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Распространение нового коронавируса
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В России провели более 35,7 миллиона тестов на коронавирус
Более 35,7 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в РФ находятся... РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T09:43
2020-08-28T09:43
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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<strong>МОСКВА, 28 авг - РИА Новости.</strong> Более 35,7 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в РФ находятся более 209 тысяч человек, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора."В РФ проведено более 35,7 миллиона тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остаётся 209 437 человек", - говорится в сообщении.За сутки в России проведено 327 тысяч тестов на коронавирус, уточнили в пресс-службе.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

В России провели более 35,7 миллиона тестов на коронавирус

09:43 28.08.2020
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЛаборант держит в руках тест к COVID-19 в лабораторном комплексе Helix в Москве
Лаборант держит в руках тест к COVID-19 в лабораторном комплексе Helix в Москве
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Более 35,7 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в РФ находятся более 209 тысяч человек, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"В РФ проведено более 35,7 миллиона тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остаётся 209 437 человек", - говорится в сообщении.
За сутки в России проведено 327 тысяч тестов на коронавирус, уточнили в пресс-службе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
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