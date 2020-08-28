https://ria.ru/20200828/sorochinsk-1576427094.html

Реконструированный кинотеатр откроется в начале октября в Сорочинске

Реконструированный кинотеатр "Россия" откроется в начале октября в городе Сорочинск, в нем будет установлено современное кинопроекционное оборудование,... РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T13:09

2020-08-28T13:09

2020-08-28T13:08

оренбургская область

денис паслер

сорочинск

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<strong>ОРЕНБУРГ, 28 авг – РИА Новости</strong>. Реконструированный кинотеатр "Россия" откроется в начале октября в городе Сорочинск, в нем будет установлено современное кинопроекционное оборудование, приобретенное за счёт средств федерального бюджета, сообщил РИА Новости губернатор Оренбургской области <a href="https://ria.ru/person_Denis_Pasler" target="_blank">Денис Паслер</a> во время посещения стройплощадки кинотеатра.Он отметил, что работы по реконструкции кинотеатра велись по графику. Два года назад в кинотеатре капитально отремонтировали кровлю, в прошлом году заменили двери и оконные блоки, установили новые системы электро-, водо- и теплоснабжения, наладили систему вентиляции и кондиционирования воздуха. Сейчас в кинотеатре завершаются фасадные работы, ведётся благоустройство прилегающей территории."Все работы идут по графику. Особое внимание уделяется безопасности посетителей - смонтирована автоматизированная пожарная система", - отметил глава региона.

https://ria.ru/20200825/skoraya-1576294211.html

сорочинск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

денис паслер, сорочинск