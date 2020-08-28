https://ria.ru/20200828/soglashenie-1576452866.html

Новикомбанк профинансирует проект "Авиастар-СП" на 8 млрд рублей

Новикомбанк подписал соглашение об организации финансирования проекта предприятия "Авиастар-СП" по производству транспортных воздушных судов на сумму 8... РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T19:30

2020-08-28T19:30

2020-08-28T19:31

новикомбанк

новости компаний - экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1c/1576452620_66:183:804:598_1400x0_80_0_0_8840f218f2d56070746a8b4d3ae41202.jpg

<strong>МОСКВА, 28 авг - РИА Новости/Прайм.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Novikombank/" target="_blank" data-auto="true">Новикомбанк</a> подписал соглашение об организации финансирования проекта предприятия "Авиастар-СП" по производству транспортных воздушных судов на сумму 8 миллиардов рублей, сообщила пресс-служба банка."В рамках международного военно-технического форума "Армия 2020" Новикомбанк, опорный банк госкорпорации "<a href="http://ria.ru/organization_Rostekhnologii/" target="_blank" data-auto="true">Ростех</a>", подписал соглашение об организации финансирования проекта АО "Авиастар-СП" по производству транспортных воздушных судов. Сумма финансирования составит 8 миллиардов рублей", - говорится в сообщении."<a href="http://ria.ru/organization_Aviastar_SP/" target="_blank" data-auto="true">Авиастар-СП</a>" - одно из крупнейших предприятий России по выпуску авиационной техники (в составе дивизиона транспортной авиации ОАК, входит в "Ростех"). Завод специализируется на производстве транспортных самолетов марки Ил, участвует в кооперации и производит агрегаты в интересах транспортных и гражданских программ. "Авиастар-СП" также осуществляет гарантийное и послегарантийное обслуживание авиационной техники.Международный военно-технический форум "Армия-2020" проходит с 23 по 29 августа на территории конгрессно-выставочного центра Вооруженных сил Российской Федерации "Патриот", полигона Алабино и аэродрома Кубинка. РИА Новости выступает стратегическим информационным партнером форума "Армия-2020".

https://ria.ru/20200826/novikombank-1576355843.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новикомбанк, новости компаний - экономика