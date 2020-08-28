https://ria.ru/20200828/koronavirus-1576413488.html

В России за сутки умерли 110 человек с коронавирусом

За сутки в России умерли 110 человек с COVID-19, за все время пандемии — 16 914, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T10:33

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2020-08-28T10:33

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

общество

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<strong>МОСКВА, 28 авг - РИА Новости.</strong> За сутки в России умерли 110 человек с COVID-19, за все время пандемии — 16 914, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в РФ."За последние сутки подтверждено 110 летальных случаев... За весь период по России умерло 16 914 человек", - говорится в сообщении.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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