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https://ria.ru/20200828/radiostantsiya-1576418423.html
В России завершены испытания самой компактной станции спутниковой связи
Холдинг "Росэлектроника" (входит в Ростех) создал самую компактную отечественную радиостанцию спутниковой связи, она прошла госиспытания и до конца года будет... РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T11:44
2020-08-28T11:59
форум "армия — 2020"
российская электроника
ростех
безопасность
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<strong>КУБИНКА, 28 авг - РИА Новости.</strong> Холдинг "<a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_ehlektronika/" target="_blank" data-auto="true">Росэлектроника</a>" (входит в <a href="http://ria.ru/organization_Rostekhnologii/" target="_blank" data-auto="true">Ростех</a>) создал самую компактную отечественную радиостанцию спутниковой связи, она прошла госиспытания и до конца года будет принята на снабжение армии, сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга.Станция Р-444-НМ впервые представлена на международном военно-техническом форуме "Армия-2020"."Радиостанция Р-444-НМ разработана специалистами НПП "Радиосвязь" (входит в "Росэлектронику"), на сегодняшний день завершены государственные испытания аппаратуры, принятие оборудования на снабжение ожидается до конца 2020 года", - сказали в пресс-службе.Станция обеспечивает полную автономность работы в режимах передачи речи, цифровых и текстовых сообщений. Аппаратура устанавливает соединение со спутниками на геостационарной орбите и позволяет организовать сеть мобильной связи специального и гражданского назначения вдали от телекоммуникационной инфраструктуры. Подключиться к такой сети могут до 255 пользователей, скорость передачи данных между абонентами составляет до 64 кбит/с.В состав станции входят пульт управления, встроенный в телефонную трубку, и компактный плоский моноблок, включающий антенный модуль и модем. Аккумуляторный источник электропитания обеспечивает автономную работу станции в дуплексном режиме в течение 4 часов. Все оборудование помещается в ранец, а вес комплекта не превышает 7,5 кг.
https://radiosputnik.ria.ru/20200805/1575401932.html
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форум "армия — 2020", российская электроника, ростех, безопасность

В России завершены испытания самой компактной станции спутниковой связи

11:44 28.08.2020 (обновлено: 11:59 28.08.2020)
779
© Фото : RostecСтенд компании "Росэлектроника"
Стенд компании Росэлектроника
© Фото : Rostec
Стенд компании "Росэлектроника". Архивное фото
КУБИНКА, 28 авг - РИА Новости. Холдинг "Росэлектроника" (входит в Ростех) создал самую компактную отечественную радиостанцию спутниковой связи, она прошла госиспытания и до конца года будет принята на снабжение армии, сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга.
Станция Р-444-НМ впервые представлена на международном военно-техническом форуме "Армия-2020".
"Радиостанция Р-444-НМ разработана специалистами НПП "Радиосвязь" (входит в "Росэлектронику"), на сегодняшний день завершены государственные испытания аппаратуры, принятие оборудования на снабжение ожидается до конца 2020 года", - сказали в пресс-службе.
Станция обеспечивает полную автономность работы в режимах передачи речи, цифровых и текстовых сообщений. Аппаратура устанавливает соединение со спутниками на геостационарной орбите и позволяет организовать сеть мобильной связи специального и гражданского назначения вдали от телекоммуникационной инфраструктуры. Подключиться к такой сети могут до 255 пользователей, скорость передачи данных между абонентами составляет до 64 кбит/с.
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В состав станции входят пульт управления, встроенный в телефонную трубку, и компактный плоский моноблок, включающий антенный модуль и модем. Аккумуляторный источник электропитания обеспечивает автономную работу станции в дуплексном режиме в течение 4 часов. Все оборудование помещается в ранец, а вес комплекта не превышает 7,5 кг.
5270000
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Форум "Армия — 2020"Российская электроникаРостехБезопасность
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