие в ранних стадиях испытания вакцины. Но, конечно, о каком-то тотальном и обязательном вакционировании речи идти не может", - сказал Песков.
Он подчеркнул, что, когда вакцина будет доступна не только для принимающих участие в испытаниях, но для всех желающих, каждый будет принимать решение сам.
На вопрос о том, есть ли обязательное правило для сотрудников Кремля сделать прививку, Песков ответил отрицательно. "Нет, конечно, его не может быть. У нас как у госслужащих есть определенные поражения в правах, связанные с законом о госслужбе, но не до такой степени, чтобы нас обязательно вакцинировали", - подчеркнул пресс-секретарь президента.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
12 августа, 13:36
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Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыЗдоровье - ОбществоДмитрий ПесковОбщество
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