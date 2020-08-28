https://ria.ru/20200828/sochinenie-1576438362.html

Названы темы итоговых сочинений в школах

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко по просьбе министра просвещения Сергея Кравцова озвучил пять направлений для тем итогового сочинения в выпускных... РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T15:21

2020-08-28T15:21

2020-08-28T15:22

сергей кравцов

михаил мурашко

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

образование - общество

общество

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<strong>МОСКВА, 28 авг - РИА Новости.</strong> Министр здравоохранения РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мурашко</a> по просьбе министра просвещения <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Kravcov/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Кравцова</a> озвучил пять направлений для тем итогового сочинения в выпускных классах в новом учебном году.Перед этим министр передал привет своему классному руководителю, учителю химии. "Я ее очень люблю и помню", - отметил министр."Первая тема "Забвению не подлежит". Исторические события, общественные явления, произведения искусства, память о которых не имеет срока давности. Вторая тема – "Я и другие". Человек среди людей, проблема конфликта, понимания, что значит "быть собой", - сказал министр здравоохранения на Общероссийском родительском собрании.Он отметил, что третья тема "Между прошлым и будущим: портрет моего поколения" касается культурных запросов, литературных пристрастий, жизненных оценок, отношений с семьей и обществом. Четвертая, "Время перемен", - тема изменений, открытий, вызовов, стоящих перед человеком и человечеством.Пятая тема "Разговор с собой" – о внутреннем пространстве человека и словесных способах его исследования, вопросах, которые человек задает себе, внутренних переживаниях, совести.Как уточнили в пресс-службе <a href="http://ria.ru/organization_Rosobrnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Рособрнадзора</a>, итоговое сочинение в этом году состоится 2 декабря. Обучающиеся, получившие неудовлетворительный результат "незачет", не явившиеся на итоговое сочинение (изложение) или не завершившие его написание по уважительным причинам смогут написать сочинение в дополнительные сроки – 3 февраля и 5 мая 2021 года.Успешное написание итогового сочинения является для выпускников 11 классов допуском к государственной итоговой аттестации. Оценивается оно по системе "зачет"/"незачет". Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья вместо итогового сочинения вправе выбрать написание изложения.

https://ria.ru/20200623/1573367358.html

https://sn.ria.ru/20200618/1573116204.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей кравцов, михаил мурашко, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), образование - общество, общество