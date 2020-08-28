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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200828/skvernyalis-1576447427.html
Литва ответила на угрозы Лукашенко закрыть торговлю с ее портами
Отказ Белоруссии от использования литовских портов навредит Минску, уверен премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис. Об этом он написал у себя в фейсбуке. РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T17:58
2020-08-28T19:37
протесты в белоруссии
саулюс сквернялис
александр лукашенко
белоруссия
литва
в мире
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<strong>МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. </strong>Отказ <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> от использования литовских портов навредит <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минску</a>, уверен премьер-министр <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Sauljus_Skvernjalis/" target="_blank" data-auto="true">Саулюс Сквернялис</a>. Об этом он написал у себя в <a href="https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2056475984485740&amp;id=814777171988967&amp;__xts__%5B0%5D=68.ARDOmBQxsgk-ECA4vrvAs3gWgSJK0KpP2qWg0YVbcRA2tHYRdMs5i0ojfd37fC2H3ablFtBOIurLDk-tqUPvIn8-w_ET9_rlVoZpvTRRfaGzB0kdsNT9I-g2hZLhyMAaIW-4aFpElye_wiIDins497WyM7CnoMlYPIOlbpsOshxuLjxsbYQRuFKLxgNjNpPFTzrGmoQ5CZ0LDqq2ew4ipIvpxQg1fgv0XQSDqJWH1827srpdMVIUy2v6geZ9u35JX0qfeUJ_Nx7_J9T9iNp3ei5EH4h7zDttx80PThkv-ltOWHCapbgG6yzJzvzkWlLfkcEE3hwClOtDHsKhm167Rg&amp;__tn__=-R" target="_blank" rel="nofollow noopener">фейсбуке</a>. Ранее президент Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> предложил отказаться от транзита через польские и литовские порты в пользу других маршрутов. "Если решения, о которых сегодня говорил Лукашенко, будут приняты, первой пострадает Белоруссия", — написал Сквернялис. Кроме того, он обвинил Лукашенко в "ненависти" к согражданам. Ранее белорусский президент пригрозил задействовать совместную группировку вооруженных сил Москвы и Минска в случае, если если на западной границе Союзного государства "дернутся". Лукашенко рассказал, что ее основу составит белорусская армия, а у Минска и Москвы "даже не дрогнет ни голос, ни рука, ни нога для того, чтобы вместе устаканить любого". Также он подчеркнул, что, предпринимая соответствующие действия, Россия "спасает не столько Белоруссию, ведь угроза есть и в отношении самой России".Накануне <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> напомнил, что у России есть обязательства перед Белоруссией в сфере безопасности, и добавил, что по просьбе Лукашенко сформирован резерв из сотрудников правоохранительных органов, который задействуют, если ситуация выйдет из-под контроля.В Белоруссии после выборов президента 9 августа начались массовые протестные акции оппозиции, которая не признала итоги голосования. По данным ЦИК, победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко — он набрал 80,1% голосов. По мнению оппозиции, на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, которая вскоре после голосования уехала в Литву.В ходе протестов пострадали сотни человек, среди которых, как сообщает <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a>, свыше 120 сотрудников правоохранительных органов.
https://ria.ru/20200828/litva-belorussiya-1576335670.html
https://ria.ru/20200827/belorussiya-1576373077.html
Ошибается Сквернялис в Белоруссии есть производство , а в Литве только битые машины которые уже ни кто не хочет брать и у Белорусов есть торговые пути , а у литвы нет !
987
Ничего, ради того, чтобы научить соседей уму разуму, самим можно и потерпеть. А что они хотели, терпеть их наглость, как Россия терпит? Но в России часть власти и элиты продалась Западу, там их дети учатся и живут, там их деньги, недвижимость. Лукашенко честный человек, не зависит от них. Настоящий наш мужик.
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белоруссия
литва
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саулюс сквернялис, александр лукашенко, белоруссия, литва, в мире

Литва ответила на угрозы Лукашенко закрыть торговлю с ее портами

17:58 28.08.2020 (обновлено: 19:37 28.08.2020)
179626
© РИА Новости / Андрей Александров / Перейти в фотобанкВид на Клайпедский морской торговый порт
Вид на Клайпедский морской торговый порт
© РИА Новости / Андрей Александров
Перейти в фотобанк
Вид на Клайпедский морской торговый порт. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Отказ Белоруссии от использования литовских портов навредит Минску, уверен премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис. Об этом он написал у себя в фейсбуке.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил отказаться от транзита через польские и литовские порты в пользу других маршрутов.
"Если решения, о которых сегодня говорил Лукашенко, будут приняты, первой пострадает Белоруссия", — написал Сквернялис.
Кроме того, он обвинил Лукашенко в "ненависти" к согражданам.
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Ранее белорусский президент пригрозил задействовать совместную группировку вооруженных сил Москвы и Минска в случае, если если на западной границе Союзного государства "дернутся". Лукашенко рассказал, что ее основу составит белорусская армия, а у Минска и Москвы "даже не дрогнет ни голос, ни рука, ни нога для того, чтобы вместе устаканить любого". Также он подчеркнул, что, предпринимая соответствующие действия, Россия "спасает не столько Белоруссию, ведь угроза есть и в отношении самой России".
Накануне Владимир Путин напомнил, что у России есть обязательства перед Белоруссией в сфере безопасности, и добавил, что по просьбе Лукашенко сформирован резерв из сотрудников правоохранительных органов, который задействуют, если ситуация выйдет из-под контроля.
В Белоруссии после выборов президента 9 августа начались массовые протестные акции оппозиции, которая не признала итоги голосования. По данным ЦИК, победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко — он набрал 80,1% голосов. По мнению оппозиции, на выборах победила Светлана Тихановская, которая вскоре после голосования уехала в Литву.
В ходе протестов пострадали сотни человек, среди которых, как сообщает МВД Белоруссии, свыше 120 сотрудников правоохранительных органов.
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Обсудить 250
Протесты в БелоруссииСаулюс СквернялисАлександр ЛукашенкоБелоруссияЛитваВ мире
Популярные комментарии
Ошибается Сквернялис в Белоруссии есть производство , а в Литве только битые машины которые уже ни кто не хочет брать и у Белорусов есть торговые пути , а у литвы нет !
28 августа, 18:05
Дядька Митька
80113200123
Ничего, ради того, чтобы научить соседей уму разуму, самим можно и потерпеть. А что они хотели, терпеть их наглость, как Россия терпит? Но в России часть власти и элиты продалась Западу, там их дети учатся и живут, там их деньги, недвижимость. Лукашенко честный человек, не зависит от них. Настоящий наш мужик.
28 августа, 18:07
Козьма ПРУТКОВ.
60929622123
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