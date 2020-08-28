https://ria.ru/20200828/promproizvodstvo-1576428054.html

Рост промпроизводства в Тюменской области за 6 месяцев составил 128,6%

Рост промышленного производства в Тюменской области с января по июнь 2020 года составил 128,6%, что значительно выше, чем в целом по стране, сообщает... РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T13:38

2020-08-28T13:38

2020-08-28T13:38

тюменская область

александр моор

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1c/1576429561_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_22bf7f34d232614651add7fcb3c7fd62.jpg

<strong>ТЮМЕНЬ, 28 авг - РИА Новости</strong>. Рост промышленного производства в Тюменской области с января по июнь 2020 года составил 128,6%, что значительно выше, чем в целом по стране, сообщает пресс-служба губернатора области.Эти данные были приведены на совместном заседании Совета по улучшению инвестиционного климата и Совета по развитию малого и среднего предпринимательства Тюменской области, которое прошло под председательством губернатора <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Moor" target="_blank">Александра Моора</a>.Рост промышленности обеспечен за счет обрабатывающих производств, индекс которых составил 171,2%. Объем отгруженной продукции промышленности на душу населения в 1,3 раза превышает среднероссийский уровень."Объем инвестиций в основной капитал в первом квартале 2020 года увеличился до 64,2 миллиарда рублей, что существенно выше, чем за аналогичный период прошлого года. По объему инвестиций на душу населения в январе-марте 2020 года Тюменская область заняла 9-е место среди регионов России, и в 2,1 раза превысила среднероссийский показатель", - сообщил на совещании замгубернатора Андрей Пантелеев.При этом внешнеторговый оборот региона в первом полугодии сократился на 54,8% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.В то же время, как отметил Моор, непростая экономическая обстановка привела к общему снижению доходов – как бизнеса, так и населения, от ограничительных мер в той или иной степени пострадали все отрасли экономики. Поэтому задачи по поддержке предпринимателей и созданию условий для ведения бизнеса сегодня актуальны как никогда.

https://ria.ru/20200826/mikrofinansy-1576339975.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр моор