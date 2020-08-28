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Байден и Харрис обвинили Трампа в разжигании насилия на протестах
Кандидат демократов в президенты Джо Байден и кандидат в вице-президенты США Камала Харрис осудили насилие на демонстрациях и возложили на президента Дональда... РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T02:19
2020-08-28T02:19
камала харрис
дональд трамп
джо байден
висконсин
вашингтон (город)
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 28 авг - РИА Новости.</strong> Кандидат демократов в президенты <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байден</a> и кандидат в вице-президенты США <a href="http://ria.ru/person_kamala-kharris/" target="_blank" data-auto="true">Камала Харрис</a> осудили насилие на демонстрациях и возложили на президента <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> вину за его разжигание."Он (Трамп — ред.) видит это как политическую выгоду. Он желает, чтобы было больше насилия, а не меньше", - сказал Байден в интервью <a href="https://www.msnbc.com/" target="_blank">MSNBC</a>.В свою очередь Харрис заявила, что демократы не одобряют насилие."Мы не должны путать (мирных протестующих — ред.) с теми, кто грабит и совершает акты насилия, включая стрелка, арестованного за убийство. И не думайте, что мы позволим этим патрульным и экстремистам помешать правосудию", - заявила Харрис в речи в <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтоне</a>, которая транслировалась онлайн.Ранее полиция задержала 17-летнего Кайла Риттенхауса по обвинению в убийстве двух человек в ходе протестов в городе Кеноша в <a href="http://ria.ru/location_StateofWisconsin/" target="_blank" data-auto="true">Висконсине</a>, где полицейский тяжело ранил афроамериканца при задержании.В <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США </a>с конца мая проходят массовые демонстрации против насилия полиции в адрес афроамериканцев, часто они переходят в беспорядки.
https://ria.ru/20200827/sezdrespublikanskoy-partii-1576336193.html
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камала харрис, дональд трамп, джо байден, висконсин, вашингтон (город), сша, в мире

Байден и Харрис обвинили Трампа в разжигании насилия на протестах

02:19 28.08.2020
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© AP Photo / Carolyn KasterКандидат в президенты США Джо Байден и сенатор Камала Харрис
Кандидат в президенты США Джо Байден и сенатор Камала Харрис
© AP Photo / Carolyn Kaster
ВАШИНГТОН, 28 авг - РИА Новости. Кандидат демократов в президенты Джо Байден и кандидат в вице-президенты США Камала Харрис осудили насилие на демонстрациях и возложили на президента Дональда Трампа вину за его разжигание.
"Он (Трамп — ред.) видит это как политическую выгоду. Он желает, чтобы было больше насилия, а не меньше", - сказал Байден в интервью MSNBC.

"Чтобы доказать пункт "бойтесь Джо Байдена", они показывают на то, что происходит в Америке Трампа", - добавил Байден, на этот раз в интервью CNN.

В свою очередь Харрис заявила, что демократы не одобряют насилие.
"Мы не должны путать (мирных протестующих — ред.) с теми, кто грабит и совершает акты насилия, включая стрелка, арестованного за убийство. И не думайте, что мы позволим этим патрульным и экстремистам помешать правосудию", - заявила Харрис в речи в Вашингтоне, которая транслировалась онлайн.
Ранее полиция задержала 17-летнего Кайла Риттенхауса по обвинению в убийстве двух человек в ходе протестов в городе Кеноша в Висконсине, где полицейский тяжело ранил афроамериканца при задержании.
В США с конца мая проходят массовые демонстрации против насилия полиции в адрес афроамериканцев, часто они переходят в беспорядки.
Президент США Дональд Трамп выступает на съезде Республиканской партии США
Вчера, 08:00Президентские выборы в США - 2020
Оставайся, лидер, с нами. Республиканцы нашли надежду на спасение Америки
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Камала ХаррисДональд ТрампДжо БайденВисконсинВашингтон (город)СШАВ мире
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