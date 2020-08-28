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Многодетная москвичка выкрала своего ребенка из соцучреждения
Суд рассмотрит вопрос об ограничении в родительских правах мамы, которая выкрала своего ребенка из учреждения социальной защиты в Москве, куда поместили... РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T13:10
2020-08-28T13:10
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 28 авг - РИА Новости.</strong> Суд рассмотрит вопрос об ограничении в родительских правах мамы, которая выкрала своего ребенка из учреждения социальной защиты в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, куда поместили несколько ее детей из-за неоднократных нарушений безопасности детей и нежелания менять ситуацию, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения.Ранее в СМИ появилась информация, что многодетные родители выкрали из социального центра своего ребёнка, которого ранее у них отобрали органы опеки. Отмечалось, что девочку обнаружили спустя несколько часов в квартире родителей. Также сообщалось, что у этой семьи семеро детей, всех их отобрали органы опеки."По ситуации с ребенком в СМИ появились сообщения о том, что родители тайно забрали ребенка из учреждения соцзащиты. К сожалению, инцидент действительно произошел", - сообщили в пресс-службе.В ней добавили, что в ближайшее время будет рассмотрен вопрос ограничения в родительских правах матери."В ближайшее время на судебном заседании будет рассмотрен вопрос об ограничении мамы в родительских правах. К сожалению, такая мера – вынужденная. За несколько лет женщина не поменяла свои взгляды на то, что у детей не должно быть угроз жизни и здоровью, у них должны быть нормальные условия для жизни, и им нужна забота и поддержка", - сообщили в пресс-службе.В ней отметили, что с этой многодетной семьей сотрудники соцзащиты работают уже 4 года. "Женщина неоднократно оставляла своих маленьких детей без присмотра, с незнакомыми мужчинами в состоянии алкогольного опьянения; ребята жаловались на то, что у них нет еды, одежды и они не хотят жить с мамой; некоторые из детей долгое время не посещали школу. Более того, в органы соцзащиты поступала информация о предполагаемом жестоком обращении с детьми", - рассказали в пресс-службе.Маме неоднократно помогали решать бытовые вопросы, а, главное, изменить отношение к детям, должным образом заботиться о них, создавать нормальные условия для жизни. Семья получает все необходимые выплаты и льготы, находилась на социальном сопровождении, им оказывалась вся возможная помощь: с семьей постоянно общались специалисты соцзащиты и психологи, подключались к работе с семьей и волонтеры общественной организации "Волонтеры в помощь детям-сиротам"."К большому сожалению, мама не изменила своего отношения к детям. Некоторое время семья жила в другом регионе России, где у местных органов опеки также были вопросы к воспитанию и содержанию детей. Недавно один из детей пожаловался родственнице, что их мамы уже несколько дней нет дома; им нечего есть, в квартире находятся посторонние люди. Об этом узнали сотрудники соцзащиты и незамедлительно вышли к детям. Информация подтвердилась. Ситуация действительно оказалась критической. Дети находились в социально опасном положении, а со стороны матери не было предпринято ничего для изменения ситуации, несмотря на все условия со стороны сотрудников соцзащиты и НКО. Поэтому было принято решение направить детей в учреждение соцзащиты", - сообщили в пресс-службе.Такую позицию поддержала и волонтерская организация, которая долгое время взаимодействовала с семьей и понимала ситуацию изнутри. В период нахождения детей в учреждении мама могла их навещать."В один из визитов она без предупреждения администрации забрала ребенка. Сотрудники соцзащиты незамедлительно вызвали полицию и сами начали поиски малыша. Специалисты очень волновались за ребенка. К счастью, в этот же день его нашли, и сейчас жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. О нем заботятся специалисты центра содействия семейному воспитанию. Выяснением обстоятельств произошедшего занимаются правоохранительные органы", - сообщили в пресс-службе департамента.
https://ria.ru/20200803/1575220516.html
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москва, общество

Многодетная москвичка выкрала своего ребенка из соцучреждения

13:10 28.08.2020
1193
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Суд рассмотрит вопрос об ограничении в родительских правах мамы, которая выкрала своего ребенка из учреждения социальной защиты в Москве, куда поместили несколько ее детей из-за неоднократных нарушений безопасности детей и нежелания менять ситуацию, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения.
Ранее в СМИ появилась информация, что многодетные родители выкрали из социального центра своего ребёнка, которого ранее у них отобрали органы опеки. Отмечалось, что девочку обнаружили спустя несколько часов в квартире родителей. Также сообщалось, что у этой семьи семеро детей, всех их отобрали органы опеки.
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"По ситуации с ребенком в СМИ появились сообщения о том, что родители тайно забрали ребенка из учреждения соцзащиты. К сожалению, инцидент действительно произошел", - сообщили в пресс-службе.
В ней добавили, что в ближайшее время будет рассмотрен вопрос ограничения в родительских правах матери.
"В ближайшее время на судебном заседании будет рассмотрен вопрос об ограничении мамы в родительских правах. К сожалению, такая мера – вынужденная. За несколько лет женщина не поменяла свои взгляды на то, что у детей не должно быть угроз жизни и здоровью, у них должны быть нормальные условия для жизни, и им нужна забота и поддержка", - сообщили в пресс-службе.
В ней отметили, что с этой многодетной семьей сотрудники соцзащиты работают уже 4 года. "Женщина неоднократно оставляла своих маленьких детей без присмотра, с незнакомыми мужчинами в состоянии алкогольного опьянения; ребята жаловались на то, что у них нет еды, одежды и они не хотят жить с мамой; некоторые из детей долгое время не посещали школу. Более того, в органы соцзащиты поступала информация о предполагаемом жестоком обращении с детьми", - рассказали в пресс-службе.
Маме неоднократно помогали решать бытовые вопросы, а, главное, изменить отношение к детям, должным образом заботиться о них, создавать нормальные условия для жизни. Семья получает все необходимые выплаты и льготы, находилась на социальном сопровождении, им оказывалась вся возможная помощь: с семьей постоянно общались специалисты соцзащиты и психологи, подключались к работе с семьей и волонтеры общественной организации "Волонтеры в помощь детям-сиротам".
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"К большому сожалению, мама не изменила своего отношения к детям. Некоторое время семья жила в другом регионе России, где у местных органов опеки также были вопросы к воспитанию и содержанию детей. Недавно один из детей пожаловался родственнице, что их мамы уже несколько дней нет дома; им нечего есть, в квартире находятся посторонние люди. Об этом узнали сотрудники соцзащиты и незамедлительно вышли к детям. Информация подтвердилась. Ситуация действительно оказалась критической. Дети находились в социально опасном положении, а со стороны матери не было предпринято ничего для изменения ситуации, несмотря на все условия со стороны сотрудников соцзащиты и НКО. Поэтому было принято решение направить детей в учреждение соцзащиты", - сообщили в пресс-службе.
Такую позицию поддержала и волонтерская организация, которая долгое время взаимодействовала с семьей и понимала ситуацию изнутри. В период нахождения детей в учреждении мама могла их навещать.
"В один из визитов она без предупреждения администрации забрала ребенка. Сотрудники соцзащиты незамедлительно вызвали полицию и сами начали поиски малыша. Специалисты очень волновались за ребенка. К счастью, в этот же день его нашли, и сейчас жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. О нем заботятся специалисты центра содействия семейному воспитанию. Выяснением обстоятельств произошедшего занимаются правоохранительные органы", - сообщили в пресс-службе департамента.
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