https://ria.ru/20200828/syn-lukashenko-ob-oppozitsii-ya-by-ne-nazval-ikh-sopernikami--opponenty-1576455760.html
Сын Лукашенко об оппозиции: "Я бы не назвал их соперниками – оппоненты"
Старший сын Александра Лукашенко поделился c корреспондентом RT о том, что он думает об оппозиции и ситуации в стране: "Я бы не назвал их соперниками, может быть, какие-то оппоненты. Вы знаете, надо взять себя в руки, подумать и прийти к правильному мнению.
2020-08-28T21:10
2020-08-28T21:10
2020-08-28T21:10
белоруссия
видео
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Но когда страна твоя находится в сложной ситуации, когда зависит судьба страны, надо быть едиными и стараться идти по правильному направлению".
2
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Сын Лукашенко об оппозиции: "Я бы не назвал их соперниками – оппоненты"
Старший сын Александра Лукашенко поделился c корреспондентом RT о том, что он думает об оппозиции и ситуации в стране: "Я бы не назвал их соперниками, может быть, какие-то оппоненты. Вы знаете, надо взять себя в руки, подумать и прийти к правильному мнению. Но когда страна твоя находится в сложной ситуации, когда зависит судьба страны, надо быть едиными и стараться идти по правильному направлению".
2020-08-28T21:10
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PT1M17S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, белоруссия, видео
Сын Лукашенко об оппозиции: "Я бы не назвал их соперниками – оппоненты"
Старший сын Александра Лукашенко поделился c корреспондентом RT о том, что он думает об оппозиции и ситуации в стране: "Я бы не назвал их соперниками, может быть, какие-то оппоненты. Вы знаете, надо взять себя в руки, подумать и прийти к правильному мнению.
2020-08-28T21:10
true
PT1M17S
Сын Лукашенко об оппозиции: "Я бы не назвал их соперниками – оппоненты"
Старший сын Александра Лукашенко поделился c корреспондентом RT о том, что он думает об оппозиции и ситуации в стране: "Я бы не назвал их соперниками, может быть, какие-то оппоненты. Вы знаете, надо взять себя в руки, подумать и прийти к правильному мнению.