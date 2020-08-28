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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200828/litva-belorussiya-1576335670.html
С распростертыми объятиями. Как Литва поддерживает белорусскую оппозицию
События последних дней выявили тесную связь белорусской оппозиции с Литвой — главная соперница Лукашенко Светлана Тихановская устремилась в Вильнюс. Как и в... РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T08:00
2020-08-28T08:00
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
белоруссия
литва
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<strong>МОСКВА, 28 авг — РИА Новости, Константин Севастьянов.</strong> События последних дней выявили тесную связь белорусской оппозиции с Литвой — главная соперница Лукашенко Светлана Тихановская устремилась в Вильнюс. Как и в Польше, там особенно непримиримы к действующему белорусскому президенту и вводят против него персональные санкции. В поддержку бело-красно-белых выстроилась многокилометровая "цепь солидарности" — прибалтийская республика всегда относилась к Белоруссии крайне пристрастно и не скрывала, что хочет принести соседям "демократию и европейские ценности".Историческая мифологияИнтересы белорусских и литовских националистов сейчас парадоксальным образом сходятся, но в будущем грозят непримиримыми противоречиями. Сближает легенда — мифологизированное представление о Великом княжестве Литовском, существовавшем с XIII по XVIII век. Оно считалось крупнейшим государством Европы и объединяло в своих пределах земли нынешних России, Белоруссии, Литвы и Украины. Современные поклонники называют его одним из самых свободных, передовых и демократичных — в пику "деспотической Московии". Националисты Литвы и Белоруссии заявляют о желании воссоздать модель из прошлого. Вот только свою роль видят по-разному. Современные литовцы, естественно, считают себя главными историческими наследниками Великого княжества. Совершенно иначе смотрят на это белорусские "змагары". По их мнению, основную часть населения составлял не балтский, а славянский этнос — государство было предтечей современной Беларуси. Белорусские националисты именуют себя "литвинами", а нынешних литовцев — "жмудь"— самозванцами, укравшими у них историю и часть территории. Такая картина мира приводится, в частности, в культовой змагарской книжке писателя Николая (Миколы) Ермоловича "По следам одного мифа", ходившей в самиздате еще в советское время. "Литвины" называют себя европейцами и отрицают любую связь с русским народом. "Жителям Белоруссии внушают, что они имеют мало отношения к русским, на самом деле они литвины, потомки балтов, родственники литовцев, латышей и пруссов. Создается красивая легенда о Белоруссии-Литве — стране древней западноевропейской культуры, рыцарей, замков и прекрасных дам. Все это выгодно смотрится на фоне рассказов о варварской Московии с ее бородатыми boyars и дикими cossacs", — констатирует историк Михаил Диунов.Таким образом, усиление белорусского национализма чревато проблемами для самой Литвы. Возможно, так и произойдет в отдаленном будущем, а пока Вильнюс играет на ближнюю перспективу. Там не скрывают намерений максимально оторвать Белоруссию от России, поэтому прибалтийская республика усердно вкладывается в развитие "белорусского национального сознания". В прошлом году в Вильнюсе 19 ноября состоялась торжественная церемония перезахоронения политических деятелей XIX века Сигизмунда Сераковского и Кастуся (Константина) Калиновского. Оба — вожаки поднятого польской шляхтой антироссийского восстания 1863-64 годов, оба повешены по приговору военного суда и похоронены тайно. В 2017-м археологи нашли в литовской столице их останки. Церемонию обставили пафосно — гробы под барабанный бой сопровождала рота почетного караула, на панихиде присутствовали президенты Литвы и Польши Гитанас Науседа и Анджей Дуда, бывшая глава литовского государства Даля Грибаускайте, вице-премьер Белоруссии Игорь Петришенко, официально представлявший страну, и митрополит Тадеуш Кондрусевич. Белорусские власти попытались перехватить идеологический посыл — МИД страны назвал Калиновского "значительным историческим деятелем". Но все равно церемония стала своеобразным смотром сил противников режима Лукашенко. Националисты рассказывали литовской прессе, что хоронят "героев борьбы за независимость", а оппозиционный политик Павел Северинец произнес бандеровский лозунг — "Герои не умирают". Гости дорогиеВсе последние годы оппозиционная белорусская молодежь считала Литву "территорией свободы", а поездки на выходные в Вильнюс — обычным делом, благо до границы рукой подать. Тянутся туда и фигуры калибром покрупнее — "политические туристы", которых принимают на самом высоком уровне. Вот типичный пример. В феврале 2017-го в парламенте Литвы прошла дискуссия "о ближайшем будущем и демократическом переустройстве" в Белоруссии. Мероприятие совместно организовали представители движения "За демократическую Беларусь" и сотрудники литовского Центра исследования Восточной Европы. Гости — Анатолий Лебедько, Виталий Рымашевский и Сергей Калякин — делились с хозяевами планами ближайших несанкционированных митингов, обещая вывести на улицы не тысячи, а десятки тысяч. С литовской стороны участвовали депутаты сейма, преимущественно члены консервативной партии "Союз отечества — Христианские демократы Литвы" (председатель — Габриэлюс Ландсбергис). Присутствовавшие эксперты отметили, что Литва — "традиционный плацдарм для экспорта демократий", ведь в свое время Вильнюс активно поддержал и Евромайдан на Украине. Члены белорусской несистемной оппозиции жаловались, что нужны деньги на организацию массовых мероприятий, и высказывали надежду, что с помощью литовских консерваторов получат средства от ЕС и США.