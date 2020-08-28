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Дороги и тротуары в Москве промоют с шампунем в субботу
В субботу московские дороги и тротуары тщательно промоют со специальным шампунем, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства... РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T18:39
2020-08-28T18:39
2020-08-28T20:46
дороги
петр бирюков
москва
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<strong>МОСКВА, 28 авг - РИА Новости.</strong> В субботу московские дороги и тротуары тщательно промоют со специальным шампунем, сообщил журналистам заместитель мэра <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> по вопросам ЖКХ и благоустройства <a href="http://ria.ru/person_Petr_Birjukov/" target="_blank" data-auto="true">Петр Бирюков</a>.По его словам, в недоступных для техники местах мойка будет выполняться вручную комплексными бригадами.Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что специальное моющее средство, которое используется, совершенно безопасно, оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей.
москва
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дороги, петр бирюков, москва