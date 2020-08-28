Онлайн-конференция o планах объединения патриотических сил Сирии
13:54 28.08.2020 (обновлено: 14:25 28.08.2020)
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31 августа в 10:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию сопредседателя Совета демократической Сирии Ильхам АХМЕД и лидера Фронта за перемены и освобождение Кадри ДЖАМИЛЯ.
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В Москве по приглашению МИД России находится делегация Совета демократической Сирии – органа, объединяющего основные политические силы северо-востока Сирии. Участники мероприятия расскажут о ситуации в Сирии, в том числе на контролируемом курдскими силами северо-востоке страны, о своем видении будущего этого региона и его взаимоотношений с Дамаском, планах объединения патриотических сил Сирии с целью скорейшего разрешения кризиса в стране.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
В Москве по приглашению МИД России находится делегация Совета демократической Сирии – органа, объединяющего основные политические силы северо-востока Сирии. Участники мероприятия расскажут о ситуации в Сирии, в том числе на контролируемом курдскими силами северо-востоке страны, о своем видении будущего этого региона и его взаимоотношений с Дамаском, планах объединения патриотических сил Сирии с целью скорейшего разрешения кризиса в стране.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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