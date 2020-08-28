https://ria.ru/20200828/tsifrovizatsiya-1576385340.html

Иван Советников: цифровизация лесного хозяйства займет четыре года

Руководство Рослесхоза неоднократно заявляло о концепции "цифрового леса", которая должна сделать лесное хозяйство России современным и доступным для граждан... РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T10:00

2020-08-28T10:00

2020-08-28T10:01

иван советников

россия

федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)

интервью - авторы

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<em>Руководство <a href="https://ria.ru/organization_Rosleskhoz" target="_blank">Рослесхоза</a> неоднократно заявляло о концепции "цифрового леса", которая должна сделать лесное хозяйство России современным и доступным для граждан. Сколько времени уйдет на цифровую трансформацию и какова концепция изменений, рассказал корреспонденту РИА Новости Наталье Парамоновой заместитель руководителя Рослесхоза <a href="https://ria.ru/person_ivan-sovetnikov" target="_blank">Иван Советников</a>.</em><strong>— Несколько лет назад вы возглавляли одно из управлений Рослесхоза, затем занимали руководящую должность в комитете лесного хозяйства Московской области. Какие результаты цифровизации вы бы отметили для Подмосковья, что будете применять на федеральном уровне?</strong>— Цифровая трансформация – это очень важное направление деятельности любой организации. Раньше цифровые сервисы и решения были уделом исключительно высокотехнологичных компаний, а сегодня это необходимость для любой организации или органа государственной власти. Цифровизация повысит эффективность и производительность труда, позволит избежать коррупции и волюнтаризма.Такая трансформация – это не механический перевод в электронную форму каких-нибудь документов или карт. Это в первую очередь коренное изменение процессов, их выпрямление, максимальная алгоритмизация действий и, конечно, максимальное вовлечение цифровых данных.Нашей целью является упрощение предоставления государственных услуг или информации от органов госвласти.Например, в лесном хозяйстве есть достаточно востребованная и при этом трудоемкая услуга – выдача выписок из государственного лесного реестра. Московская область – первый и единственный регион, который эту выписку дает в автоматическом виде: чиновники, сотрудники лесного хозяйства этим не занимаются.Мы полностью настроили порядок обращения таким образом, что человек сам заходит на портал, заказывает выписку, там же оплачивает услугу и автоматически ее получает. Теперь специалист освобожден от этого технического труда и может заниматься более полезной работой. То есть и лесное хозяйство выиграло – освободился специалист, который занялся производительным, полезным трудом, и граждане выиграли – они получают необходимую информацию намного быстрее и без возможных ошибок, которые могли бы быть допущены в силу человеческого фактора.<strong>— Рослесхоз неоднократно декларировал создание единой отраслевой платформы "Цифровой лес". Как продвигается этот проект?</strong>— Говоря о цифровизации лесного хозяйства и о развитии цифровой платформы, мы не подразумеваем просто замену бумажных документов электронными. Эту ошибку мы допускали раньше, когда вводили АИС ГЛР (Автоматизированная информационная система "Государственный лесной реестр". – Прим. ред.) и прочие подобные системы. Ошибкой было то, что мы пытались оцифровать изначально малоэффективный процесс. Условно говоря, мы обмен факсами переводили в обмен электронными письмами.Сейчас мы идем по принципиально другому пути. Мы говорим не о цифровизации лесного хозяйства, а о его цифровой трансформации. Это в первую очередь подразумевает под собой изменение подхода. Мы сначала анализируем процесс, потом меняем его, убираем лишние элементы, дублирующие функции, оптимизируем и только после этого переводим его в цифру.Второе ключевое изменение. Раньше мы делали работу для чиновников, старались сделать их труд легче. Сейчас "Цифровой лес" будет ориентирован на государственные услуги, на взаимодействие власти с бизнесом и гражданами.Цифровая платформа объединит все процессы лесной отрасли. Мы не беремся отдельно заниматься, например, государственным лесным реестром или лесопожарными системами. Все службы и управления будут работать в едином цифровом пространстве, будь то специалисты по лесоустройству, по лесовосстановлению или охране лесов от пожаров. Это будет единая среда, в которой за лесной декларацией будут аккумулированы сведения о проведенном на участке лесовосстановлении, противопожарных мероприятиях и пожарах, если таковые имели место быть.<strong>— Каков статус этого проекта и что мешает ускорить его реализацию?</strong>— Сейчас проект находится в стадии концепции. Есть предварительное согласование Минкомсвязи России и Минфина России о выделении финансирования. Рассчитываем с 1 января 2021 года начать активную работу в этом направлении. Причем есть важный нюанс. Как мы раньше проекты реализовывали? Получали деньги, делали ТЗ, три года работали и потом давали какой-то результат. Больше мы по этому пути идти не хотим и стремимся построить процесс так, чтобы первые результаты получать в первый же год реализации. Мы хотим внедрять и выпускать одни продукты параллельно с разработкой других. Как? На большие проекты будем выделять время, а маленькие, локальные выполнять по ходу движения.Например, мы хотим уже в этом году перевести сводный план тушения пожаров в электронный вид, чтобы его заполняли через ГИС-платформу. И объединить все данные по лесопожарным системам регионов в одну, максимально автоматизировав этот процесс, сократив ручной труд. Ожидаем, что это сократит отчетность регионов и избавит специалистов от необходимости вручную перебивать всю информацию.