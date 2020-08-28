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Республика Татарстан
Республика Татарстан
https://ria.ru/20200828/koronavirus-1576454172.html
Ситуация с коронавирусом в Татарстане стабильная – Минниханов
Ситуация с коронавирусной инфекцией в Татарстане в целом стабильная, республика перешла на третий этап снятия ограничений, сообщил глава Татарстана Рустам... РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T20:24
2020-08-28T20:24
республика татарстан
коронавирус covid-19
рустам минниханов
владимир путин
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<strong>МОСКВА, 28 авг - РИА Новости.</strong> Ситуация с коронавирусной инфекцией в Татарстане в целом стабильная, республика перешла на третий этап снятия ограничений, сообщил глава Татарстана Рустам Минниханов президенту РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиру Путину</a> в пятницу."Обстановка в целом стабильная. Татарстан перешел на третий этап снятия ограничений. После пятимесячного перерыва с 17 августа открыты кинотеатры, концертные залы, театры. При определенных ограничениях допускается проведение культурно-зрелищных, спортивных и просветительских мероприятий", - сказал Минниханов во время рабочей встречи по видеосвязи, стенограмма опубликована на сайте Кремля.По словам <a href="http://ria.ru/person_Rustam_Minnikhanov/" target="_blank" data-auto="true">Минниханова</a>, благодаря предпринятым мерам сегодня в республике имеются необходимые резервы как по оборудованию, средствам индивидуальной защиты, так и коечные мощности. Он напомнил, что 10 августа был открыт новый корпус Республиканской клинической инфекционной больницы площадью более 18 тысяч квадратных метров, стоимостью около 1,9 миллиарда рублей на 232 койки с возможностью расширения до 504 коек. Он был построен, оборудован и сдан в эксплуатацию всего за 100 дней. Сейчас больница работает в штатном режиме. Это позволило вернуться к оказанию плановой помощи в многопрофильных республиканских клиниках, которые ранее были задействованы под ковидные госпитали.Президент Татарстана сообщил, что врачи и медицинский персонал достойно справились с эпидемической угрозой, наработаны необходимые компетенции и опыт. В республике на 20 августа медработникам, оказывающим медицинскую помощь инфицированным гражданам, произведены стимулирующие выплаты на сумму более 2 миллиардов рублей.В настоящее время в Татарстане ежедневно регистрируется менее 30 новых заболевших коронавирусом. Всего в республике зарегистрированы 6424 случая COVID-19, выздоровели за весь период 5235 человек. За весь период от коронавирусной инфекции умерли 59 жителей республики.
https://ria.ru/20200520/1571742818.html
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коронавирус covid-19, рустам минниханов, владимир путин

Ситуация с коронавирусом в Татарстане стабильная – Минниханов

20:24 28.08.2020
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкКонтейнер для крови на мероприятии, посвященном старту Всероссийской донорской акции #МыВместе
Контейнер для крови на мероприятии, посвященном старту Всероссийской донорской акции #МыВместе
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Ситуация с коронавирусной инфекцией в Татарстане в целом стабильная, республика перешла на третий этап снятия ограничений, сообщил глава Татарстана Рустам Минниханов президенту РФ Владимиру Путину в пятницу.
"Обстановка в целом стабильная. Татарстан перешел на третий этап снятия ограничений. После пятимесячного перерыва с 17 августа открыты кинотеатры, концертные залы, театры. При определенных ограничениях допускается проведение культурно-зрелищных, спортивных и просветительских мероприятий", - сказал Минниханов во время рабочей встречи по видеосвязи, стенограмма опубликована на сайте Кремля.
По словам Минниханова, благодаря предпринятым мерам сегодня в республике имеются необходимые резервы как по оборудованию, средствам индивидуальной защиты, так и коечные мощности. Он напомнил, что 10 августа был открыт новый корпус Республиканской клинической инфекционной больницы площадью более 18 тысяч квадратных метров, стоимостью около 1,9 миллиарда рублей на 232 койки с возможностью расширения до 504 коек. Он был построен, оборудован и сдан в эксплуатацию всего за 100 дней. Сейчас больница работает в штатном режиме. Это позволило вернуться к оказанию плановой помощи в многопрофильных республиканских клиниках, которые ранее были задействованы под ковидные госпитали.
Президент Татарстана сообщил, что врачи и медицинский персонал достойно справились с эпидемической угрозой, наработаны необходимые компетенции и опыт. В республике на 20 августа медработникам, оказывающим медицинскую помощь инфицированным гражданам, произведены стимулирующие выплаты на сумму более 2 миллиардов рублей.
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В настоящее время в Татарстане ежедневно регистрируется менее 30 новых заболевших коронавирусом. Всего в республике зарегистрированы 6424 случая COVID-19, выздоровели за весь период 5235 человек. За весь период от коронавирусной инфекции умерли 59 жителей республики.
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Республика ТатарстанКоронавирус COVID-19Рустам МиннихановВладимир Путин
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