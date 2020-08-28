https://ria.ru/20200828/vaktsinatsiya-1576424496.html

Сотрудников Кремля не будут обязывать вакцинироваться от коронавируса

Никого из сотрудников администрации президента не будут обязывать вакцинироваться от коронавируса, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T12:40

2020-08-28T12:40

2020-08-28T12:40

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

здоровье - общество

дмитрий песков

общество

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<strong>МОСКВА, 28 авг - РИА Новости.</strong> Никого из сотрудников администрации президента не будут обязывать вакцинироваться от коронавируса, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Он подчеркнул, что, когда вакцина будет доступна не только для принимающих участие в испытаниях, но для всех желающих, каждый будет принимать решение сам.На вопрос о том, есть ли обязательное правило для сотрудников Кремля сделать прививку, Песков ответил отрицательно. "Нет, конечно, его не может быть. У нас как у госслужащих есть определенные поражения в правах, связанные с законом о госслужбе, но не до такой степени, чтобы нас обязательно вакцинировали", - подчеркнул пресс-секретарь президента.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, дмитрий песков, общество