К середине следующего года в планах перевести в цифру акты лесопатологического обследования, внести изменения в законодательство по оцифровке лесосек, чтобы они имели конкретные координаты и отражали их на общей карте. То есть наша задача не ждать 2022 года, а внедрять те решения, которые у нас уже готовы или в высокой степени готовности.<strong>— Платформа будет иметь публичный доступ?</strong>— Обязательно. Как показывает практика, граждане очень заинтересованы в информации по лесам, причем в самой разной, начиная от базовой по адресации лесов – какое лесничество, квартал, выдел, виды разрешенного использования, заканчивая данными о лесохозяйственных мероприятиях в лесу: кто рубит, что рубит, когда посадят лес взамен вырубленного и так далее. Людям это очень интересно, и необходимо наличие публичного ресурса, где любой человек может зайти и найти ту или иную информацию. Надеемся, это укрепит доверие между гражданами и лесниками, с одной стороны, а с другой – разгрузит сотрудников лесного хозяйства от рутинной работы, например, избавит их от необходимости отвечать на стандартные запросы, готовить выписки из ГЛР: человек сам сможет зайти на портал и, например, посмотреть категорию защитности и виды разрешенного лесопользования в отношении конкретного участка.<strong>— Потребует ли концепция "цифрового леса" изменений в законодательстве?</strong>— Мы занимаемся цифровизацией многих во многом неэффективных процессов, поэтому, как я уже сказал, сейчас мы фокусируемся на изменении необходимых процессов, а потом переводим их в цифру. При этом многое можно сделать и без изменения законов. Например, у нас уже прописано, что акты ЛПО подаются в электронном виде. Однако эта норма до конца не реализована. Для других функций необходимо менять законодательство.Эти изменения заложены в концепцию, более того, они имеют уже практическое воплощение. В апреле депутат Госдумы Николай Николаев внес соответствующий законопроект, участие в разработке которого принимало Минприроды России и Рослесхоз. Правительство РФ его поддержало – есть официальное заключение. Мы очень надеемся, что в осеннюю сессию документ будет принят и наши идеи получат законодательную основу.<strong>— В законопроект заложены некие изменения по модернизации системы ЛесЕГАИС, которая позволит прослеживать рубку от лесничества до таможни. Как это будет работать?</strong>— Первое – это оцифровка всех делянок. Все лесосеки будут отражены на электронной карте. Второе – мы хотим ввести организационные механизмы, чтобы при рубке указывали то, что есть, а не то, что написано в материалах лесоустройства. Сегодня при подаче деклараций и отчетов вписывают данные устаревшего лесоустройства. Мы хотим от этого уйти, чтобы данные были честные, объективные и отражали то, что именно есть на делянке.Следующее – геотректинг. Его необходимо установить в лесовозах и другой технике, подключить их к системе ГЛОНАСС, чтобы мы понимали, куда кто едет.И последнее – включить в систему лесные склады, где хранится древесная продукция.<strong>— Почему важно включить лесные склады?</strong>— Потому что древесина смешивается и склады могут стать пунктом легализации незаконно добытой древесины. Сейчас мы знаем, сколько в теории ушло из леса древесины и сколько пришло на предприятие, а что происходит между этими двумя точками, не видим. Подключив к цифровой системе склады, мы устраним этот недостаток системы и улучшим прослеживаемость происхождения древесины.<strong>— Склады будут обязаны отчитаться?</strong>— Да, сколько поступило леса, сколько ушло. Мы при этом будем понимать, на каком этапе были предприняты попытки легализовать незаконную заготовку.<strong>— Какие еще планы цифровизации?</strong>— На самом деле современные технологии развиваются настолько быстро, что мы за ними, к сожалению, не успеваем. Яркий пример – такси. Сегодня и 10 лет назад это совершенно разные отрасли хозяйства, разные рабочие процессы и механизмы их реализации. Та же история с гостиничным, банковским бизнесом.Безусловно, новейшие IT-разработки надо внедрять и в лесное хозяйство. На принципиально другой уровень вышли технологии лазерного сканирования, дистанционного зондирования земли, мобильная связь развивается ускоренными темпами, геотрекинг. И в этом контексте есть много всего, что мы хотим привнести в современное лесное хозяйство. Яркий пример – трекинг нахождения инспекторов, лесовозной техники, что, казалось бы, уже базовая опция в грузоперевозках. Все крупные грузоперевозчики имеют машины, оснащенные датчиками расхода горючего, пробега. Это стандарт, который обеспечивает безопасность движения. В лесном хозяйстве это пока не так развито, как бы нам хотелось, но мы тоже это внедрим и все это будет работать.<strong>— Существует ли уже департамент цифровизации в Рослесхозе? Может, он уже есть, сколько это человек?</strong>— В настоящее время в Рослесхозе существует управление информационных систем, которое непосредственно занимается вопросами разработки и реализации ведомственной программы цифровой трансформации, его штат 17 человек.<strong>— Сколько будет стоить автоматизация и сколько времени займет?</strong>— Проект внедрения платформы "Цифровой лес" рассчитан на четыре года. Его стоимость корректно было бы озвучить после того, как Минфин и Минкомсвязь окончательно согласуют документ. Средства предполагается направить на создание и интеграцию компонентов системы, включая инженерную и ИКТ-инфраструктуру, модернизацию ИСДМ-Рослесхоз, ЛесЕГАИС, создание информсистем мониторинга воспроизводства лесов, их лесопатологического состояния и так далее.

https://ria.ru/20200727/1574992950.html

https://ria.ru/20200826/les-1576321112.html

https://ria.ru/20200810/1575587499.html

https://ria.ru/20200812/1575705127.html

https://ria.ru/20200619/1573194144.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иван советников, россия, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), интервью - авторы