https://ria.ru/20200828/minsk-1576424057.html

Минск готов совершенствовать политическую систему, считают в Кремле

Москва констатирует готовность Минска совершенствовать по запросу общества политическую систему, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T12:37

2020-08-28T12:37

2020-08-28T12:37

протесты в белоруссии

александр лукашенко

дмитрий песков

владимир путин

москва

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 28 авг - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> констатирует готовность <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a> совершенствовать по запросу общества политическую систему, заявил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Ранее в интервью президент РФ Владимир Путин рассказал, что глава Белоруссии Александр Лукашенко готов рассмотреть конституционную реформу, возможность парламентских и президентских выборов по новой конституции."Владимир Путин констатировал заявленную ранее готовность президента Лукашенко пойти на конституционный процесс, пойти на конституционные изменения, конституционную реформу, принятие новой конституции, что впоследствии приведет к новым выборам и парламента, и президента", - сказал Песков журналистам.Отвечая на вопрос, поддерживает ли Путин такое развитие событий в Белоруссии, Песков отметил, что в данном случае президент именно констатировал."Я не буду говорить о поддержке или не поддержке. В данном случае мы остаемся абсолютно нейтральными и констатируем готовность руководства Белоруссии именно идти на определенное совершенствование системы, на что есть запрос в обществе", - пояснил пресс-секретарь президента РФ.

https://ria.ru/20200828/belorussiya-1576423690.html

москва

минск

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, дмитрий песков, владимир путин, москва, минск, белоруссия, в мире