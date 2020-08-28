https://ria.ru/20200828/rascheska-1576405785.html

СМИ: "стрелок" возле Белого дома оказался "вооружен" расческой

Мужчина, участвовавший в "перестрелке" с сотрудниками Секретной службы в инциденте возле Белого дома, был, вероятнее всего, "вооружен" расческой, сообщает... РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T00:50

2020-08-28T00:50

2020-08-28T00:53

дональд трамп

администрация президента сша

москва

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 28 авг - РИА Новости.</strong> Мужчина, участвовавший в "перестрелке" с сотрудниками Секретной службы в инциденте возле Белого дома, был, вероятнее всего, "вооружен" расческой, сообщает газета <a href="https://www.washingtonpost.com/" target="_blank">Washington Post</a> со ссылкой на судебные документы.Согласно отчету Секретной службы о событиях 10 августа, подозреваемый встал в стойку стрелка, "как будто собирался выстрелить из оружия". В ответ на это офицер Секретной службы произвел выстрел в подозреваемого. В результате инцидента офицер и подозреваемый были госпитализированы. Позднее 51-летнему Майрону Берриману было предъявлено обвинение в нападении на сотрудника правоохранительных органов.В документах обвинения говорится, что из рук Берримана после стрельбы выпал некий черный предмет, а на месте инцидента после обыска была обнаружена расческа. По словам сотрудника Секретной службы, ранившего мужчину, он понял "после стрельбы, что это был не пистолет, а скорее расческа".Берриман после выписки из больницы был переведен в психиатрическую лечебницу, отмечает газета.Во врем инцидента охрана увела президента <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> с пресс-конференции. Вернувшись в зал через несколько минут, Трамп сообщил о стрельбе у Белого дома и заявил, что чувствует себя прекрасно под охраной Секретной службы.

https://ria.ru/20200811/1575615683.html

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москва

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, администрация президента сша, москва, сша, в мире