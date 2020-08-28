Новикомбанк профинансирует проект "Авиастар-СП" на 8 млрд рублей
19:30 28.08.2020 (обновлено: 19:31 28.08.2020)
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© Фото : пресс-служба НовикомбанкаНовикомбанк профинансирует проект "Авиастар-СП" на 8 млрд руб
© Фото : пресс-служба Новикомбанка
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости/Прайм. Новикомбанк подписал соглашение об организации финансирования проекта предприятия "Авиастар-СП" по производству транспортных воздушных судов на сумму 8 миллиардов рублей, сообщила пресс-служба банка.
"В рамках международного военно-технического форума "Армия 2020" Новикомбанк, опорный банк госкорпорации "Ростех", подписал соглашение об организации финансирования проекта АО "Авиастар-СП" по производству транспортных воздушных судов. Сумма финансирования составит 8 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.
"Авиастар-СП" - одно из крупнейших предприятий России по выпуску авиационной техники (в составе дивизиона транспортной авиации ОАК, входит в "Ростех"). Завод специализируется на производстве транспортных самолетов марки Ил, участвует в кооперации и производит агрегаты в интересах транспортных и гражданских программ. "Авиастар-СП" также осуществляет гарантийное и послегарантийное обслуживание авиационной техники.
"Авиастроение – одно из приоритетных направлений нашей работы. Мы поддерживаем проекты по разработке и производству перспективных машин в отечественном самолетостроении. Эффективное сотрудничество Новикомбанка с "Авиастар-СП" помогает воплощать крайне важные для отрасли проекты", - привели в пресс-службе слова председателя правления Новикомбанка Елены Георгиевой на церемонии подписания.
Международный военно-технический форум "Армия-2020" проходит с 23 по 29 августа на территории конгрессно-выставочного центра Вооруженных сил Российской Федерации "Патриот", полигона Алабино и аэродрома Кубинка. РИА Новости выступает стратегическим информационным партнером форума "Армия-2020".
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