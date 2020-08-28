https://ria.ru/20200828/napadenie-1576405583.html
Зеленский прокомментировал нападение на автобус под Харьковом
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил полицию за быстрое задержание подозреваемых в нападении на автобус с членами общественного движения "Патриоты... РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T00:34
2020-08-28T00:34
2020-08-28T02:33
обстрел автобуса под харьковом
илья кива
верховная рада украины
владимир зеленский
харьковская область
киев
украина
в мире
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<strong>КИЕВ, 28 авг – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Зеленский</a> поблагодарил полицию за быстрое задержание подозреваемых в нападении на автобус с членами общественного движения "Патриоты — За жизнь" на трассе Киев — Харьков и призвал не допустить возвращения "лихих 90-х".Ранее депутат <a href="http://ria.ru/organization_Verkhovnaja_rada_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">Верховной рады</a> от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" <a href="http://ria.ru/person_Ilja_Kiva/" target="_blank" data-auto="true">Илья Кива</a> заявил, что на активистов напали представители "Национального корпуса", который создан на базе нацбатальона "Азов" (против него в России возбуждено уголовное дело). По данному эпизоду украинская полиция открыла два уголовных дела, задержаны 14 подозреваемых, четверо пострадавших находятся в больнице.Глава государства добавил, что нападавшие должны нести ответственность, независимо от своих политических взглядов, которые не должны служить оправданием преступлений.
https://ria.ru/20200828/avtobus-1576405827.html
Сельский реднек
Читаю статью, а перед глазами лицо управдома Галустяна говорящего "А-я-яй а кто это надеееелал?"
102
Лысый Кучерявый
призвал не допустить возвращения "лихих 90-х". Возвращения? В Шумерии они не и прекращались. Зелёная президентка рамсы попутала.
93
34
харьковская область
киев
украина
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
обстрел автобуса под харьковом, илья кива, верховная рада украины, владимир зеленский, харьковская область, киев, украина, в мире