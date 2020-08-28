https://ria.ru/20200828/sberbank-1576420247.html

Сбербанк намерен инвестировать в инфраструктурные проекты Пермского края

Сбербанк намерен инвестировать в реализацию крупных инфраструктурных проектов Пермского края, сообщается на сайте губернатора и правительства региона. РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T12:00

2020-08-28T12:00

2020-08-28T12:00

дмитрий махонин

сбербанк россии

пермский край

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<strong>ПЕРМЬ, 28 авг – РИА Новости</strong>. Сбербанк намерен инвестировать в реализацию крупных инфраструктурных проектов Пермского края, сообщается на сайте губернатора и правительства региона.По данным пресс-службы главы Пермского края, договоренности об участии <a href="https://ria.ru/organization_Sberbank_Rossii" target="_blank">Сбербанка</a> в развитии региона были достигнуты в четверг на рабочей встрече в режиме видео-конференц-связи между главой банка Германом Грефом и врио губернатора региона <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Makhonin" target="_blank">Дмитрием Махониным</a>.Как уточняет пресс-служба губернатора, Сбербанк может помочь в строительстве конгрессно-выставочного центра, а также принять участие в создании мастер-плана и документации проекта "Зеленое кольцо", направленного на благоустройство береговых территорий малых рек Перми."Работа с регионами является одной из важнейших задач Сбербанка, а в части цифровизации и развития в них новых технологий, фактически, нашей миссией. Ведь именно внедрение инноваций сегодня позволяет качественно и быстро изменить уровень жизни в любом городе и регионе", - цитирует Грефа пресс-служба губернатора.Как уточняется в сообщении, Греф отметил потенциал развития цифровых технологий в Пермском крае и выразил надежду на то, что благодаря совместным проектам "активное развитие получит и образовательная среда региона"."Пермский край имеет все ресурсы и амбиции, чтобы стать одной из IT-столиц России. У нас уже трудится порядка 25 тысяч ИТ-специалистов, есть планы по развитию информационных технологий. В качестве партнера в этих начинаниях нам хотелось бы видеть Сбербанк. Это позволит развивать компетенции, использовать цифровые платформы и новые цифровые продукты, которые Сбербанк уже разработал", - цитирует пресс-служба Махонина.По словам Махонина, сейчас в регионе реализуются инвестпроекты на общую сумму около 1,5 триллионов рублей, часть из них – "с помощью финансовой поддержки Сбербанка".По информации пресс-службы, правительство региона планирует создать рабочие группы с участием представителей Сбербанка для продвижения проектов государственно-частного партнерства в секторе ЖКХ, образования, здравоохранения, социальной сферы.

https://ria.ru/20200822/sberbank-1576184596.html

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пермский край

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий махонин, сбербанк россии, пермский край