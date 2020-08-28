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Жалобы на подтопления и плохое освещение принимают на портале "Наш город"
Жители столицы РФ теперь смогут сообщать о подтоплениях и неисправном освещении на территории госучреждений на портале "Наш город", сообщается на сайте мэра... РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T08:05
2020-08-31T15:05
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 28 авг - РИА Новости.</strong> Жители столицы РФ теперь смогут сообщать о подтоплениях и неисправном освещении на территории госучреждений на портале "Наш город", сообщается на сайте мэра <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>."На портале "Наш город" открыли новые темы в разделе "Государственные учреждения". Благодаря им горожане смогут сообщать о подтоплении, неисправности освещения и опасно выступающих элементах на территориях госучреждений", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что для этого необходимо будет прикрепить фото. Ответ на жалобу придет в течение восьми рабочих дней.
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москва, общество

Жалобы на подтопления и плохое освещение принимают на портале "Наш город"

08:05 28.08.2020 (обновлено: 15:05 31.08.2020)
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© Портал "Наш город" Портал "Наш город"
Портал Наш город
© Портал "Наш город"
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Жители столицы РФ теперь смогут сообщать о подтоплениях и неисправном освещении на территории госучреждений на портале "Наш город", сообщается на сайте мэра Москвы.
"На портале "Наш город" открыли новые темы в разделе "Государственные учреждения". Благодаря им горожане смогут сообщать о подтоплении, неисправности освещения и опасно выступающих элементах на территориях госучреждений", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что для этого необходимо будет прикрепить фото. Ответ на жалобу придет в течение восьми рабочих дней.
Панорама Москвы
24 июня 2019, 10:21
Благодаря краудсорсингу решено 600 тысяч проблем через портал "Наш город"
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваОбщество
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