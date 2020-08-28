https://ria.ru/20200828/navalnyy-1576450939.html
Немецкие врачи раскрыли подробности о состоянии Навального
Алексей Навальный остается в стабильном состоянии в искусственной коме, сообщили в клинике Charite, где лечат россиянина. РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T18:50
2020-08-28T18:50
2020-08-28T23:11
алексей навальный
в мире
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<strong>МОСКВА, 28 авг – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank">Алексей Навальный</a> остается в стабильном состоянии в искусственной коме, сообщили в клинике Charite, где лечат россиянина.Он подключен к аппарату искусственного дыхания в палате интенсивной терапии. Врачи отметили, что симптоматика "холинергического кризиса" снижается."Состояние его здоровья остается без изменений и серьезным, острой угрозы жизни нет. Как и прежде, долгосрочные последствия тяжелого отравления не очевидны", — добавили медики.Что делают берлинские врачиИздание <a href="https://www.spiegel.de/politik/ausland/alexej-nawalny-der-kreml-und-der-anschlag-auf-wladimir-putins-angstgegner-a-00000000-0002-0001-0000-000172728796" target="_blank">Spiegel</a> со ссылкой на анонимные источники пишет, что Charite запросила помощи экспертов по ядам и химическим боевым отравляющим веществам из лаборатории бундесвера.Кроме того, по утверждению Spiegel и сайта Bellingcat, была запрошена информация в британской лаборатории Портон-Даун, которая занималась делом об отравлении бывшего полковника <a href="http://ria.ru/organization_Glavnoe_razvedyvatelnoe_upravlenie_RF/" target="_blank">ГРУ</a> Сергея Скрипаля и его дочери. Врачи Charite также якобы обратились за сведениями к болгарским коллегам, лечившим предпринимателя Эмилиана Гебрева, который был отравлен в 2015 году в <a href="http://ria.ru/location_Sofia/" target="_blank">Софии</a>, говорится в сообщении Spiegel. При этом сама клиника официально заявила РИА Новости накануне, что не комментирует подобные спекуляции.Как пишет газета, канцлер <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank">Ангела Меркель</a> очень обеспокоена здоровьем россиянина. По информации издания, она каждый день получает детальные сведения о его состоянии.Госпитализация НавальногоНавальному стало плохо 20 августа в самолете по пути из Томска в Москву. Лайнер экстренно сел в Омске, основателя ФБК отвезли в реанимацию омской больницы.После обследований врачи пришли к выводу, что у Навального случилось нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной — пока неясно, но ядов в крови и моче Навального в российской больнице не нашли.Спустя два дня его перевезли в берлинскую клинику Charite. Немецкие врачи предварительно определили диагноз как отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное отравляющее вещество пока не известно.Главврач омской больницы скорой медицинской помощи № 1, где лечили Навального, Александр Мураховский отметил, что диагноз "отравление" был основным при поступлении пациента, но лабораторные исследования его не подтвердили. В открытом письме омские медики выразили мнение, что их "пытаются очернить".
https://ria.ru/20200828/pozner-1576406216.html
https://ria.ru/20200827/solovev-1576404671.html
https://ria.ru/20200827/navalnyy-1576386757.html
Дмитрий Мякин
Ну начинается. Сейчас санкции введут. Нашли повод. Кому его травить? Путину что-ли? Он Путину не угроза. А вот для розжига очередного скандала - вполне да. Кому выгодно? Ответ из трёх букв - США. Если бы российские спецслужбы решили Навального отравить, то он бы до больницы не доехал.
100
Свинка Пеппа Пеппа
Отравление Навального - это одно из звеньев одной и той же цепи под названием "...Отравление Литвиненко-Отравление Скрипалей-Отравление Навального-....", так как основания нагадить России исчерпываются, а гадить надо. Вот хозяева и отравили сами Лёшу, чтобы объявить, как минимум, санкции против России, ее экономики, ее граждан...
85
35
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей навальный, в мире
МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Алексей Навальный
остается в стабильном состоянии в искусственной коме, сообщили в клинике Charite, где лечат россиянина.
Он подключен к аппарату искусственного дыхания в палате интенсивной терапии. Врачи отметили, что симптоматика "холинергического кризиса" снижается.
"Состояние его здоровья остается без изменений и серьезным, острой угрозы жизни нет. Как и прежде, долгосрочные последствия тяжелого отравления не очевидны", — добавили медики.
Что делают берлинские врачи
Издание Spiegel
со ссылкой на анонимные источники пишет, что Charite запросила помощи экспертов по ядам и химическим боевым отравляющим веществам из лаборатории бундесвера.
Кроме того, по утверждению Spiegel и сайта Bellingcat, была запрошена информация в британской лаборатории Портон-Даун, которая занималась делом об отравлении бывшего полковника ГРУ
Сергея Скрипаля и его дочери.
Врачи Charite также якобы обратились за сведениями к болгарским коллегам, лечившим предпринимателя Эмилиана Гебрева, который был отравлен в 2015 году в Софии
, говорится в сообщении Spiegel. При этом сама клиника официально заявила РИА Новости накануне, что не комментирует подобные спекуляции.
Как пишет газета, канцлер Ангела Меркель
очень обеспокоена здоровьем россиянина. По информации издания, она каждый день получает детальные сведения о его состоянии.
Госпитализация Навального
Навальному стало плохо 20 августа в самолете по пути из Томска в Москву. Лайнер экстренно сел в Омске, основателя ФБК отвезли в реанимацию омской больницы.
После обследований врачи пришли к выводу, что у Навального случилось нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной — пока неясно, но ядов в крови и моче Навального в российской больнице не нашли.
Спустя два дня его перевезли в берлинскую клинику Charite. Немецкие врачи предварительно определили диагноз как отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное отравляющее вещество пока не известно.
Главврач омской больницы скорой медицинской помощи № 1, где лечили Навального, Александр Мураховский отметил, что диагноз "отравление" был основным при поступлении пациента, но лабораторные исследования его не подтвердили. В открытом письме омские медики выразили мнение, что их "пытаются очернить".