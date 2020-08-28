Рапота рассказал о взаимодействии российских и белорусских силовиков
© РИА Новости / Александр НатрускинГоссекретарь Союзного государства Григорий Рапота на форуме "Новый вектор гуманитарного партнерства в Союзном государстве" в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 22 ноября 2017
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. У силовиков России и Белоруссии существует постоянный контакт, есть инструмент для совместных решений, сообщил в интервью РИА Новости госсекретарь Союзного государства Рапота.
"В формате Союзного государства создана региональная группировка войск, Погранкомитет, остальные силовые структуры Беларуси и России координируют свое взаимодействие в ходе проведения совместных коллегий. Так что постоянный контакт существует всегда, и у силовиков есть инструмент для совместного принятия решений, если потребуется изменить формат. Но это гипотетические рассуждения", - сказал Рапота.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий президент Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.
По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались.
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