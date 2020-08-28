https://ria.ru/20200828/napadenie-1576405583.html

Зеленский прокомментировал нападение на автобус под Харьковом

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил полицию за быстрое задержание подозреваемых в нападении на автобус с членами общественного движения "Патриоты... РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T00:34

2020-08-28T00:34

2020-08-28T02:33

обстрел автобуса под харьковом

илья кива

верховная рада украины

владимир зеленский

харьковская область

киев

украина

в мире

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<strong>КИЕВ, 28 авг – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Зеленский</a> поблагодарил полицию за быстрое задержание подозреваемых в нападении на автобус с членами общественного движения "Патриоты — За жизнь" на трассе Киев — Харьков и призвал не допустить возвращения "лихих 90-х".Ранее депутат <a href="http://ria.ru/organization_Verkhovnaja_rada_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">Верховной рады</a> от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" <a href="http://ria.ru/person_Ilja_Kiva/" target="_blank" data-auto="true">Илья Кива</a> заявил, что на активистов напали представители "Национального корпуса", который создан на базе нацбатальона "Азов" (против него в России возбуждено уголовное дело). По данному эпизоду украинская полиция открыла два уголовных дела, задержаны 14 подозреваемых, четверо пострадавших находятся в больнице.Глава государства добавил, что нападавшие должны нести ответственность, независимо от своих политических взглядов, которые не должны служить оправданием преступлений.

https://ria.ru/20200828/avtobus-1576405827.html

Сельский реднек Читаю статью, а перед глазами лицо управдома Галустяна говорящего "А-я-яй а кто это надеееелал?" 102

Лысый Кучерявый призвал не допустить возвращения "лихих 90-х". Возвращения? В Шумерии они не и прекращались. Зелёная президентка рамсы попутала. 93

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харьковская область

киев

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрел автобуса под харьковом, илья кива, верховная рада украины, владимир зеленский, харьковская область, киев, украина, в мире