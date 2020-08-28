https://ria.ru/20200828/proschay-rogatik-vlasti-moskvy-ubrali-trolleybusy-s-ulits-stolitsy-1576456109.html
Прощай, рогатик: власти Москвы убрали троллейбусы с улиц столицы
В Москве с 25 августа перестали курсировать троллейбусы. На их замену пришли ультрасовременные электробусы с системой климат-контроля и
камерами видеонаблюдения. В знак уважения у этому многими любимому виду транспорта, в городе оставят два ретротроллейбуса, которые будут ходить по маршруту от Комсомольской площади до Новорязанской улицы.
2020-08-28T21:32
2020-08-28T21:32
2020-08-28T21:32
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Прощай, рогатик: власти Москвы убрали троллейбусы с улиц столицы
В Москве с 25 августа перестали курсировать троллейбусы. На их замену пришли ультрасовременные электробусы с системой климат-контроля и камерами видеонаблюдения. В знак уважения у этому многими любимому виду транспорта, в городе оставят два ретротроллейбуса, которые будут ходить по маршруту от Комсомольской площади до Новорязанской улицы.
2020-08-28T21:32
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PT1M19S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, транспорт, москва, видео, общество
Прощай, рогатик: власти Москвы убрали троллейбусы с улиц столицы
В Москве с 25 августа перестали курсировать троллейбусы. На их замену пришли ультрасовременные электробусы с системой климат-контроля и
камерами видеонаблюдения. В знак уважения у этому многими любимому виду транспорта, в городе оставят два ретротроллейбуса, которые будут ходить по маршруту от Комсомольской площади до Новорязанской улицы.
2020-08-28T21:32
true
PT1M19S
Прощай, рогатик: власти Москвы убрали троллейбусы с улиц столицы
В Москве с 25 августа перестали курсировать троллейбусы. На их замену пришли ультрасовременные электробусы с системой климат-контроля и
камерами видеонаблюдения. В знак уважения у этому многими любимому виду транспорта, в городе оставят два ретротроллейбуса, которые будут ходить по маршруту от Комсомольской площади до Новорязанской улицы.