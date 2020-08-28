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https://ria.ru/20200828/energokorrektirovki-1576420292.html
ЕС подал апелляцию в споре с Россией по энергокорректировкам
Евросоюз апелляцией в споре с Россией по энергокорректировкам заблокировал утверждение решения ВТО, Москва разочарована этим, сообщила в пятницу пресс-служба... РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T12:07
2020-08-28T12:07
россия
брюссель
евросоюз
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 28 авг - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюз</a> апелляцией в споре с Россией по энергокорректировкам заблокировал утверждение решения ВТО, <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> разочарована этим, сообщила в пятницу пресс-служба Минэкономразвития России.В министерстве напомнили, что в конце июля третейская группа арбитров ВТО вынесла решение в пользу РФ в споре с ЕС относительно применения методики энергокорректировок в антидемпинговых расследованиях."Третейская группа рекомендовала ЕС привести свои меры в соответствие с нормами ВТО. В этой связи Россия рассчитывала на добросовестное и незамедлительное исполнение международных обязательств ЕС в полном объеме, после утверждения доклада на заседании Органа по разрешению споров ВТО 28 августа 2020 года", - говорится в сообщении Минэкономразвития."Из-за блокировки назначения новых арбитров со стороны <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, Апелляционный орган ВТО не функционирует с декабря 2019 года и не рассматривает новые апелляционные жалобы. Тем не менее, перед заседанием 28 августа ЕС подал так называемую апелляцию "в пустоту" в споре по энергокорректировкам, тем самым заблокировав утверждение доклада третейской группы. Таким образом <a href="http://ria.ru/location_Brussels/" target="_blank" data-auto="true">Брюссель</a> пытается избежать исполнения решения по спору, в том числе отмены противоречащих правилам ВТО мер. Разочарованы действиями наших партнеров из ЕС", - добавили в министерстве.В сообщении министерства также указано, что решение ЕС идет вразрез с их заявлениями о необходимости соблюдения норм права ВТО."ЕС своими действиями фактически препятствует правосудию, пытаясь продлить возможность применения незаконных практик для защиты своих неконкурентоспособных производителей", - указано в пресс-релизе.Спор против ЕС был инициирован Россией в мае 2015 года. Россия обжаловала саму методику энергокорректировок, применяющуюся для расчета себестоимости российской продукции, при которой вместо цен на энергоносители на российском рынке используются цены на рынках третьих стран. Также обжаловалось продление действия рассчитанных с ее применением антидемпинговых пошлин по результатам плановых пересмотров антидемпинговых мер в отношении российского нитрата аммония и сварных труб.
https://ria.ru/20200724/1574881026.html
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россия, брюссель, евросоюз, сша, в мире

ЕС подал апелляцию в споре с Россией по энергокорректировкам

12:07 28.08.2020
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Евросоюз апелляцией в споре с Россией по энергокорректировкам заблокировал утверждение решения ВТО, Москва разочарована этим, сообщила в пятницу пресс-служба Минэкономразвития России.
В министерстве напомнили, что в конце июля третейская группа арбитров ВТО вынесла решение в пользу РФ в споре с ЕС относительно применения методики энергокорректировок в антидемпинговых расследованиях.
Штаб-квартира ВТО в Женеве
24 июля, 17:28
ВТО поддержала Россию в споре с ЕС по энергокорректировкам
"Третейская группа рекомендовала ЕС привести свои меры в соответствие с нормами ВТО. В этой связи Россия рассчитывала на добросовестное и незамедлительное исполнение международных обязательств ЕС в полном объеме, после утверждения доклада на заседании Органа по разрешению споров ВТО 28 августа 2020 года", - говорится в сообщении Минэкономразвития.
"Из-за блокировки назначения новых арбитров со стороны США, Апелляционный орган ВТО не функционирует с декабря 2019 года и не рассматривает новые апелляционные жалобы. Тем не менее, перед заседанием 28 августа ЕС подал так называемую апелляцию "в пустоту" в споре по энергокорректировкам, тем самым заблокировав утверждение доклада третейской группы. Таким образом Брюссель пытается избежать исполнения решения по спору, в том числе отмены противоречащих правилам ВТО мер. Разочарованы действиями наших партнеров из ЕС", - добавили в министерстве.
В сообщении министерства также указано, что решение ЕС идет вразрез с их заявлениями о необходимости соблюдения норм права ВТО.
"ЕС своими действиями фактически препятствует правосудию, пытаясь продлить возможность применения незаконных практик для защиты своих неконкурентоспособных производителей", - указано в пресс-релизе.
Спор против ЕС был инициирован Россией в мае 2015 года. Россия обжаловала саму методику энергокорректировок, применяющуюся для расчета себестоимости российской продукции, при которой вместо цен на энергоносители на российском рынке используются цены на рынках третьих стран. Также обжаловалось продление действия рассчитанных с ее применением антидемпинговых пошлин по результатам плановых пересмотров антидемпинговых мер в отношении российского нитрата аммония и сварных труб.
Штаб-квартира ВТО в Женеве
25 июля, 17:24
Источник объяснил, как ЕС может обойти решение ВТО по спору с Россией
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РоссияБрюссельЕвросоюзСШАВ мире
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