Всего через месяц в Минске состоялся "День воли" — на митинг вышли несколько тысяч человек, свыше семисот задержали. Тогда же Александр Лукашенко громогласно объявил об аресте нескольких десятков "боевиков", готовивших вооруженные провокации и тренировавшихся в специальных лагерях. "Кстати, один из лагерей был в районе Бобруйска и Осиповичей. Остальные лагеря: на Украине, по-моему, в Литве или в Польше — не буду утверждать, но где-то там. Деньги шли через Польшу и Литву к нам", — говорил Лукашенко. А в сентябре 2017-го власти запретили въезд шести депутатам парламента Литвы, намеревавшимся посетить Минск по приглашению председателя Объединенной гражданской партии Беларуси Анатолия Лебедько, дабы принять участие в дискуссии "Региональная безопасность: вызовы и перспективы". Политолог Александр Носович отмечает: столица Литвы для ряда оппозиционных партий соседней страны — фактически второй дом. "Там разместили свои отделения Белорусская социал-демократическая партия, Белорусский народный фронт, общественная инициатива "Говори правду". Многие функционеры ездят из Вильнюса в Минск по сути на работу", — замечает Носович. Литва стала и штаб-квартирой многочисленных некоммерческих фондов, работающих с белорусской оппозицией. Среди них — действующие на гранты из США и Евросоюза Белорусский институт стратегических исследований, Белорусский дом прав человека, "Дом единой Беларуси", Независимый институт социально-экономических и политических исследований и самая известная из таких структур — Европейский гуманитарный университет (ЕГУ). Уроки "демократии"В этом университете приобщаются к знаниям около двух тысяч студентов, большинство белорусы, в основном из Минска. В общее собрание учредителей входят Институт "Открытое общество" (Фонд Сороса), Фонд "Евразия", Фонд Аденауэра, Freedom House. Среди прочего учащимся преподают техники "ненасильственного сопротивления". Власти Литвы не скрывают, что помогают белорусской несистемной оппозиции. "Поддержка формирования в Беларуси гражданского общества — одна из наших целей, и мы предоставили возможности для работы примерно ста белорусским неправительственным организациям. Инвестиции в молодых белорусов, которые учатся в ЕГУ, в их умы, в знакомство с демократией не пройдут даром и окупятся в будущем", — открыто заявила в ноябре прошлого года советница президента Литвы по внешней политике Аста Скайсгирите. О попытке поступления в вильнюсский ЕГУ в 2011-м и о полученных впечатлениях рассказала уроженка Белоруссии Екатерина Шеховцова, ныне живущая в Москве. Девушку привлекла возможность получения "креативных специальностей". "Тема вовлечения белорусской молодежи в прозападные проекты очень объемна. Я принимала участие во многих программах, затрагивающих интересные направления: экологию, музыку, творчество, культуру, изучение языков, туризм. Все это используется в качестве "мягкой силы", сдабривается репликами о "демократии" (ее отсутствии в Беларуси), трансляцией "европейских ценностей", многие из которых мне совершенно не близки. Но очень аккуратно, в контексте увлекательных мероприятий — их прозападные НКО, имея хорошее финансирование, умеют организовывать", — отмечает Екатерина. Она вспоминает, что темы вступительных эссе произвели странное впечатление: "Про отсутствие демократии в Беларуси, про недостаточный статус белорусского языка (и "чрезмерный" — русского) и так далее. Это смутило, но не сильно. Я была ребенком, аполитичные родители во всем меня поддерживали. При опросе "Как вам больше нравилось бы называть белорусов: белорусы или лiцвiны?" — я нажала "лiцвiны". Почему? Да просто красиво звучало". В итоге ей не хватило баллов для поступления на бюджет и она обучалась в родном городе. Сейчас Екатерина белорусских оппозиционеров не поддерживает. "Что меня изменило? Думаю, взросление, образование, участие в проектах западных НКО, опыт работы в Беларуси и России, общение с людьми, русская литература, в конце концов, а может, просто интуитивное стремление найти свое, не обманывая себя. Я поняла, что я русская. Русская белоруска". Она добавляет: "Координатор по вопросам поступления моих соотечественников в Европейский гуманитарный университет сегодня пишет о событиях в Беларуси исключительно в контексте враждебности России. Немецкий преподаватель школы по поэтическому слэму, в котором я участвовала несколько лет назад, уверяет: Россия для Беларуси — мачеха, лишившая, дескать, белорусов родной культуры". Шеховцова признает — многие из ее юных соотечественников искренне верят в рассказы о "прекрасной Европе, желающей Беларуси только добра".
