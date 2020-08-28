https://ria.ru/20200828/urozhay-1576453875.html

В Татарстане планируют собрать в 2020 году более 5 млн тонн зерна

Татарстан в этом году имеет неплохие виды на урожай и планирует собрать более 5 миллионов тонн зерна, сообщил глава республики Рустам Минниханов президенту РФ... РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T20:14

2020-08-28T20:14

2020-08-28T20:14

республика татарстан

рустам минниханов

владимир путин

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<strong>МОСКВА, 28 авг - РИА Новости.</strong> Татарстан в этом году имеет неплохие виды на урожай и планирует собрать более 5 миллионов тонн зерна, сообщил глава республики <a href="http://ria.ru/person_Rustam_Minnikhanov/" target="_blank" data-auto="true">Рустам Минниханов</a> президенту РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиру Путину</a> в пятницу во время рабочей встречи в режиме видеоконференцсвязи."Мы имеем неплохие перспективы на урожай. Уже около половины площадей зерновых убраны, валовой намолот составляет около 3 миллионов тонн. По итогам года мы планируем собрать более 5 миллионов тонн", - сказал Минниханов Путину.По информации главы Татарстана, агропромышленный комплекс остаётся для республики важнейшей отраслью экономики. За семь месяцев текущего года объем продукции татарстанского АПК вырос на 3,1%.По итогам 2019 года в Татарстане было собрано более 4,5 миллиона тонн зерна. Ранее в течение десятка лет валовый сбор зерна в Татарстане составлял порядка 3,5-4 миллионов тонн из-за засухи. Лишь в 2017 году земледельцы республики получили самый высокий с 2010 года урожай зерновых – 5,2 миллиона тонн.

https://ria.ru/20170705/1497900505.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рустам минниханов, владимир путин