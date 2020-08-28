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Дороги и тротуары в Москве промоют с шампунем в субботу
В субботу московские дороги и тротуары тщательно промоют со специальным шампунем, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства... РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T18:39
2020-08-28T20:46
дороги
петр бирюков
москва
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<strong>МОСКВА, 28 авг - РИА Новости.</strong> В субботу московские дороги и тротуары тщательно промоют со специальным шампунем, сообщил журналистам заместитель мэра <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> по вопросам ЖКХ и благоустройства <a href="http://ria.ru/person_Petr_Birjukov/" target="_blank" data-auto="true">Петр Бирюков</a>.По его словам, в недоступных для техники местах мойка будет выполняться вручную комплексными бригадами.Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что специальное моющее средство, которое используется, совершенно безопасно, оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей.
москва
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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дороги, петр бирюков, москва

Дороги и тротуары в Москве промоют с шампунем в субботу

18:39 28.08.2020 (обновлено: 20:46 28.08.2020)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичАвтомобили на Москворецкой набережной в Москве
Автомобили на Москворецкой набережной в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. В субботу московские дороги и тротуары тщательно промоют со специальным шампунем, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Асфальтобетонные и плиточные покрытия дорог всех категорий, а также прилегающие к ним парковки, тротуары, общественные пространства будут промыты со специальным шампунем. Он используется для того, чтобы удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения", - отметил Бирюков.
По его словам, в недоступных для техники местах мойка будет выполняться вручную комплексными бригадами.
Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что специальное моющее средство, которое используется, совершенно безопасно, оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей.
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ДорогиПетр БирюковМосква
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