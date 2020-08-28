https://ria.ru/20200828/portal-1576533141.html
Жалобы на подтопления и плохое освещение принимают на портале "Наш город"
Жители столицы РФ теперь смогут сообщать о подтоплениях и неисправном освещении на территории госучреждений на портале "Наш город", сообщается на сайте мэра... РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T08:05
2020-08-28T08:05
2020-08-31T15:05
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<strong>МОСКВА, 28 авг - РИА Новости.</strong> Жители столицы РФ теперь смогут сообщать о подтоплениях и неисправном освещении на территории госучреждений на портале "Наш город", сообщается на сайте мэра <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>."На портале "Наш город" открыли новые темы в разделе "Государственные учреждения". Благодаря им горожане смогут сообщать о подтоплении, неисправности освещения и опасно выступающих элементах на территориях госучреждений", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что для этого необходимо будет прикрепить фото. Ответ на жалобу придет в течение восьми рабочих дней.
https://realty.ria.ru/20190624/1555844880.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, общество