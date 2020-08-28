https://ria.ru/20200828/syn-lukashenko-ob-oppozitsii-ya-by-ne-nazval-ikh-sopernikami--opponenty-1576455760.html

Сын Лукашенко об оппозиции: "Я бы не назвал их соперниками – оппоненты"

Старший сын Александра Лукашенко поделился c корреспондентом RT о том, что он думает об оппозиции и ситуации в стране: "Я бы не назвал их соперниками, может быть, какие-то оппоненты. Вы знаете, надо взять себя в руки, подумать и прийти к правильному мнению.

2020-08-28T21:10

2020-08-28T21:10

2020-08-28T21:10

белоруссия

видео

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Но когда страна твоя находится в сложной ситуации, когда зависит судьба страны, надо быть едиными и стараться идти по правильному направлению".

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белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Сын Лукашенко об оппозиции: "Я бы не назвал их соперниками – оппоненты" Старший сын Александра Лукашенко поделился c корреспондентом RT о том, что он думает об оппозиции и ситуации в стране: "Я бы не назвал их соперниками, может быть, какие-то оппоненты. Вы знаете, надо взять себя в руки, подумать и прийти к правильному мнению. Но когда страна твоя находится в сложной ситуации, когда зависит судьба страны, надо быть едиными и стараться идти по правильному направлению". 2020-08-28T21:10 true PT1M17S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, белоруссия, видео