Свою страну экономически убили теперь за Белоруссию взялись.
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светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, литва

С распростертыми объятиями. Как Литва поддерживает белорусскую оппозицию

08:00 28.08.2020
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© REUTERS / Ints KalninsАкция в Литве в знак солидарности с протестующими в Белоруссии
Акция в Литве в знак солидарности с протестующими в Белоруссии
© REUTERS / Ints Kalnins
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости, Константин Севастьянов. События последних дней выявили тесную связь белорусской оппозиции с Литвой — главная соперница Лукашенко Светлана Тихановская устремилась в Вильнюс. Как и в Польше, там особенно непримиримы к действующему белорусскому президенту и вводят против него персональные санкции. В поддержку бело-красно-белых выстроилась многокилометровая "цепь солидарности" — прибалтийская республика всегда относилась к Белоруссии крайне пристрастно и не скрывала, что хочет принести соседям "демократию и европейские ценности".

Историческая мифология

Интересы белорусских и литовских националистов сейчас парадоксальным образом сходятся, но в будущем грозят непримиримыми противоречиями. Сближает легенда — мифологизированное представление о Великом княжестве Литовском, существовавшем с XIII по XVIII век. Оно считалось крупнейшим государством Европы и объединяло в своих пределах земли нынешних России, Белоруссии, Литвы и Украины. Современные поклонники называют его одним из самых свободных, передовых и демократичных — в пику "деспотической Московии". Националисты Литвы и Белоруссии заявляют о желании воссоздать модель из прошлого. Вот только свою роль видят по-разному.
Современные литовцы, естественно, считают себя главными историческими наследниками Великого княжества. Совершенно иначе смотрят на это белорусские "змагары". По их мнению, основную часть населения составлял не балтский, а славянский этнос — государство было предтечей современной Беларуси.
Белорусские националисты именуют себя "литвинами", а нынешних литовцев — "жмудь"— самозванцами, укравшими у них историю и часть территории. Такая картина мира приводится, в частности, в культовой змагарской книжке писателя Николая (Миколы) Ермоловича "По следам одного мифа", ходившей в самиздате еще в советское время. "Литвины" называют себя европейцами и отрицают любую связь с русским народом.
"Жителям Белоруссии внушают, что они имеют мало отношения к русским, на самом деле они литвины, потомки балтов, родственники литовцев, латышей и пруссов. Создается красивая легенда о Белоруссии-Литве — стране древней западноевропейской культуры, рыцарей, замков и прекрасных дам. Все это выгодно смотрится на фоне рассказов о варварской Московии с ее бородатыми boyars и дикими cossacs", — констатирует историк Михаил Диунов.
© REUTERS / Ints KalninsАкция в Литве в знак солидарности с протестующими в Белоруссии
Акция в Литве в знак солидарности с протестующими в Белоруссии
© REUTERS / Ints Kalnins
Акция в Литве в знак солидарности с протестующими в Белоруссии
Таким образом, усиление белорусского национализма чревато проблемами для самой Литвы. Возможно, так и произойдет в отдаленном будущем, а пока Вильнюс играет на ближнюю перспективу. Там не скрывают намерений максимально оторвать Белоруссию от России, поэтому прибалтийская республика усердно вкладывается в развитие "белорусского национального сознания".
