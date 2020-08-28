https://ria.ru/20200828/syabitova-1576437660.html

Сябитова бросилась под грузовик с криками "Дави меня!"

Ведущая шоу "Давай поженимся!" Роза Сябитова бросилась под грузовик, чтобы не дать ему заехать на свой участок. Видео конфликта со строителями сваха выложила в... РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T15:11

2020-08-28T15:11

2020-08-28T17:20

шоу-бизнес

роза сябитова

первый канал (телеканал)

общество

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<strong>МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. </strong>Ведущая шоу "Давай поженимся!" <a href="http://ria.ru/person_Roza_Sjabitova/" target="_blank" data-auto="true">Роза Сябитова</a> бросилась под грузовик, чтобы не дать ему заехать на свой участок. Видео конфликта со строителями сваха выложила в сторис в <a href="https://www.instagram.com/syabitova_roza/" target="_blank" rel="nofollow noopener">инстаграме</a>. На опубликованном ролике Сябитова рассказала, что когда строила дачу, поставила забор на три метра вглубь участка, чтобы было легче заезжать. По ее словам, соседи напротив поступили иначе — их ограждение стоит у самой дороги, по границе участка, из-за чего у строителей возникли проблемы с заездом. Телеведущая засняла попытку грузовика выехать с соседской территории. На кадрах видно, как автомобиль едва не задел столб на участке Сябитовой, после чего она бросилась навстречу машине. После этого началась словесная перепалка ведущей с одним из строителей. Водитель поинтересовался у нее, нормальный ли она человек. Сябитова в ответ заявила, что находится на своей частной территории. "Не дам я проехать, потому что вы своей машиной мне плитку давите", — объяснила она свое поведение.

https://ria.ru/20200811/1575670005.html

Voffka T А что не так. Помоему она правильно поступила. Какого фига грузовик приехавший к её соседям заезжает не её участок. 36

Акинару ОРДА Люди с ума сходят от славы! Чуть засветилась на тв и уже строит из себя примадонну... Где мозг у таких людей? 34

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, роза сябитова, первый канал (телеканал), общество