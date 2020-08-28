Сотрудников Кремля не будут обязывать вакцинироваться от коронавируса
© РИА Новости / Минздрав РФ / Перейти в фотобанкУпаковка первой в мире зарегистрированной вакцины от коронавируса COVID-19 "Гам-КОВИД-Вак", разработанной Национальным центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Гамалеи
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Никого из сотрудников администрации президента не будут обязывать вакцинироваться от коронавируса, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Я не исключаю, что кто-то мог стать добровольцем и в качестве добровольца принимать участие в ранних стадиях испытания вакцины. Но, конечно, о каком-то тотальном и обязательном вакционировании речи идти не может", - сказал Песков.
Он подчеркнул, что, когда вакцина будет доступна не только для принимающих участие в испытаниях, но для всех желающих, каждый будет принимать решение сам.
На вопрос о том, есть ли обязательное правило для сотрудников Кремля сделать прививку, Песков ответил отрицательно. "Нет, конечно, его не может быть. У нас как у госслужащих есть определенные поражения в правах, связанные с законом о госслужбе, но не до такой степени, чтобы нас обязательно вакцинировали", - подчеркнул пресс-секретарь президента.
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