В прошлом году в Вильнюсе 19 ноября состоялась торжественная церемония перезахоронения политических деятелей XIX века Сигизмунда Сераковского и Кастуся (Константина) Калиновского. Оба — вожаки поднятого польской шляхтой антироссийского восстания 1863-64 годов, оба повешены по приговору военного суда и похоронены тайно. В 2017-м археологи нашли в литовской столице их останки.
Церемонию обставили пафосно — гробы под барабанный бой сопровождала рота почетного караула, на панихиде присутствовали президенты Литвы и Польши Гитанас Науседа и Анджей Дуда, бывшая глава литовского государства Даля Грибаускайте, вице-премьер Белоруссии Игорь Петришенко, официально представлявший страну, и митрополит Тадеуш Кондрусевич.
© AP Photo / Mindaugas KulbisЦеремония перезахоронения останков политических деятелей XIX века Сигизмунда Сераковского и Кастуся (Константина) Калиновского в Вильнюсе, Литва
Церемония перезахоронения останков политических деятелей XIX века Сигизмунда Сераковского и Кастуся (Константина) Калиновского в Вильнюсе, Литва
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Церемония перезахоронения останков политических деятелей XIX века Сигизмунда Сераковского и Кастуся (Константина) Калиновского в Вильнюсе, Литва
Белорусские власти попытались перехватить идеологический посыл — МИД страны назвал Калиновского "значительным историческим деятелем". Но все равно церемония стала своеобразным смотром сил противников режима Лукашенко. Националисты рассказывали литовской прессе, что хоронят "героев борьбы за независимость", а оппозиционный политик Павел Северинец произнес бандеровский лозунг — "Герои не умирают".

Гости дорогие

Все последние годы оппозиционная белорусская молодежь считала Литву "территорией свободы", а поездки на выходные в Вильнюс — обычным делом, благо до границы рукой подать. Тянутся туда и фигуры калибром покрупнее — "политические туристы", которых принимают на самом высоком уровне. Вот типичный пример. В феврале 2017-го в парламенте Литвы прошла дискуссия "о ближайшем будущем и демократическом переустройстве" в Белоруссии. Мероприятие совместно организовали представители движения "За демократическую Беларусь" и сотрудники литовского Центра исследования Восточной Европы.
Гости — Анатолий Лебедько, Виталий Рымашевский и Сергей Калякин — делились с хозяевами планами ближайших несанкционированных митингов, обещая вывести на улицы не тысячи, а десятки тысяч. С литовской стороны участвовали депутаты сейма, преимущественно члены консервативной партии "Союз отечества — Христианские демократы Литвы" (председатель — Габриэлюс Ландсбергис). Присутствовавшие эксперты отметили, что Литва — "традиционный плацдарм для экспорта демократий", ведь в свое время Вильнюс активно поддержал и Евромайдан на Украине. Члены белорусской несистемной оппозиции жаловались, что нужны деньги на организацию массовых мероприятий, и высказывали надежду, что с помощью литовских консерваторов получат средства от ЕС и США.
Всего через месяц в Минске состоялся "День воли" — на митинг вышли несколько тысяч человек, свыше семисот задержали. Тогда же Александр Лукашенко громогласно объявил об аресте нескольких десятков "боевиков", готовивших вооруженные провокации и тренировавшихся в специальных лагерях. "Кстати, один из лагерей был в районе Бобруйска и Осиповичей. Остальные лагеря: на Украине, по-моему, в Литве или в Польше — не буду утверждать, но где-то там. Деньги шли через Польшу и Литву к нам", — говорил Лукашенко.
© Sputnik / Перейти в фотобанкСотрудники ОМОНа задерживают девушку во время акции "День воли" в Минске. 2017 год
Сотрудники ОМОНа задерживают девушку во время акции День воли в Минске. 2017 год
© Sputnik
Перейти в фотобанк
Сотрудники ОМОНа задерживают девушку во время акции "День воли" в Минске. 2017 год
А в сентябре 2017-го власти запретили въезд шести депутатам парламента Литвы, намеревавшимся посетить Минск по приглашению председателя Объединенной гражданской партии Беларуси Анатолия Лебедько, дабы принять участие в дискуссии "Региональная безопасность: вызовы и перспективы".
