Энергетика и нефтедобыча больше всего пострадали в Татарстане в 2020 году
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Энергетика и нефтедобыча в Татарстане наиболее пострадали с начала 2020 года, падение составило 12% и 10% соответственно, при этом удалось сохранить обрабатывающие производства с ростом более 5%, сообщил глава Татарстана Рустам Минниханов президенту РФ Владимиру Путину в пятницу.
"За семь месяцев текущего года объем валового регионального продукта оценивается в 1,3 триллиона рублей, или 98,5% к прошлому году. Отрасли, которые наиболее пострадали: нефтедобыча – более 10% за счет ограничений по соглашению ОПЕК, нефтехимия – порядка 4,9% в связи с падением общемирового спроса, машиностроение – 9,4% из-за закрытия границ и нарушения кооперационных цепочек, энергетика – 12%, это было связано со снижением потребления", - сказал Минниханов во время рабочей встречи в режиме видеоконференцсвязи.
По словам Минниханова, благодаря решениям федерального центра были оказаны важные меры поддержки, в том числе системообразующим предприятиям и организациям. В республике они получили более 7 миллиардов рублей льготных кредитов, кредиты крупным предприятиям на сохранение занятости составили 3,5 миллиарда рублей. Кроме того, в рамках ограничений были созданы необходимые условия для работы предприятий.
"Все это позволило сохранить обрабатывающие производства, где по итогам семи месяцев мы имеем рост в 5,2% к прошлому году. Нефтепереработка – плюс почти 14%, пищевая промышленность – 18%", - отметил он.
Кроме того, как сообщил Минниханов, постепенное снятие ограничений отразилось на улучшении показателей. К примеру, если в апреле розничная торговля составляла 72,4% к аналогичному периоду прошлого года, то в июле уже 94,1%.
В сфере малого и среднего бизнеса меры федеральной поддержки, по мнению президента Татарстана, были еще более значительными. Свыше 40 тысяч предпринимателей республики получили почти 18 миллиардов рублей субсидий на неотложные нужды, льготные кредиты на выплату заработной платы и сохранение занятости. Реструктуризировано 2 тысячи кредитов на 16,7 миллиарда рублей. Кроме того, республиканскими мерами поддержки воспользовалось 1,2 тысячи предпринимателей на 1,8 миллиарда рублей (льготные микрозаймы, поручительства по кредитам и субсидиям). Развитие инфраструктуры онлайн-торговли, где на открытых площадках компаний уже работают более 2 тысяч республиканских поставщиков, по словам Минниханова, позволило сохранить занятость в малом и среднем бизнесе, где работают 530 тысяч человек.
"У нас по малому и среднему бизнесу падения нет. Также растет количество самозанятых. С начала года их число выросло с 58 до 75 тысяч человек", - добавил Минниханов.