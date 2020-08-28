https://ria.ru/20200828/koronavirus-1576430242.html
В США за сутки зафиксировали более 45 тысяч случаев заболевания COVID-19
Более 45 тысяч новых случаев заражения коронавирусом зафиксировано за минувшие сутки в США, свыше тысячи человек скончались, сообщает университет Джонса... РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T13:43
2020-08-28T13:43
2020-08-28T13:43
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 28 авг - РИА Новости.</strong> Более 45 тысяч новых случаев заражения коронавирусом зафиксировано за минувшие сутки в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, свыше тысячи человек скончались, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По данным университета, за последние 24 часа в Соединенных Штатах зарегистрированы 45 966 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 1116 человек.Днем ранее эти показатели составляли 44 109 и 1222 соответственно.По последним данным университета Хопкинса, с начала эпидемии в США выявили 5 869 032 случая заражения коронавирусом, скончались свыше 180 тысяч пациентов с подтвержденным COVID-19. Выздоровели более 2 миллионов заразившихся.Во всем мире, по информации университета, зарегистрировали более 24 миллионов заразившихся и более 832 тысяч летальных исходов. Число выздоровевших превысило 16 миллионов.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, сша, в мире
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости.
Более 45 тысяч новых случаев заражения коронавирусом зафиксировано за минувшие сутки в США
, свыше тысячи человек скончались, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По данным университета, за последние 24 часа в Соединенных Штатах зарегистрированы 45 966 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 1116 человек.
Днем ранее эти показатели составляли 44 109 и 1222 соответственно.
По последним данным университета Хопкинса, с начала эпидемии в США выявили 5 869 032 случая заражения коронавирусом, скончались свыше 180 тысяч пациентов с подтвержденным COVID-19. Выздоровели более 2 миллионов заразившихся.
Во всем мире, по информации университета, зарегистрировали более 24 миллионов заразившихся и более 832 тысяч летальных исходов. Число выздоровевших превысило 16 миллионов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.