https://ria.ru/20200828/navalnyy-1576450939.html

Немецкие врачи раскрыли подробности о состоянии Навального

Алексей Навальный остается в стабильном состоянии в искусственной коме, сообщили в клинике Charite, где лечат россиянина. РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T18:50

2020-08-28T18:50

2020-08-28T23:11

алексей навальный

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/1a/1576337247_0:34:1934:1122_1400x0_80_0_0_e5e112e823e2e993bfdbe9445b5969a3.jpg

<strong>МОСКВА, 28 авг – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank">Алексей Навальный</a> остается в стабильном состоянии в искусственной коме, сообщили в клинике Charite, где лечат россиянина.Он подключен к аппарату искусственного дыхания в палате интенсивной терапии. Врачи отметили, что симптоматика "холинергического кризиса" снижается."Состояние его здоровья остается без изменений и серьезным, острой угрозы жизни нет. Как и прежде, долгосрочные последствия тяжелого отравления не очевидны", — добавили медики.Что делают берлинские врачиИздание <a href="https://www.spiegel.de/politik/ausland/alexej-nawalny-der-kreml-und-der-anschlag-auf-wladimir-putins-angstgegner-a-00000000-0002-0001-0000-000172728796" target="_blank">Spiegel</a> со ссылкой на анонимные источники пишет, что Charite запросила помощи экспертов по ядам и химическим боевым отравляющим веществам из лаборатории бундесвера.Кроме того, по утверждению Spiegel и сайта Bellingcat, была запрошена информация в британской лаборатории Портон-Даун, которая занималась делом об отравлении бывшего полковника <a href="http://ria.ru/organization_Glavnoe_razvedyvatelnoe_upravlenie_RF/" target="_blank">ГРУ</a> Сергея Скрипаля и его дочери. Врачи Charite также якобы обратились за сведениями к болгарским коллегам, лечившим предпринимателя Эмилиана Гебрева, который был отравлен в 2015 году в <a href="http://ria.ru/location_Sofia/" target="_blank">Софии</a>, говорится в сообщении Spiegel. При этом сама клиника официально заявила РИА Новости накануне, что не комментирует подобные спекуляции.Как пишет газета, канцлер <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank">Ангела Меркель</a> очень обеспокоена здоровьем россиянина. По информации издания, она каждый день получает детальные сведения о его состоянии.Госпитализация НавальногоНавальному стало плохо 20 августа в самолете по пути из Томска в Москву. Лайнер экстренно сел в Омске, основателя ФБК отвезли в реанимацию омской больницы.После обследований врачи пришли к выводу, что у Навального случилось нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной — пока неясно, но ядов в крови и моче Навального в российской больнице не нашли.Спустя два дня его перевезли в берлинскую клинику Charite. Немецкие врачи предварительно определили диагноз как отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное отравляющее вещество пока не известно.Главврач омской больницы скорой медицинской помощи № 1, где лечили Навального, Александр Мураховский отметил, что диагноз "отравление" был основным при поступлении пациента, но лабораторные исследования его не подтвердили. В открытом письме омские медики выразили мнение, что их "пытаются очернить".

https://ria.ru/20200828/pozner-1576406216.html

https://ria.ru/20200827/solovev-1576404671.html

https://ria.ru/20200827/navalnyy-1576386757.html

Дмитрий Мякин Ну начинается. Сейчас санкции введут. Нашли повод. Кому его травить? Путину что-ли? Он Путину не угроза. А вот для розжига очередного скандала - вполне да. Кому выгодно? Ответ из трёх букв - США. Если бы российские спецслужбы решили Навального отравить, то он бы до больницы не доехал. 100

Свинка Пеппа Пеппа Отравление Навального - это одно из звеньев одной и той же цепи под названием "...Отравление Литвиненко-Отравление Скрипалей-Отравление Навального-....", так как основания нагадить России исчерпываются, а гадить надо. Вот хозяева и отравили сами Лёшу, чтобы объявить, как минимум, санкции против России, ее экономики, ее граждан... 85

35

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей навальный, в мире