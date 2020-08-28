https://ria.ru/20200828/radiostantsiya-1576418423.html

В России завершены испытания самой компактной станции спутниковой связи

Холдинг "Росэлектроника" (входит в Ростех) создал самую компактную отечественную радиостанцию спутниковой связи, она прошла госиспытания и до конца года будет... РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T11:44

2020-08-28T11:44

2020-08-28T11:59

форум "армия — 2020"

российская электроника

ростех

безопасность

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<strong>КУБИНКА, 28 авг - РИА Новости.</strong> Холдинг "<a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_ehlektronika/" target="_blank" data-auto="true">Росэлектроника</a>" (входит в <a href="http://ria.ru/organization_Rostekhnologii/" target="_blank" data-auto="true">Ростех</a>) создал самую компактную отечественную радиостанцию спутниковой связи, она прошла госиспытания и до конца года будет принята на снабжение армии, сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга.Станция Р-444-НМ впервые представлена на международном военно-техническом форуме "Армия-2020"."Радиостанция Р-444-НМ разработана специалистами НПП "Радиосвязь" (входит в "Росэлектронику"), на сегодняшний день завершены государственные испытания аппаратуры, принятие оборудования на снабжение ожидается до конца 2020 года", - сказали в пресс-службе.Станция обеспечивает полную автономность работы в режимах передачи речи, цифровых и текстовых сообщений. Аппаратура устанавливает соединение со спутниками на геостационарной орбите и позволяет организовать сеть мобильной связи специального и гражданского назначения вдали от телекоммуникационной инфраструктуры. Подключиться к такой сети могут до 255 пользователей, скорость передачи данных между абонентами составляет до 64 кбит/с.В состав станции входят пульт управления, встроенный в телефонную трубку, и компактный плоский моноблок, включающий антенный модуль и модем. Аккумуляторный источник электропитания обеспечивает автономную работу станции в дуплексном режиме в течение 4 часов. Все оборудование помещается в ранец, а вес комплекта не превышает 7,5 кг.

https://radiosputnik.ria.ru/20200805/1575401932.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

форум "армия — 2020", российская электроника, ростех, безопасность