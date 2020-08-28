Прощай, рогатик: власти Москвы убрали троллейбусы с улиц столицы

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В Москве с 25 августа перестали курсировать троллейбусы. На их замену пришли ультрасовременные электробусы с системой климат-контроля и камерами видеонаблюдения. В знак уважения у этому многими любимому виду транспорта, в городе оставят два ретротроллейбуса, которые будут ходить по маршруту от Комсомольской площади до Новорязанской улицы.