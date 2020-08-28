https://ria.ru/20200828/myasnikov-1576456180.html
Мясников рассказал об угрозах для жизни Навального в коме
Врач и телеведущий Александр Мясников в своем телеграм-канале опроверг заявление немецких врачей о том, что ничего не угрожает жизни блогера Алексея Навального, РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T21:37
2020-08-28T21:37
2020-08-28T21:37
госпитализация алексея навального
александр мясников (врач)
россия
фонд борьбы с коррупцией
алексей навальный
москва
германия
омск
происшествия
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<strong>МОСКВА, 28 авг — РИА Новости.</strong> Врач и телеведущий <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-myasnikov-vrach/" target="_blank" data-auto="true">Александр Мясников</a> в своем <a href="https://t.me/drmyasnikov/522" target="_blank" rel="nofollow noopener">телеграм</a>-канале опроверг заявление немецких врачей о том, что ничего не угрожает жизни блогера <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>, хотя он находится в коме. "Пишут "угрозы для жизни нет". Надо писать: пока нет. Больного в коме ждут грозные враги — инфекции и тромбоэмболия", — написал Мясников. Он пояснил, что с этими угрозами борются с помощью антибиотиков и кроверазжижающих препаратов. Однако борьба еще не означает победу, заключил врач. Госпитализация НавальногоАлексея Навального доставили в омскую больницу 20 августа после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Спустя два дня Навального в тяжелом состоянии перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite, врачи которой предварительно определили диагноз как отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное отравляющее вещество, согласно заявлению, пока не известно.Однако, как заявлял РИА Новости заведующий отделением анестезиологии-реанимации №1 НХМЦ им. Пирогова Борис Теплых, версия немецких врачей прорабатывалась российскими специалистами в первый же день и подтверждения не нашла. По его словам, медики из <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> говорят о клинических данных, а не о самом веществе, которое на данный момент не обнаружено.Главный врач омской больницы скорой медицинской помощи №1, где первые дни лечили Навального, Александр Мураховский отметил, что диагноз "отравление" был основным при поступлении пациента, но лабораторные исследования его не подтвердили. В открытом письме омские медики выразили мнение, что их "пытаются очернить".<em>* <a href="http://ria.ru/organization_Fond_borby_s_korrupciejj/" target="_blank" data-auto="true">ФБК</a> (Фонд борьбы с коррупцией) включен Минюстом в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.</em>
https://ria.ru/20200828/roshal-1576437056.html
https://ria.ru/20200828/navalnyy-1576426949.html
9
россия
москва
германия
омск
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госпитализация алексея навального, александр мясников (врач), россия, фонд борьбы с коррупцией, алексей навальный, москва, германия, омск, происшествия
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости.
Врач и телеведущий Александр Мясников
в своем телеграм
-канале опроверг заявление немецких врачей о том, что ничего не угрожает жизни блогера Алексея Навального
, хотя он находится в коме.
"Пишут "угрозы для жизни нет". Надо писать: пока нет. Больного в коме ждут грозные враги — инфекции и тромбоэмболия", — написал Мясников.
Он пояснил, что с этими угрозами борются с помощью антибиотиков и кроверазжижающих препаратов. Однако борьба еще не означает победу, заключил врач.
Госпитализация Навального
Алексея Навального доставили в омскую больницу 20 августа после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву
. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Спустя два дня Навального в тяжелом состоянии перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite, врачи которой предварительно определили диагноз как отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное отравляющее вещество, согласно заявлению, пока не известно.
Однако, как заявлял РИА Новости заведующий отделением анестезиологии-реанимации №1 НХМЦ им. Пирогова Борис Теплых, версия немецких врачей прорабатывалась российскими специалистами в первый же день и подтверждения не нашла. По его словам, медики из Германии
говорят о клинических данных, а не о самом веществе, которое на данный момент не обнаружено.
Главный врач омской больницы скорой медицинской помощи №1, где первые дни лечили Навального, Александр Мураховский отметил, что диагноз "отравление" был основным при поступлении пациента, но лабораторные исследования его не подтвердили. В открытом письме омские медики выразили мнение, что их "пытаются очернить".
* ФБК (Фонд борьбы с коррупцией) включен Минюстом в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.