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Онлайн-конференция o планах объединения патриотических сил Сирии
31 августа в 10:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию сопредседателя Совета демократической Сирии Ильхам АХМЕД и лидера Фронта за перемены и освобождение Кадри ДЖАМИЛЯ.
2020-08-28T13:54
2020-08-28T14:25
анонсы
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<strong><a href="http://pressmia.ru/pressclub/20200831/952880403.html">Задать вопрос</a><br><br></strong>В Москве по приглашению МИД России находится делегация Совета демократической Сирии – органа, объединяющего основные политические силы северо-востока Сирии. Участники мероприятия расскажут о ситуации в Сирии, в том числе на контролируемом курдскими силами северо-востоке страны, о своем видении будущего этого региона и его взаимоотношений с Дамаском, планах объединения патриотических сил Сирии с целью скорейшего разрешения кризиса в стране.<br><br><strong><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.</em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция o планах объединения патриотических сил Сирии

13:54 28.08.2020 (обновлено: 14:25 28.08.2020)
55
31 августа в 10:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию сопредседателя Совета демократической Сирии Ильхам АХМЕД и лидера Фронта за перемены и освобождение Кадри ДЖАМИЛЯ.
Задать вопрос

В Москве по приглашению МИД России находится делегация Совета демократической Сирии – органа, объединяющего основные политические силы северо-востока Сирии. Участники мероприятия расскажут о ситуации в Сирии, в том числе на контролируемом курдскими силами северо-востоке страны, о своем видении будущего этого региона и его взаимоотношений с Дамаском, планах объединения патриотических сил Сирии с целью скорейшего разрешения кризиса в стране.

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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