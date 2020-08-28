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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200828/siloviki-1576438676.html
Рапота рассказал о взаимодействии российских и белорусских силовиков
У силовиков России и Белоруссии существует постоянный контакт, есть инструмент для совместных решений, сообщил в интервью РИА Новости госсекретарь Союзного... РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T15:26
2020-08-28T15:26
протесты в белоруссии
светлана тихановская
россия
александр лукашенко
союзное государство
григорий рапота
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 28 авг - РИА Новости.</strong> У силовиков России и Белоруссии существует постоянный контакт, есть инструмент для совместных решений, сообщил в интервью РИА Новости госсекретарь <a href="https://ria.ru/organization_Sojuznoe_gosudarstvo" target="_blank">Союзного государства</a> <a href="https://ria.ru/person_Grigorijj_Rapota" target="_blank">Рапота</a>.Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий президент <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светлана Тихановская</a>. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
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светлана тихановская, россия, александр лукашенко, союзное государство, григорий рапота, белоруссия, в мире

Рапота рассказал о взаимодействии российских и белорусских силовиков

15:26 28.08.2020
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© РИА Новости / Александр НатрускинГоссекретарь Союзного государства Григорий Рапота на форуме "Новый вектор гуманитарного партнерства в Союзном государстве" в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 22 ноября 2017
Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота на форуме Новый вектор гуманитарного партнерства в Союзном государстве в ММПЦ МИА Россия сегодня. 22 ноября 2017
© РИА Новости / Александр Натрускин
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. У силовиков России и Белоруссии существует постоянный контакт, есть инструмент для совместных решений, сообщил в интервью РИА Новости госсекретарь Союзного государства Рапота.

"В формате Союзного государства создана региональная группировка войск, Погранкомитет, остальные силовые структуры Беларуси и России координируют свое взаимодействие в ходе проведения совместных коллегий. Так что постоянный контакт существует всегда, и у силовиков есть инструмент для совместного принятия  решений, если потребуется изменить формат.  Но это гипотетические рассуждения", - сказал Рапота.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий президент Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.
По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались.
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяРоссияАлександр ЛукашенкоСоюзное государствоГригорий РапотаБелоруссияВ мире
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