https://ria.ru/20200828/smi-1576431647.html

Новости Sputnik впервые будут транслироваться в Индии на хинди

Международное информационное агентство и радио Sputnik подписало меморандум о сотрудничестве с индийским интернет-порталом Bharat Khabar. Документ... РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T14:05

2020-08-28T14:05

2020-08-28T14:05

россия

sputnik

индия

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<strong>МОСКВА, 28 авг – РИА Новости.</strong> Международное информационное агентство и радио <a href="https://ria.ru/organization_Sputnik" target="_blank">Sputnik</a> подписало меморандум о сотрудничестве с индийским интернет-порталом Bharat Khabar. Документ предусматривает регулярный обмен новостной информацией при освещении культурных, гуманитарных, экономических, спортивных и политических событий на английском языке и хинди.Это первое соглашение о трансляции в Индии новостей Sputnik на хинди. Bharat Khabar – давний партнер Sputnik India, и заключение соглашения ориентировано на укрепление многолетнего сотрудничества.Свои подписи под документом на онлайн-церемонии поставили руководитель дирекции международного сотрудничества медиагруппы Василий Пушков и главный редактор портала Правер Шарма. В мероприятии также приняли участие глава хаба Sputnik в Нью-Дели Ольга Дычева, директор Bharat Khabar по контенту и связям в Северной Индии Раджеш Шарма и директор портала по вопросам стратегии и политики Викас Шарма."Соглашение с Bharat Khabar – это прекрасный инструмент для расширения присутствия индийской тематики на ресурсах Sputnik. С другой стороны, это возможность с помощью наших партнёров рассказать аудитории, говорящей на хинди, о том, что происходит в России и в мире", – отметил Василий Пушков."Подписание меморандума о сотрудничестве демонстрирует, что Sputnik успешно развивается и укрепляет свое влияние, становится все более узнаваемым как в Индии, так и в мире в целом, – подчеркнула Ольга Дычева. – Мы надеемся, что слаженная работа хаба в Нью-Дели и команды Sputnik в Москве позволит аудитории наших СМИ и дальше получать информацию из первых рук о событиях в России и Индии".Bharat Khabar – ведущий информационно-аналитический ресурс об Индии и Южной Азии на хинди. Сервис начал свою деятельность 14 лет назад как новостное агентство и впоследствии перешел в онлайн для расширения географического охвата.<strong>Sputnik</strong> – одно из крупнейших международных СМИ, объединяющее мультимедийные интернет-сайты на 33 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира. Новостные ленты Sputnik круглосуточно поставляют информацию ведущим изданиям по всему миру на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет более 80 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях Sputnik превышает 20 миллионов. В 24 редакционных центрах по всему миру от Бишкека до Кишинёва и от Пекина до Монтевидео работает свыше тысячи человек десятков национальностей. Sputnik входит в медиагруппу "<a href="https://ria.ru/tag_organization_MIA_Rossija_segodnja" target="_blank">Россия сегодня</a>". Головной офис Sputnik находится в Москве.

https://ria.ru/20200828/smi-1576424292.html

https://ria.ru/20200730/1575181936.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, sputnik, индия