Политолог Александр Носович отмечает: столица Литвы для ряда оппозиционных партий соседней страны — фактически второй дом. "Там разместили свои отделения Белорусская социал-демократическая партия, Белорусский народный фронт, общественная инициатива "Говори правду". Многие функционеры ездят из Вильнюса в Минск по сути на работу", — замечает Носович.
Литва стала и штаб-квартирой многочисленных некоммерческих фондов, работающих с белорусской оппозицией. Среди них — действующие на гранты из США и Евросоюза Белорусский институт стратегических исследований, Белорусский дом прав человека, "Дом единой Беларуси", Независимый институт социально-экономических и политических исследований и самая известная из таких структур — Европейский гуманитарный университет (ЕГУ).
© REUTERS / Ints KalninsАкция в Литве в знак солидарности с протестующими в Белоруссии
Акция в Литве в знак солидарности с протестующими в Белоруссии
© REUTERS / Ints Kalnins
Акция в Литве в знак солидарности с протестующими в Белоруссии

Уроки "демократии"

В этом университете приобщаются к знаниям около двух тысяч студентов, большинство белорусы, в основном из Минска. В общее собрание учредителей входят Институт "Открытое общество" (Фонд Сороса), Фонд "Евразия", Фонд Аденауэра, Freedom House. Среди прочего учащимся преподают техники "ненасильственного сопротивления".
Власти Литвы не скрывают, что помогают белорусской несистемной оппозиции. "Поддержка формирования в Беларуси гражданского общества — одна из наших целей, и мы предоставили возможности для работы примерно ста белорусским неправительственным организациям. Инвестиции в молодых белорусов, которые учатся в ЕГУ, в их умы, в знакомство с демократией не пройдут даром и окупятся в будущем", — открыто заявила в ноябре прошлого года советница президента Литвы по внешней политике Аста Скайсгирите.
О попытке поступления в вильнюсский ЕГУ в 2011-м и о полученных впечатлениях рассказала уроженка Белоруссии Екатерина Шеховцова, ныне живущая в Москве. Девушку привлекла возможность получения "креативных специальностей". "Тема вовлечения белорусской молодежи в прозападные проекты очень объемна. Я принимала участие во многих программах, затрагивающих интересные направления: экологию, музыку, творчество, культуру, изучение языков, туризм. Все это используется в качестве "мягкой силы", сдабривается репликами о "демократии" (ее отсутствии в Беларуси), трансляцией "европейских ценностей", многие из которых мне совершенно не близки. Но очень аккуратно, в контексте увлекательных мероприятий — их прозападные НКО, имея хорошее финансирование, умеют организовывать", — отмечает Екатерина.
© AFP 2020 / Petras MalukasСтуденты Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе, Литва. 2011 год
Студенты Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе, Литва. 2011 год
© AFP 2020 / Petras Malukas
Студенты Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе, Литва. 2011 год
Она вспоминает, что темы вступительных эссе произвели странное впечатление: "Про отсутствие демократии в Беларуси, про недостаточный статус белорусского языка (и "чрезмерный" — русского) и так далее. Это смутило, но не сильно. Я была ребенком, аполитичные родители во всем меня поддерживали. При опросе "Как вам больше нравилось бы называть белорусов: белорусы или лiцвiны?" — я нажала "лiцвiны". Почему? Да просто красиво звучало". В итоге ей не хватило баллов для поступления на бюджет и она обучалась в родном городе.
Сейчас Екатерина белорусских оппозиционеров не поддерживает. "Что меня изменило? Думаю, взросление, образование, участие в проектах западных НКО, опыт работы в Беларуси и России, общение с людьми, русская литература, в конце концов, а может, просто интуитивное стремление найти свое, не обманывая себя. Я поняла, что я русская. Русская белоруска".
Она добавляет: "Координатор по вопросам поступления моих соотечественников в Европейский гуманитарный университет сегодня пишет о событиях в Беларуси исключительно в контексте враждебности России. Немецкий преподаватель школы по поэтическому слэму, в котором я участвовала несколько лет назад, уверяет: Россия для Беларуси — мачеха, лишившая, дескать, белорусов родной культуры". Шеховцова признает — многие из ее юных соотечественников искренне верят в рассказы о "прекрасной Европе, желающей Беларуси только добра".
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоБелоруссияЛитва
Популярные комментарии
Свою страну экономически убили теперь за Белоруссию взялись.
28 августа, 09:15
Felixys s
1000001
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