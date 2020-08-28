https://ria.ru/20200828/rybaki-1576405543.html
Американские рыбаки пожаловались на российские корабли в Беринговом море
Американские рыбаки пожаловались на присутствие российских военных кораблей в Беринговом море, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на береговую... РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T00:30
2020-08-28T00:30
2020-08-28T00:30
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берингово море
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аляска
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 28 авг - РИА Новости.</strong> Американские рыбаки пожаловались на присутствие российских военных кораблей в Беринговом море, передает агентство <a href="https://apnews.com/" target="_blank">Ассошиэйтед Пресс</a> со ссылкой на береговую охрану <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>.Береговая охрана связалась с военным командованием США на <a href="http://ria.ru/location_StateofAlaska/" target="_blank" data-auto="true">Аляске</a>, которое заявило, что корабли российского ВМФ находятся в регионе для участия в предстоящих учениях.
Игорь Земский
На прилавки США поступила рыба с необычным запахом
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Ярослав Погодин
Все будут только За если рыбаки Аляски примут гражданство России ))
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, берингово море, москва, аляска, сша, в мире