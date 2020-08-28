https://ria.ru/20200828/nv-brak-privivka-efremov-1576416419.html

Не верю! Выплаты за брак, билет на суд Ефремова, 148 тысяч за прививку

Правда ли, что за каждый год, прожитый в браке, можно получить по тысяче рублей? Действительно ли волонтерам, готовым испытать вакцину от COVID-19, заплатят 148 тысяч рублей? Можно ли в интернете купить билеты на суд над Ефремовым? И что такое “фейковые подкасты” - разбираем в нашем антифейковом подкасте.

2020-08-28T12:00

2020-08-28T12:00

2020-08-28T12:05

не верю!

подкаст

ким чен ын

общество

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Не верю! Выплаты за брак, билет на суд Ефремова, 148 тысяч за прививку Правда ли, что за каждый год, прожитый в браке, можно получить по тысяче рублей? Действительно ли волонтерам, готовым испытать вакцину от COVID-19, заплатят 148 тысяч рублей? Можно ли в интернете купить билеты на суд над Ефремовым? И что такое “фейковые подкасты” - разбираем в нашем антифейковом подкасте.

Подкаст "Не верю!" для тех, кто не любит, когда его обманывают. Каждую неделю вместе с экспертами анализируем странные и спорные новости, выясняем, стоит ли им верить, и ищем, кому выгодно запустить фейк и как они это сделали<strong>02:04</strong> “В городе объявился маньяк”: как относиться к таким сообщениям в соцсетях<strong>08:10</strong> По тысяче за один год: правда ли, что в России ввели выплаты за продолжительный брак, и кто их может получить? Отвечает автор telegram-канала <a href="https://t.me/ruslaw" target="_blank">"Закон и Право"</a> Дмитрий Мирончук<strong>12:27</strong> “Приглашаются добровольцы, оплата 148 тысяч рублей”: сколько на самом деле платят на испытаниях вакцины от коронавируса<strong>16:50</strong> Мошенники создают фейковые домены, связанные с вакциной от коронавируса. Как они могут использоваться - спрашиваем у Алексея Полякова (Bi.Zone) <strong>22:30</strong> В Сети выставили на продажу “билеты” на суд Ефремова. О том, как к этому относиться - комментарий telegram-канала <a href="https://t.me/kremlinprachka" target="_blank">“Кремлевская прачка” </a><strong>24:39</strong> Ким Чен Ын передает полномочия сестре - а еще, возможно, он в коме. Чему здесь верить (или не верить ничему)<strong>27:48</strong> Фейковые подкасты (бывает и такое) - что это?<strong>28:30</strong> ИА “Панорама” подшутило над сетью “Красное и белое”. Кажется, шутку не оценили<strong>Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone —<a href="https://podcasts.apple.com/ru/podcast/%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8E/id1495298830?l=en">iTunes</a>, для Android —</strong> <strong><a href="https://podcasts.google.com/?feed=aHR0cHM6Ly9yaWEucnUvZXhwb3J0L2l0dW5lcy9yc3MyL25lLXZlcnl1LnhtbA">Google Podcasts</a>. С любым устройством вы можете использовать</strong> <strong><a href="https://music.yandex.ru/album/9847072">Яндекс.Музыка</a>,</strong> <strong><a href="https://castbox.fm/vc/2584228">Castbox</a></strong> <strong>и</strong> <strong><a href="https://soundstream.media/playlist/ne-veryu">Soundstream</a>. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.</strong><strong>Как и где бесплатно</strong> <strong><a href="https://ria.ru/20181025/1531453810.html">подписаться на подкасты</a></strong>Гости эпизода: Алёна Бунина, Дмитрий Мирончук, Алексей Поляков, Анна Пашагина, Роман ФайншмидтМонтаж Андрея ТемноваПомогите сделать подкасты РИА Новости ещё лучше. <a href="https://ankt.cc/vRVx0k">Пройдите опрос</a> и расскажите о своих впечатлениях<strong>Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами:</strong> <strong><a href="mailto:podcasts@rian.ru">podcasts@rian.ru</a></strong>

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аудио, подкаст, ким чен ын, общество