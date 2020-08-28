https://ria.ru/20200828/myasnikov-1576456180.html

Мясников рассказал об угрозах для жизни Навального в коме

Врач и телеведущий Александр Мясников в своем телеграм-канале опроверг заявление немецких врачей о том, что ничего не угрожает жизни блогера Алексея Навального, РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T21:37

2020-08-28T21:37

2020-08-28T21:37

госпитализация алексея навального

александр мясников (врач)

россия

фонд борьбы с коррупцией

алексей навальный

москва

германия

омск

происшествия

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<strong>МОСКВА, 28 авг — РИА Новости.</strong> Врач и телеведущий <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-myasnikov-vrach/" target="_blank" data-auto="true">Александр Мясников</a> в своем <a href="https://t.me/drmyasnikov/522" target="_blank" rel="nofollow noopener">телеграм</a>-канале опроверг заявление немецких врачей о том, что ничего не угрожает жизни блогера <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>, хотя он находится в коме. "Пишут "угрозы для жизни нет". Надо писать: пока нет. Больного в коме ждут грозные враги — инфекции и тромбоэмболия", — написал Мясников. Он пояснил, что с этими угрозами борются с помощью антибиотиков и кроверазжижающих препаратов. Однако борьба еще не означает победу, заключил врач. Госпитализация НавальногоАлексея Навального доставили в омскую больницу 20 августа после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Спустя два дня Навального в тяжелом состоянии перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite, врачи которой предварительно определили диагноз как отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное отравляющее вещество, согласно заявлению, пока не известно.Однако, как заявлял РИА Новости заведующий отделением анестезиологии-реанимации №1 НХМЦ им. Пирогова Борис Теплых, версия немецких врачей прорабатывалась российскими специалистами в первый же день и подтверждения не нашла. По его словам, медики из <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> говорят о клинических данных, а не о самом веществе, которое на данный момент не обнаружено.Главный врач омской больницы скорой медицинской помощи №1, где первые дни лечили Навального, Александр Мураховский отметил, что диагноз "отравление" был основным при поступлении пациента, но лабораторные исследования его не подтвердили. В открытом письме омские медики выразили мнение, что их "пытаются очернить".<em>* <a href="http://ria.ru/organization_Fond_borby_s_korrupciejj/" target="_blank" data-auto="true">ФБК</a> (Фонд борьбы с коррупцией) включен Минюстом в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.</em>

https://ria.ru/20200828/roshal-1576437056.html

https://ria.ru/20200828/navalnyy-1576426949.html

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россия

москва

германия

омск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, александр мясников (врач), россия, фонд борьбы с коррупцией, алексей навальный, москва, германия, омск, происшествия