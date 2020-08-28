https://ria.ru/20200828/obvinenie-1576406606.html

Байден и Харрис обвинили Трампа в разжигании насилия на протестах

Кандидат демократов в президенты Джо Байден и кандидат в вице-президенты США Камала Харрис осудили насилие на демонстрациях и возложили на президента Дональда... РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T02:19

2020-08-28T02:19

2020-08-28T02:19

камала харрис

дональд трамп

джо байден

висконсин

вашингтон (город)

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 28 авг - РИА Новости.</strong> Кандидат демократов в президенты <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байден</a> и кандидат в вице-президенты США <a href="http://ria.ru/person_kamala-kharris/" target="_blank" data-auto="true">Камала Харрис</a> осудили насилие на демонстрациях и возложили на президента <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> вину за его разжигание."Он (Трамп — ред.) видит это как политическую выгоду. Он желает, чтобы было больше насилия, а не меньше", - сказал Байден в интервью <a href="https://www.msnbc.com/" target="_blank">MSNBC</a>.В свою очередь Харрис заявила, что демократы не одобряют насилие."Мы не должны путать (мирных протестующих — ред.) с теми, кто грабит и совершает акты насилия, включая стрелка, арестованного за убийство. И не думайте, что мы позволим этим патрульным и экстремистам помешать правосудию", - заявила Харрис в речи в <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтоне</a>, которая транслировалась онлайн.Ранее полиция задержала 17-летнего Кайла Риттенхауса по обвинению в убийстве двух человек в ходе протестов в городе Кеноша в <a href="http://ria.ru/location_StateofWisconsin/" target="_blank" data-auto="true">Висконсине</a>, где полицейский тяжело ранил афроамериканца при задержании.В <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США </a>с конца мая проходят массовые демонстрации против насилия полиции в адрес афроамериканцев, часто они переходят в беспорядки.

https://ria.ru/20200827/sezdrespublikanskoy-partii-1576336193.html

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висконсин

вашингтон (город)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

камала харрис, дональд трамп, джо байден, висконсин, вашингтон (город), сша, в мире