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Власти Москвы продлили прием заявок на субсидии для предпринимателей
Прием заявок на наиболее востребованные субсидии для предпринимателей малого и среднего бизнеса Москвы продлевается до 1 октября, дополнительную возможность... РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T17:03
2020-08-28T17:03
департамент предпринимательства и инновационного развития города москвы
москва
экономика
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<strong>МОСКВА, 28 авг - РИА Новости.</strong> Прием заявок на наиболее востребованные субсидии для предпринимателей малого и среднего бизнеса <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> продлевается до 1 октября, дополнительную возможность обратиться за выплатами получили гостиницы, социальные предприятия, организации в сфере спорта, развлечений, образования и культуры, сообщил журналистам руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития <a href="http://ria.ru/person_aleksey-fursin--glava-departamenta-predprinimatelstva-i-innovatsionnogo-razvitiya-dpir/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Фурсин</a>."По просьбам бизнеса о продлении самых массовых субсидий, мы их продлим до 1 октября ", - сказал Фурсин.По его словам, это было сделано в связи с большим спросом на эти субсидии, а также в связи с недавним решением о поддержке ряда новых сфер: культуры, детского оздоровительного отдыха, гостиничного бизнеса и так далее.Он пояснил, что прием документов продлен по следующим видам субсидий: компенсации коммунальных расходов, процентов по кредитам и затрат на оборудование для гостиниц; социальных предприятий; организаций в сфере спорта, развлечений, образования и культуры; по субсидиям на оборудование и проценты по кредитам для резидентов технопарков и участников Московского инновационного кластера; по выплатам для возмещения комиссий агрегаторов при продвижении продукции через маркетплейсы и онлайн-сервисы доставки еды; по компенсации расходов на участие в выставках; а также по субсидиям на ведение бизнеса по франшизе.Таким образом, в течение сентября будет осуществляться прием документов по 10 из 14 утвержденных видов выплат. Кроме того, до 31 августа продолжится прием документов на субсидии и гранты для экспортеров.
https://ria.ru/20200703/1573870569.html
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департамент предпринимательства и инновационного развития города москвы, москва, экономика

Власти Москвы продлили прием заявок на субсидии для предпринимателей

17:03 28.08.2020
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловРоссийские рубли
Российские рубли
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Прием заявок на наиболее востребованные субсидии для предпринимателей малого и среднего бизнеса Москвы продлевается до 1 октября, дополнительную возможность обратиться за выплатами получили гостиницы, социальные предприятия, организации в сфере спорта, развлечений, образования и культуры, сообщил журналистам руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.
"По просьбам бизнеса о продлении самых массовых субсидий, мы их продлим до 1 октября ", - сказал Фурсин.
По его словам, это было сделано в связи с большим спросом на эти субсидии, а также в связи с недавним решением о поддержке ряда новых сфер: культуры, детского оздоровительного отдыха, гостиничного бизнеса и так далее.
Он пояснил, что прием документов продлен по следующим видам субсидий: компенсации коммунальных расходов, процентов по кредитам и затрат на оборудование для гостиниц; социальных предприятий; организаций в сфере спорта, развлечений, образования и культуры; по субсидиям на оборудование и проценты по кредитам для резидентов технопарков и участников Московского инновационного кластера; по выплатам для возмещения комиссий агрегаторов при продвижении продукции через маркетплейсы и онлайн-сервисы доставки еды; по компенсации расходов на участие в выставках; а также по субсидиям на ведение бизнеса по франшизе.
Руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин
3 июля, 19:20
В Москве рассказали о субсидиях предпринимателям индустрии красоты
Таким образом, в течение сентября будет осуществляться прием документов по 10 из 14 утвержденных видов выплат. Кроме того, до 31 августа продолжится прием документов на субсидии и гранты для экспортеров.
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Департамент предпринимательства и инновационного развития города МосквыМоскваЭкономика
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