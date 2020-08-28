https://ria.ru/20200828/siloviki-1576438676.html

Рапота рассказал о взаимодействии российских и белорусских силовиков

У силовиков России и Белоруссии существует постоянный контакт, есть инструмент для совместных решений, сообщил в интервью РИА Новости госсекретарь Союзного... РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T15:26

2020-08-28T15:26

2020-08-28T15:26

протесты в белоруссии

светлана тихановская

россия

александр лукашенко

союзное государство

григорий рапота

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 28 авг - РИА Новости.</strong> У силовиков России и Белоруссии существует постоянный контакт, есть инструмент для совместных решений, сообщил в интервью РИА Новости госсекретарь <a href="https://ria.ru/organization_Sojuznoe_gosudarstvo" target="_blank">Союзного государства</a> <a href="https://ria.ru/person_Grigorijj_Rapota" target="_blank">Рапота</a>.Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий президент <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светлана Тихановская</a>. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200827/rezerv-1576391615.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, россия, александр лукашенко, союзное государство, григорий рапота, белоруссия, в мире