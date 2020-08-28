https://ria.ru/20200828/koronavirus-1576411503.html

Более 2,7 тысячи больных COVID-19 в России находятся в тяжелом состоянии

Более 2,7 тысячи пациентов с коронавирусом в РФ находятся в тяжелом состоянии, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T09:56

2020-08-28T09:56

2020-08-28T10:26

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

общество

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<strong>МОСКВА, 28 авг - РИА Новости.</strong> Более 2,7 тысячи пациентов с коронавирусом в РФ находятся в тяжелом состоянии, сообщил глава Минздрава <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мурашко</a>."У нас сегодня на учете состоят более 2,7 тысячи пациентов в тяжелом состоянии", - заявил Мурашко в ходе заседания Совета ректоров медицинских и фармацевтических высших учебных заведений.Министр также выразил благодарность руководителям медицинских вузов, которые приняли активное участие в помощи больным коронавирусом.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество