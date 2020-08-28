Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200828/rascheska-1576405785.html
СМИ: "стрелок" возле Белого дома оказался "вооружен" расческой
Мужчина, участвовавший в "перестрелке" с сотрудниками Секретной службы в инциденте возле Белого дома, был, вероятнее всего, "вооружен" расческой, сообщает... РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T00:50
2020-08-28T00:53
дональд трамп
администрация президента сша
москва
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/149705/83/1497058386_0:135:3163:1914_1400x0_80_0_0_983713bb43c602916bc27d1d75174cf5.jpg
<strong>МОСКВА, 28 авг - РИА Новости.</strong> Мужчина, участвовавший в "перестрелке" с сотрудниками Секретной службы в инциденте возле Белого дома, был, вероятнее всего, "вооружен" расческой, сообщает газета <a href="https://www.washingtonpost.com/" target="_blank">Washington Post</a> со ссылкой на судебные документы.Согласно отчету Секретной службы о событиях 10 августа, подозреваемый встал в стойку стрелка, "как будто собирался выстрелить из оружия". В ответ на это офицер Секретной службы произвел выстрел в подозреваемого. В результате инцидента офицер и подозреваемый были госпитализированы. Позднее 51-летнему Майрону Берриману было предъявлено обвинение в нападении на сотрудника правоохранительных органов.В документах обвинения говорится, что из рук Берримана после стрельбы выпал некий черный предмет, а на месте инцидента после обыска была обнаружена расческа. По словам сотрудника Секретной службы, ранившего мужчину, он понял "после стрельбы, что это был не пистолет, а скорее расческа".Берриман после выписки из больницы был переведен в психиатрическую лечебницу, отмечает газета.Во врем инцидента охрана увела президента <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> с пресс-конференции. Вернувшись в зал через несколько минут, Трамп сообщил о стрельбе у Белого дома и заявил, что чувствует себя прекрасно под охраной Секретной службы.
https://ria.ru/20200811/1575615683.html
3
москва
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/149705/83/1497058386_217:0:2948:2048_1400x0_80_0_0_21cdefd022b2ff9b3d1b89d09cf0bc1d.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дональд трамп, администрация президента сша, москва, сша, в мире

СМИ: "стрелок" возле Белого дома оказался "вооружен" расческой

00:50 28.08.2020 (обновлено: 00:53 28.08.2020)
599
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Мужчина, участвовавший в "перестрелке" с сотрудниками Секретной службы в инциденте возле Белого дома, был, вероятнее всего, "вооружен" расческой, сообщает газета Washington Post со ссылкой на судебные документы.
Согласно отчету Секретной службы о событиях 10 августа, подозреваемый встал в стойку стрелка, "как будто собирался выстрелить из оружия". В ответ на это офицер Секретной службы произвел выстрел в подозреваемого. В результате инцидента офицер и подозреваемый были госпитализированы. Позднее 51-летнему Майрону Берриману было предъявлено обвинение в нападении на сотрудника правоохранительных органов.
В документах обвинения говорится, что из рук Берримана после стрельбы выпал некий черный предмет, а на месте инцидента после обыска была обнаружена расческа. По словам сотрудника Секретной службы, ранившего мужчину, он понял "после стрельбы, что это был не пистолет, а скорее расческа".
Берриман после выписки из больницы был переведен в психиатрическую лечебницу, отмечает газета.
Во врем инцидента охрана увела президента США Дональда Трампа с пресс-конференции. Вернувшись в зал через несколько минут, Трамп сообщил о стрельбе у Белого дома и заявил, что чувствует себя прекрасно под охраной Секретной службы.
Президент США Дональд Трамп
11 августа, 01:08
Трамп покинул пресс-конференцию из-за стрельбы рядом с Белым домом
4200020
Обсудить 3
Дональд ТрампАдминистрация президента СШАМоскваСШАВ мире
Рекомендуем
Жители Варшавы на шествии в поддережку протестов в соседней Беларуси
Пушков раскрыл планы Польши в отношении Белоруссии
Военные Саудовской Аравии
СМИ: группа саудовских военных переброшена из Ирака в Сирию на базу США
Малый ракетный корабль проекта 21631 Великий Устюг и Углич на учениях корабельных ударных групп Каспийской флотилии
Американские рыбаки пожаловались на российские корабли в Беринговом море
Рабочая поездка Президентов Украины Владимира Зеленского в Донецкую и Луганскую области
Зеленский прокомментировал нападение на автобус под Харьковом
Люди переходят дорогу в районе Киевского вокзала в Москве
Россияне в июле стали активно закрывать валютные вклады
Флаги стран Евросоюза
СМИ: главы МИД ЕС разошлись в оценках санкций против Белоруссии и Турции
Новый зимовочный комплекс антарктической станции Восток
Михельсон рассказал о запасе прочности антарктической станции "Восток"
Американские военные патрулируют сирийские нефтяные месторождения
Пентагон прокомментировал инцидент с российскими военными в Сирии
Опубликовано видео нападения на автобус под Харьковом
Опубликовано видео нападения радикалов на автобус под Харьковом
Охранник на службе в исправительном учреждении в Честере, штат Пенсильвания, США
Обвиненный в шпионаже в пользу России американец объяснил свой поступок
Кандидат в президенты США Джо Байден и сенатор Камала Харрис
Байден и Харрис обвинили Трампа в разжигании насилия на протестах
Цветение подсолнечника
Стали известны самые токсичные продукты с огорода
Национальный парк Банф в провинции Альберта, Канада
Американец заплатит полмиллиона долларов за нарушение карантина в Канаде
Председатель Верховного Совета Республики Беларусь Станислав Шушкевич
Шушкевич предложил изменить статус русского языка в Белоруссии
Работы по оборудованию КПВВ Луганск - Счастье у линии соприкосновения в Донбассе
Украина допустила перенос площадки переговоров по Донбассу из Минска
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:54Абэ попросил преемника включиться в решение задачи по мирному договору
11:53В СФ рассчитывают на подписание мирного договора с новым премьером Японии
11:52В крупном ДТП в Якутии пострадали 16 человек
11:47Россия высылает советника посольства Норвегии из-за шпионского скандала
11:44В России завершены испытания самой компактной станции спутниковой связи
11:34Коронавирус удастся победить через полгода, уверен Собянин
11:33Минобороны Белоруссии предупредило о перемещении военной техники
11:23Белорусская ассоциация журналистов осудила задержания сотрудников СМИ
11:23"Оскар" оставит "женские" и "мужские" награды, сообщили в Киноакадемии
11:22Капитан первого ранга оценил появление российской подлодки вблизи Аляски
11:18Попова рассказала, сколько процентов россиян имеют иммунитет к COVID-19
11:14Новый комплекс для борьбы с БПЛА могут отправить в Сирию, заявил Шойгу
11:13Роспотребнадзор рассказал о работе школ в условиях пандемии COVID-19
11:08Россия привлекла более 50 кораблей и судов к учениям в Арктике
11:08Летевший из Самары в Сургут самолет вынужденно сел в Уфе
11:06В Роспотребнадзоре рассказали о заболеваемости COVID-19 на курортах
11:05В Китае отказались комментировать отставку Абэ
10:55Попова рассказала о результатах исследования на иммунитет к COVID-19
10:55В России создадут новую боевую машину пехоты "Манул"
10:51В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с коронавирусом в России
Лента новостейМолния