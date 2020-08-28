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Иллюстрация - Тюменская область
Тюменская область
https://ria.ru/20200828/promproizvodstvo-1576428054.html
Рост промпроизводства в Тюменской области за 6 месяцев составил 128,6%
Рост промышленного производства в Тюменской области с января по июнь 2020 года составил 128,6%, что значительно выше, чем в целом по стране, сообщает... РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T13:38
2020-08-28T13:38
тюменская область
александр моор
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<strong>ТЮМЕНЬ, 28 авг - РИА Новости</strong>. Рост промышленного производства в Тюменской области с января по июнь 2020 года составил 128,6%, что значительно выше, чем в целом по стране, сообщает пресс-служба губернатора области.Эти данные были приведены на совместном заседании Совета по улучшению инвестиционного климата и Совета по развитию малого и среднего предпринимательства Тюменской области, которое прошло под председательством губернатора <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Moor" target="_blank">Александра Моора</a>.Рост промышленности обеспечен за счет обрабатывающих производств, индекс которых составил 171,2%. Объем отгруженной продукции промышленности на душу населения в 1,3 раза превышает среднероссийский уровень."Объем инвестиций в основной капитал в первом квартале 2020 года увеличился до 64,2 миллиарда рублей, что существенно выше, чем за аналогичный период прошлого года. По объему инвестиций на душу населения в январе-марте 2020 года Тюменская область заняла 9-е место среди регионов России, и в 2,1 раза превысила среднероссийский показатель", - сообщил на совещании замгубернатора Андрей Пантелеев.При этом внешнеторговый оборот региона в первом полугодии сократился на 54,8% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.В то же время, как отметил Моор, непростая экономическая обстановка привела к общему снижению доходов – как бизнеса, так и населения, от ограничительных мер в той или иной степени пострадали все отрасли экономики. Поэтому задачи по поддержке предпринимателей и созданию условий для ведения бизнеса сегодня актуальны как никогда.
https://ria.ru/20200826/mikrofinansy-1576339975.html
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александр моор

Рост промпроизводства в Тюменской области за 6 месяцев составил 128,6%

13:38 28.08.2020
60
© РИА Новости / Сергей Русанов / Перейти в фотобанкСотрудники типографии АО "Тюменский дом печати" во время работы
Сотрудники типографии АО Тюменский дом печати во время работы
© РИА Новости / Сергей Русанов
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ТЮМЕНЬ, 28 авг - РИА Новости. Рост промышленного производства в Тюменской области с января по июнь 2020 года составил 128,6%, что значительно выше, чем в целом по стране, сообщает пресс-служба губернатора области.
Эти данные были приведены на совместном заседании Совета по улучшению инвестиционного климата и Совета по развитию малого и среднего предпринимательства Тюменской области, которое прошло под председательством губернатора Александра Моора.
Рост промышленности обеспечен за счет обрабатывающих производств, индекс которых составил 171,2%. Объем отгруженной продукции промышленности на душу населения в 1,3 раза превышает среднероссийский уровень.
"Объем инвестиций в основной капитал в первом квартале 2020 года увеличился до 64,2 миллиарда рублей, что существенно выше, чем за аналогичный период прошлого года. По объему инвестиций на душу населения в январе-марте 2020 года Тюменская область заняла 9-е место среди регионов России, и в 2,1 раза превысила среднероссийский показатель", - сообщил на совещании замгубернатора Андрей Пантелеев.
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При этом внешнеторговый оборот региона в первом полугодии сократился на 54,8% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
В то же время, как отметил Моор, непростая экономическая обстановка привела к общему снижению доходов – как бизнеса, так и населения, от ограничительных мер в той или иной степени пострадали все отрасли экономики. Поэтому задачи по поддержке предпринимателей и созданию условий для ведения бизнеса сегодня актуальны как никогда.
"Для смягчения последствий пандемии правительство Тюменской области разработало не один пакет мер поддержки для предпринимателей – снижение налоговой нагрузки, уменьшение платежей по договорам аренды государственного и муниципального имущества, беззалоговые микрозаймы под льготную ставку", - напомнил глава региона, отметив, что важную роль в формировании мер поддержки сыграли общественные организации и ассоциации предпринимателей.
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Тюменская областьАлександр Моор
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