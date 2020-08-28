Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200828/minsk-1576424057.html
Минск готов совершенствовать политическую систему, считают в Кремле
Москва констатирует готовность Минска совершенствовать по запросу общества политическую систему, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T12:37
2020-08-28T12:37
протесты в белоруссии
александр лукашенко
дмитрий песков
владимир путин
москва
минск
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568200107_0:192:2959:1856_1400x0_80_0_0_eb1eb8b48e65e062f81336b78d6f0028.jpg
<strong>МОСКВА, 28 авг - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> констатирует готовность <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a> совершенствовать по запросу общества политическую систему, заявил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Ранее в интервью президент РФ Владимир Путин рассказал, что глава Белоруссии Александр Лукашенко готов рассмотреть конституционную реформу, возможность парламентских и президентских выборов по новой конституции."Владимир Путин констатировал заявленную ранее готовность президента Лукашенко пойти на конституционный процесс, пойти на конституционные изменения, конституционную реформу, принятие новой конституции, что впоследствии приведет к новым выборам и парламента, и президента", - сказал Песков журналистам.Отвечая на вопрос, поддерживает ли Путин такое развитие событий в Белоруссии, Песков отметил, что в данном случае президент именно констатировал."Я не буду говорить о поддержке или не поддержке. В данном случае мы остаемся абсолютно нейтральными и констатируем готовность руководства Белоруссии именно идти на определенное совершенствование системы, на что есть запрос в обществе", - пояснил пресс-секретарь президента РФ.
https://ria.ru/20200828/belorussiya-1576423690.html
москва
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568200107_115:0:2846:2048_1400x0_80_0_0_18c8c98d4b2a51a2575b268dd142d388.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр лукашенко, дмитрий песков, владимир путин, москва, минск, белоруссия, в мире

Минск готов совершенствовать политическую систему, считают в Кремле

12:37 28.08.2020
349
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Москва констатирует готовность Минска совершенствовать по запросу общества политическую систему, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее в интервью президент РФ Владимир Путин рассказал, что глава Белоруссии Александр Лукашенко готов рассмотреть конституционную реформу, возможность парламентских и президентских выборов по новой конституции.
"Владимир Путин констатировал заявленную ранее готовность президента Лукашенко пойти на конституционный процесс, пойти на конституционные изменения, конституционную реформу, принятие новой конституции, что впоследствии приведет к новым выборам и парламента, и президента", - сказал Песков журналистам.
Отвечая на вопрос, поддерживает ли Путин такое развитие событий в Белоруссии, Песков отметил, что в данном случае президент именно констатировал.
Здание Государственной думы РФ
Вчера, 12:34
В Госдуме ответили на идею о смене статуса русского языка в Белоруссии
"Я не буду говорить о поддержке или не поддержке. В данном случае мы остаемся абсолютно нейтральными и констатируем готовность руководства Белоруссии именно идти на определенное совершенствование системы, на что есть запрос в обществе", - пояснил пресс-секретарь президента РФ.
1610022
Обсудить 0
Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоДмитрий ПесковВладимир ПутинМоскваМинскБелоруссияВ мире
Рекомендуем
Флаги России и Белоруссии. Архивное фото
В Кремле прокомментировали вопрос о реструктуризации долга Белоруссии
Московский Кремль
В Кремле подтвердили, что Россия не вмешивается в дела Белоруссии
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции
Песков прокомментировал действия силовиков в Белоруссии
Участники акции протеста в Минске
В Кремле обеспокоены экономическими последствиями событий в Белоруссии
Здание Государственной думы РФ
В Госдуме ответили на идею о смене статуса русского языка в Белоруссии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле исходят из того, что Минску не понадобится резерв из силовиков
Вид на Большой Каменный мост в Москве
В Кремле назвали критерии задействования резерва силовиков в Белоруссии
Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич
Лукашевич обвинил страны ЕС в усугублении конфронтации внутри Белоруссии
Мужчина голосует на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
Постпред России при ОБСЕ высказался о выводах ЕС по выборам в Белоруссии
Стратегический бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress ВВС США
Шесть американских бомбардировщиков B-52 облетят страны НАТО
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил о стабилизации ситуации в Белоруссии
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
Белорусские правозащитники заявили о 267 задержанных в центре Минска
Упаковка первой в мире зарегистрированной вакцины от коронавируса COVID-19 Гам-КОВИД-Вак, разработанной Национальным центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Гамалеи
Сотрудников Кремля не будут обязывать вакцинироваться от коронавируса
Флаг Японии
В Кремле надеются на дальнейшее развитие отношений с Токио
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
МВД Белоруссии рассказало о задержании журналистов в Минске
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:17Спасатели советуют не злоупотреблять алкоголем на охоте
03:17Украинский Су-27 снес дорожный знак во время учений
03:12Ученые хотят использовать ракеты для изучения микроорганизмов в атмосфере
03:09В Госдуме предложили разрешить въезд в Россию иностранным студентам
03:05Эксперт рассказал, можно ли оставлять в розетке зарядник без смартфона
03:03Трамп объяснил, почему США приходится закупать нефть у России
02:31Трамп раскритиковал умственные способности Байдена
02:27Путин признал выборы в Белоруссии состоявшимися
02:05Эксперт рассказал, как узнать, кто звонит со скрытого номера
02:00Эксперт рассказал, как меняются алкогольные предпочтения россиян
00:56В Белоруссии заблокировали доступ к двум новостным сайтам
00:25Премьер ПНС Ливии отстранил от должности главу МВД на фоне протестов
00:11В России началась регистрация автомобилей в МФЦ
23:29Источник сообщил о задержании гендиректора "Мособлэнерго"
23:28В США подтвердили первый случай повторного заражения коронавирусом
23:04В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом
22:33Правозащитники сообщили о задержании в Минске двух россиян
22:24Фильм "Серебряные коньки" откроет Московский кинофестиваль
22:20В Сарове разработали аппарат для лечения больных COVID-19
22:07Член КС оппозиции столкнулся с машинами из автопробега за Лукашенко
Лента новостейМолния