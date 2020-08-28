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https://ria.ru/20200828/film-1576373098.html
Ричард Гир и Дайан Китон сыграют мужа и жену в романтической комедии
Ричард Гир, Дайан Китон, Лин-Мануэль Миранда и Блейк Лайвли снимутся в романтической комедии "The Making Of", сообщает Variety. РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T02:51
2020-08-28T02:51
культура
блейк лайвли
кино и сериалы
новости культуры
ричард гир
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<strong>МОСКВА, 28 авг – РИА Новости</strong>. Ричард Гир, Дайан Китон, Лин-Мануэль Миранда и Блейк Лайвли снимутся в романтической комедии "The Making Of", <a href="https://variety.com/2020/film/news/lin-manuel-miranda-blake-lively-richard-gere-diane-keaton-making-of-1234750280/" target="_blank">сообщает</a> Variety.Продюсеры Эдвард Цвик и Маршалл Херсковиц также выступили авторами сценария. В его основе история о супружеской паре режиссеров (Ричард Гир и Дайан Китон). Они выбирают актеров (Лин-Мануэль Миранда и Блейк Лайвли), которым предстоит сыграть их самих в более молодом возрасте. Тем временем их собственный брак трещит по швам. Цвик и Херсковиц уже работали вместе над фильмами "Траффик" (2018), "Последний самурай" (2003), "Легенды осени" (1994), "Что случилось прошлой ночью" (1984).Лин-Мануэль Миранда участвовал в создании и играл в бродвейских мюзиклах "Гамильтон" и "В высотах". Блейк Лайвли получила известность после сериала "Сплетница", она также снималась в фильмах "Век Адалин" (2015), "Город воров" (2010), "Нью-Йорк, я люблю тебя" (2008).Ричард Гир помимо "Красотки" известен по фильмам "Первобытный страх" (1996), "Офицер и джентльмен" (1982), "Сбежавшая невеста" (1999) и другим. Дайан Китон — обладательница премии "Оскар" за фильм "Энни Холл" (1977) — была также номинирована на получение золотой статуэтки за ленты "Красные" (1981), "Комната Марвина" (1996) и "Любовь по правилам и без" (2003).
https://ria.ru/20200123/1563744948.html
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блейк лайвли, кино и сериалы, новости культуры, ричард гир

Ричард Гир и Дайан Китон сыграют мужа и жену в романтической комедии

02:51 28.08.2020
328
© Фото : РИА Новости/Екатерина Чеснокова, AP/Invision/Mark Von HoldenАктер Ричард Гир и актриса Дайан Китон
Актер Ричард Гир и актриса Дайан Китон
© Фото : РИА Новости/Екатерина Чеснокова, AP/Invision/Mark Von Holden
МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Ричард Гир, Дайан Китон, Лин-Мануэль Миранда и Блейк Лайвли снимутся в романтической комедии "The Making Of", сообщает Variety.
Продюсеры Эдвард Цвик и Маршалл Херсковиц также выступили авторами сценария. В его основе история о супружеской паре режиссеров (Ричард Гир и Дайан Китон). Они выбирают актеров (Лин-Мануэль Миранда и Блейк Лайвли), которым предстоит сыграть их самих в более молодом возрасте. Тем временем их собственный брак трещит по швам.
Цвик и Херсковиц уже работали вместе над фильмами "Траффик" (2018), "Последний самурай" (2003), "Легенды осени" (1994), "Что случилось прошлой ночью" (1984).
Лин-Мануэль Миранда участвовал в создании и играл в бродвейских мюзиклах "Гамильтон" и "В высотах". Блейк Лайвли получила известность после сериала "Сплетница", она также снималась в фильмах "Век Адалин" (2015), "Город воров" (2010), "Нью-Йорк, я люблю тебя" (2008).
Ричард Гир помимо "Красотки" известен по фильмам "Первобытный страх" (1996), "Офицер и джентльмен" (1982), "Сбежавшая невеста" (1999) и другим. Дайан Китон — обладательница премии "Оскар" за фильм "Энни Холл" (1977) — была также номинирована на получение золотой статуэтки за ленты "Красные" (1981), "Комната Марвина" (1996) и "Любовь по правилам и без" (2003).
Кадр из трейлера фильма Ритм-секция
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КультураБлейк ЛайвлиКино и сериалыНовости культурыРичард Гир
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