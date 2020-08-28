Реконструированный кинотеатр откроется в начале октября в Сорочинске
© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Оренбургской областиГубернатор Оренбургской области Денис Паслер
© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Оренбургской области
ОРЕНБУРГ, 28 авг – РИА Новости. Реконструированный кинотеатр "Россия" откроется в начале октября в городе Сорочинск, в нем будет установлено современное кинопроекционное оборудование, приобретенное за счёт средств федерального бюджета, сообщил РИА Новости губернатор Оренбургской области Денис Паслер во время посещения стройплощадки кинотеатра.
"Планируем, что уже в октябре здесь, в кинотеатре "Россия", смогут вновь проводить свой досуг сорочинские семьи. Несколько лет здание простаивало в связи с аварийностью. Современное кинопроекционное оборудование для "России" будет приобретено за счёт средств федерального бюджета, выделенных на поддержку кинематографии", - сказал Паслер.
Он отметил, что работы по реконструкции кинотеатра велись по графику. Два года назад в кинотеатре капитально отремонтировали кровлю, в прошлом году заменили двери и оконные блоки, установили новые системы электро-, водо- и теплоснабжения, наладили систему вентиляции и кондиционирования воздуха. Сейчас в кинотеатре завершаются фасадные работы, ведётся благоустройство прилегающей территории.
"Все работы идут по графику. Особое внимание уделяется безопасности посетителей - смонтирована автоматизированная пожарная система", - отметил глава региона.
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