https://ria.ru/20200828/kultura-1576426207.html

Новый дом культуры появится в липецком селе

Современный Дом культуры построят в рамках госпрограммы "Развитие культуры и туризма" в селе Боринское Липецкой области, сообщил РИА Новости глава региона Игорь РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T13:00

2020-08-28T13:00

2020-08-28T13:00

липецкая область

игорь артамонов

общество

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<strong>ЛИПЕЦК, 28 авг — РИА Новости. </strong>Современный Дом культуры построят в рамках госпрограммы "Развитие культуры и туризма" в селе Боринское <a href="http://ria.ru/location_Lipeckaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Липецкой области</a>, сообщил РИА Новости глава региона <a href="http://ria.ru/person_Igor_Artamonov/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Артамонов</a>.По его словам, строительство ДК началось в марте, сдать объект планируют к ноябрю. Стоимость работ составит более 60 миллионов рублей – это средства областного бюджета. Строители уже смонтировали наружные и внутренние инженерные сети, произвели кровельные и фасадные работы, заасфальтировали территорию. Сейчас идет внутренняя отделка помещений, благоустройство и озеленение территории. Все работы ведутся в соответствии с графиком.Артамонов отметил, что с просьбой построить новый Дом культуры к нему обратились сами жители. В селе живет более семи тысяч человек и ДК для них - это важный социальный объект."Дом культуры - большой, красивый. Это современный культурный центр, где будут заниматься и дети, и взрослые. Мы внимательно смотрим на роль школы, спорта и культуры. По этим трём направлениям мы должны развиваться", - сказал Артамонов.

https://ria.ru/20181217/1548110267.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь артамонов, общество