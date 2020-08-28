https://ria.ru/20200828/uspenie-1576402159.html

Почему у праздника Успения так много названий

Православные христиане отмечают Успение Пресвятой Богородицы. Этот праздник популярен у многих народов и в разных регионах мира называется по-разному. С чем это РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T08:00

2020-08-28T08:00

2020-08-28T08:00

религия и мировоззрение

успение пресвятой богородицы

аналитика - религия и мировоззрение

русская православная церковь

иерусалим

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<strong>МОСКВА, 28 авг — РИА Новости</strong>. Православные христиане отмечают Успение Пресвятой Богородицы. Этот праздник популярен у многих народов и в разных регионах мира называется по-разному. С чем это связано и каков главный смысл торжества — в материале РИА Новости.Известное преданиеНа самом деле, первые четыре века христианство не знало о празднике Успения Богоматери. Более того, об этом событии ничего не сказано в Новом Завете. Вообще, Деве Марии там посвящено совсем немного строк.Зато из поколения в поколение верующие передавали друг другу историю ее жизни после вознесения Спасителя. Согласно преданию, Богородица жила в Иерусалиме и часто молилась на Голгофе, где распяли ее Сына, и у гроба, где Он воскрес. Незадолго до смерти ей явился архангел Гавриил — тот самый, что много лет назад возвестил о грядущем рождении Мессии."Сын Твой и Бог наш с архангелами и ангелами, херувимами и серафимами, со всеми небесными духами и душами праведных приимет Тебя, Матерь Свою, в небесное царство, чтобы Ты жила и царствовала с Ним бесконечное время", — сказал ей архангел.В подтверждение своих слов вручил Божией Матери пальмовую ветвь из райского сада и повелел нести ее перед процессией в день погребения.Когда приблизился смертный час Богородицы, в Иерусалиме оказались апостолы. Их, согласно преданию, чудесным образом "восхитили ангелы и на облаках перенесли" в город из тех краев, где они проповедовали.Ученики сильно удивились и спрашивали друг друга, для чего их собрали здесь. Тогда Богоматерь объяснила, что они должны похоронить ее."Господь, — говорила Она, обращаясь к ним, — привел вас сюда для утешения Моей души, которой предстоит, как требует того смертная природа, скорое разлучение с телом: уже приблизилось предопределенное Мне Моим Создателем время", — таковы, по преданию, были ее слова.Когда Матерь Божия скончалась, в горнице "заблистал несказанный свет": Господь явился, чтобы забрать ее душу в рай. После этого ученики торжественной процессией перенесли тело Богородицы в Гефсиманский сад и положили в пещеру. Именно так в те времена хоронили людей в Иудее."Поздний" праздникЭта история широко известна среди христиан. Вот только несколько столетий верующие спорили, кем была Богородица на самом деле.На этом фоне появились многочисленные еретические течения, которые занижали ее роль в истории христианства и спасения людей, грехи которых ее Божественный Сын искупил страданиями и смертью на кресте. Конец спорам положили третий и четвертый Вселенские соборы — в Эфесе в 431 году и в Халкидоне двадцать лет спустя.Именно тогда сформулировали догмат о Богородице. Через некоторое время на общецерковном уровне установили праздники в ее честь. Успение (этот древнерусский синоним смерти происходит от обозначений сна — "спать, уснуть") было одним из последних — его начали отмечать в VI веке. Но в церковном календаре этот праздник очень важный. А все потому, что верующие разных культур задолго до богословских споров особо почитали Деву Марию. Об этом свидетельствует тот факт, что ее иконы появились уже в IV столетии.Особое отношение к ней народов привело к тому, что и праздник Успения стал отмечаться под разными названиями. В Византии и Армении он был известен как "День памяти Богородицы". В Западной Европе — "Взятие на небо Марии". А в Египте — "Смерть и воскресение Богоматери"."Первая из простых смертных"Полюбился праздник и христианам на Руси. Наши предки тоже дали ему имя: "Богородичная Пасха"."Это чисто народное название праздника. Его мы отмечаем в том же ключе, что и праздник Пасхи, — смерть и воскресение Христа. Хотя догмата о телесном воскресении Богоматери нет", — объясняет известный церковный публицист протоиерей Максим Первозванский.О воскресении Богородицы верующим известно тоже из предания. На ее погребении не присутствовал один из апостолов — Фома. Когда он прибыл в Иерусалим, ученики рассказали о чудесах, которыми сопровождалась кончина Марии. А он усомнился в их словах, точно так же, как некогда не поверил вести о воскресении Спасителя. Он пошел помолиться у гробницы Богородицы, и, отвалив камень от пещеры, не обнаружил ее тела. Это произошло на третий день после ее успения."Христос — Богочеловек, который воскрес из мертвых. И тем самым Он спас всех нас от смерти. А Богородица — первая воскресшая из людей", — говорит отец Максим.Поэтому праздник так значим для верующих: Бог на примере Своей Матери показал людям, что их ждет в будущем. По христианскому вероучению, перед концом земной истории все воскреснут. И предстанут перед Богом на Страшном суде, где будут держать ответ за все свои поступки.Праведникам, согласно христианским догматам, уготована вечная жизнь. Именно о ней и напоминает праздник Успения, даже его церковнославянское название говорит о "сне". То есть смерть — лишь сон, после которого человек просыпается в новой реальности, в "жизни вечной"."Царствует с Богом"Именно такой посыл, пожалуй, и сделал праздник Успения одним из самых популярных у христиан. Его широко отмечают по всему миру: в Испании католики устраивают трехдневную фиесту, в Армении украшают свои дома, в России собираются за праздничным столом.Кроме того, Успению посвящено множество храмов. На Руси их в разы больше, чем, например, в честь "праздника праздников" — Пасхи Христовой — или во имя Пресвятой Троицы.По словам священнослужителя, чаще всего молятся именно Богородице. Хотя с точки зрения канонов в молитве Богу посредники не нужны."Матерь Божия каждым верующим христианином ощущается как его собственная мать и заступница. И она в этом плане ближе, к ней обратиться проще: она поймет и заступится. Для простого человека это важные вещи. Хотя догматического объяснения этому нет", — отмечает отец Максим.Восприятие Богоматери как "главной заступницы" в Церкви связывают и с тем, что, согласно вероучению, она "стоит ко Христу ближе всех". То есть "соцарствует" с Ним.

https://ria.ru/20200814/1575760157.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

успение пресвятой богородицы, аналитика - религия и мировоззрение, русская православная церковь, иерусалим, испания, армения, общество