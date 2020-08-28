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Новикомбанк профинансирует проект "Авиастар-СП" на 8 млрд рублей
Новикомбанк подписал соглашение об организации финансирования проекта предприятия "Авиастар-СП" по производству транспортных воздушных судов на сумму 8... РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T19:30
2020-08-28T19:31
новикомбанк
новости компаний - экономика
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<strong>МОСКВА, 28 авг - РИА Новости/Прайм.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Novikombank/" target="_blank" data-auto="true">Новикомбанк</a> подписал соглашение об организации финансирования проекта предприятия "Авиастар-СП" по производству транспортных воздушных судов на сумму 8 миллиардов рублей, сообщила пресс-служба банка."В рамках международного военно-технического форума "Армия 2020" Новикомбанк, опорный банк госкорпорации "<a href="http://ria.ru/organization_Rostekhnologii/" target="_blank" data-auto="true">Ростех</a>", подписал соглашение об организации финансирования проекта АО "Авиастар-СП" по производству транспортных воздушных судов. Сумма финансирования составит 8 миллиардов рублей", - говорится в сообщении."<a href="http://ria.ru/organization_Aviastar_SP/" target="_blank" data-auto="true">Авиастар-СП</a>" - одно из крупнейших предприятий России по выпуску авиационной техники (в составе дивизиона транспортной авиации ОАК, входит в "Ростех"). Завод специализируется на производстве транспортных самолетов марки Ил, участвует в кооперации и производит агрегаты в интересах транспортных и гражданских программ. "Авиастар-СП" также осуществляет гарантийное и послегарантийное обслуживание авиационной техники.Международный военно-технический форум "Армия-2020" проходит с 23 по 29 августа на территории конгрессно-выставочного центра Вооруженных сил Российской Федерации "Патриот", полигона Алабино и аэродрома Кубинка. РИА Новости выступает стратегическим информационным партнером форума "Армия-2020".
https://ria.ru/20200826/novikombank-1576355843.html
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новикомбанк, новости компаний - экономика

Новикомбанк профинансирует проект "Авиастар-СП" на 8 млрд рублей

19:30 28.08.2020 (обновлено: 19:31 28.08.2020)
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© Фото : пресс-служба НовикомбанкаНовикомбанк профинансирует проект "Авиастар-СП" на 8 млрд руб
Новикомбанк профинансирует проект Авиастар-СП на 8 млрд руб
© Фото : пресс-служба Новикомбанка
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости/Прайм. Новикомбанк подписал соглашение об организации финансирования проекта предприятия "Авиастар-СП" по производству транспортных воздушных судов на сумму 8 миллиардов рублей, сообщила пресс-служба банка.
"В рамках международного военно-технического форума "Армия 2020" Новикомбанк, опорный банк госкорпорации "Ростех", подписал соглашение об организации финансирования проекта АО "Авиастар-СП" по производству транспортных воздушных судов. Сумма финансирования составит 8 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.
"Авиастар-СП" - одно из крупнейших предприятий России по выпуску авиационной техники (в составе дивизиона транспортной авиации ОАК, входит в "Ростех"). Завод специализируется на производстве транспортных самолетов марки Ил, участвует в кооперации и производит агрегаты в интересах транспортных и гражданских программ. "Авиастар-СП" также осуществляет гарантийное и послегарантийное обслуживание авиационной техники.
"Авиастроение – одно из приоритетных направлений нашей работы. Мы поддерживаем проекты по разработке и производству перспективных машин в отечественном самолетостроении. Эффективное сотрудничество Новикомбанка с "Авиастар-СП" помогает воплощать крайне важные для отрасли проекты", - привели в пресс-службе слова председателя правления Новикомбанка Елены Георгиевой на церемонии подписания.
Международный военно-технический форум "Армия-2020" проходит с 23 по 29 августа на территории конгрессно-выставочного центра Вооруженных сил Российской Федерации "Патриот", полигона Алабино и аэродрома Кубинка. РИА Новости выступает стратегическим информационным партнером форума "Армия-2020".
Фото предоставлено пресс-службой Новикомбанка
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