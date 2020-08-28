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Сын Лукашенко об оппозиции: "Я бы не назвал их соперниками – оппоненты"
Старший сын Александра Лукашенко поделился c корреспондентом RT о том, что он думает об оппозиции и ситуации в стране: "Я бы не назвал их соперниками, может быть, какие-то оппоненты. Вы знаете, надо взять себя в руки, подумать и прийти к правильному мнению.
2020-08-28T21:10
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белоруссия
видео
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Но когда страна твоя находится в сложной ситуации, когда зависит судьба страны, надо быть едиными и стараться идти по правильному направлению".
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белоруссия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
Сын Лукашенко об оппозиции: "Я бы не назвал их соперниками – оппоненты"
Старший сын Александра Лукашенко поделился c корреспондентом RT о том, что он думает об оппозиции и ситуации в стране: "Я бы не назвал их соперниками, может быть, какие-то оппоненты. Вы знаете, надо взять себя в руки, подумать и прийти к правильному мнению. Но когда страна твоя находится в сложной ситуации, когда зависит судьба страны, надо быть едиными и стараться идти по правильному направлению".
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РИА Новости
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60
видео, белоруссия, видео
Сын Лукашенко об оппозиции: "Я бы не назвал их соперниками – оппоненты"
Старший сын Александра Лукашенко поделился c корреспондентом RT о том, что он думает об оппозиции и ситуации в стране: "Я бы не назвал их соперниками, может быть, какие-то оппоненты. Вы знаете, надо взять себя в руки, подумать и прийти к правильному мнению.
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Сын Лукашенко об оппозиции: "Я бы не назвал их соперниками – оппоненты"

21:10 28.08.2020
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Старший сын Александра Лукашенко поделился c корреспондентом RT о том, что он думает об оппозиции и ситуации в стране: "Я бы не назвал их соперниками, может быть, какие-то оппоненты. Вы знаете, надо взять себя в руки, подумать и прийти к правильному мнению.
Но когда страна твоя находится в сложной ситуации, когда зависит судьба страны, надо быть едиными и стараться идти по правильному направлению".
100691554
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БелоруссияВидео
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