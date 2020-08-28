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Липецкая область
https://ria.ru/20200828/kultura-1576426207.html
Новый дом культуры появится в липецком селе
Современный Дом культуры построят в рамках госпрограммы "Развитие культуры и туризма" в селе Боринское Липецкой области, сообщил РИА Новости глава региона Игорь РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T13:00
2020-08-28T13:00
липецкая область
игорь артамонов
общество
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<strong>ЛИПЕЦК, 28 авг — РИА Новости. </strong>Современный Дом культуры построят в рамках госпрограммы "Развитие культуры и туризма" в селе Боринское <a href="http://ria.ru/location_Lipeckaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Липецкой области</a>, сообщил РИА Новости глава региона <a href="http://ria.ru/person_Igor_Artamonov/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Артамонов</a>.По его словам, строительство ДК началось в марте, сдать объект планируют к ноябрю. Стоимость работ составит более 60 миллионов рублей – это средства областного бюджета. Строители уже смонтировали наружные и внутренние инженерные сети, произвели кровельные и фасадные работы, заасфальтировали территорию. Сейчас идет внутренняя отделка помещений, благоустройство и озеленение территории. Все работы ведутся в соответствии с графиком.Артамонов отметил, что с просьбой построить новый Дом культуры к нему обратились сами жители. В селе живет более семи тысяч человек и ДК для них - это важный социальный объект."Дом культуры - большой, красивый. Это современный культурный центр, где будут заниматься и дети, и взрослые. Мы внимательно смотрим на роль школы, спорта и культуры. По этим трём направлениям мы должны развиваться", - сказал Артамонов.
https://ria.ru/20181217/1548110267.html
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игорь артамонов, общество

Новый дом культуры появится в липецком селе

13:00 28.08.2020
21
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкФольклорный коллектив "Бурановские бабушки"
Фольклорный коллектив Бурановские бабушки
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
ЛИПЕЦК, 28 авг — РИА Новости. Современный Дом культуры построят в рамках госпрограммы "Развитие культуры и туризма" в селе Боринское Липецкой области, сообщил РИА Новости глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, строительство ДК началось в марте, сдать объект планируют к ноябрю. Стоимость работ составит более 60 миллионов рублей – это средства областного бюджета. Строители уже смонтировали наружные и внутренние инженерные сети, произвели кровельные и фасадные работы, заасфальтировали территорию. Сейчас идет внутренняя отделка помещений, благоустройство и озеленение территории. Все работы ведутся в соответствии с графиком.
Артамонов отметил, что с просьбой построить новый Дом культуры к нему обратились сами жители. В селе живет более семи тысяч человек и ДК для них - это важный социальный объект.
"Дом культуры - большой, красивый. Это современный культурный центр, где будут заниматься и дети, и взрослые. Мы внимательно смотрим на роль школы, спорта и культуры. По этим трём направлениям мы должны развиваться", - сказал Артамонов.
Улица Фрунзе в Липецке
17 декабря 2018, 15:49Липецкая область
Дом культуры открыли в Данковском районе Липецкой области
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Липецкая областьИгорь АртамоновОбщество
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