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Американские рыбаки пожаловались на российские корабли в Беринговом море
Американские рыбаки пожаловались на присутствие российских военных кораблей в Беринговом море, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на береговую... РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T00:30
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россия
берингово море
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аляска
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<strong>МОСКВА, 28 авг - РИА Новости.</strong> Американские рыбаки пожаловались на присутствие российских военных кораблей в Беринговом море, передает агентство <a href="https://apnews.com/" target="_blank">Ассошиэйтед Пресс</a> со ссылкой на береговую охрану <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>.Береговая охрана связалась с военным командованием США на <a href="http://ria.ru/location_StateofAlaska/" target="_blank" data-auto="true">Аляске</a>, которое заявило, что корабли российского ВМФ находятся в регионе для участия в предстоящих учениях.
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россия, берингово море, москва, аляска, сша, в мире

Американские рыбаки пожаловались на российские корабли в Беринговом море

00:30 28.08.2020
25446
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМалый ракетный корабль проекта 21631 "Великий Устюг" и "Углич" на учениях корабельных ударных групп Каспийской флотилии
Малый ракетный корабль проекта 21631 Великий Устюг и Углич на учениях корабельных ударных групп Каспийской флотилии
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Американские рыбаки пожаловались на присутствие российских военных кораблей в Беринговом море, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на береговую охрану США.

"Несколько рыболовецких судов, которые занимались промыслом в Беринговом море, уведомили нас, что они встречались с этими кораблями (российскими) и обеспокоены этим", - сообщил представитель береговой охраны Кип Уодлоу.

Береговая охрана связалась с военным командованием США на Аляске, которое заявило, что корабли российского ВМФ находятся в регионе для участия в предстоящих учениях.
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РоссияБерингово мореМоскваАляскаСШАВ мире
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